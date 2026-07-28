"ते मला कुटुंबातून बाहेर काढतील...." आकांक्षा चमोलाच्या 'लॉक अप' मधल्या तिसऱ्या सीक्रेटची सगळीकडेच चर्चा

रिअॅलिटी शो 'लॉक अप' आता आपल्या अखेरच्या टप्प्यात पोहोचला असून, ग्रँड फिनाले अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. फिनाले जसजसा जवळ येत आहे, तसतसा शोमधील प्रत्येक टास्क अधिक आव्हानात्मक आणि नाट्यमय होताना दिसत आहे. स्पर्धकांमधील संघर्ष, भावनिक क्षण आणि एकमेकांबद्दलचे धक्कादायक खुलासे यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अशातच अभिनेत्री आकांक्षा चमोला पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण ठरलं ते तिच्या 'तिसऱ्या सीक्रेट'बद्दल व्यक्त केलेली भीती. शोमध्ये तिने अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं की, त्यानंतर सोशल मीडियावर आणि प्रेक्षकांमध्ये तिच्या या गुपिताबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
अलीकडील भागात स्पर्धकांना एक खास टास्क देण्यात आला होता. प्रत्येकाकडे दुसऱ्या स्पर्धकाचं एक गुपित होतं आणि त्यापैकी कोणतं सीक्रेट सर्वांसमोर उघड करायचं, याचा निर्णय घ्यायचा होता. याच टास्कदरम्यान आकांक्षाच्या तिसऱ्या सीक्रेटची चर्चा रंगली आणि त्यानंतर त्या स्पष्टपणे अस्वस्थ दिसल्या.
टास्कदरम्यान आकांक्षाने श्रेया कालराला वारंवार विनंती केली की, त्यांचं शेवटचं गुपित कोणत्याही परिस्थितीत उघड करू नये. आता लपवण्यासारखं फक्त एकच सीक्रेट उरलं असून ते बाहेर येऊ नये, अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र, श्रेयाने संधी मिळाल्यास तेच सीक्रेट सर्वांसमोर आणणार असल्याचं स्पष्ट सांगितलं.
यानंतर पामेलासोबत बोलताना आकांक्षा भावूक झालेल्या दिसली. ती म्हणाली की, ती स्वतः सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्व आहेत आणि तिचे पती गौरव खन्ना हेही दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. जर हे गुपित समोर आलं, तर त्याचा परिणाम दोघांनाही सहन करावा लागू शकतो. इतकंच नव्हे, तर घरच्यांची नाराजी ओढवेल आणि अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागेल, अशी भीतीही तिने व्यक्त केली.
याआधी शोमध्ये आकांक्षाने सांगितलं होतं की, काही काळ त्या आणि गौरव खन्ना वेगळे राहत होते आणि तिच्या नात्यात इतका तणाव निर्माण झाला होता की घटस्फोटाचाही विचार झाला होता. नंतर गौरव याने शोमध्ये येऊन स्पष्ट केलं की, कायदेशीर घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नव्हती.
दुसऱ्या खुलाशात आकांक्षाने लग्नापूर्वी महिलांसोबतही रिलेशनशिपमध्ये असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे आता प्रेक्षकांची उत्सुकता तिच्या तिसऱ्या सीक्रेटकडे लागली असून, फिनालेपूर्वी हा सस्पेन्स कायम राहणार की त्याचा उलगडा होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.