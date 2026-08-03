/‘महिन्यातून 5-6 वेळा शरीरसंबंध...’, प्रसिद्ध TV स्टारला पैशांच्या मोबदल्यात धक्कादायक ऑफर; रितेश देशमुखही थक्क

छोट्या पडद्यावर सध्या चर्चेत असलेला रिॲलिटी शो 'लॉक अप'चा सध्या अंतिम आठवडा सुरु असून लवकरच हा शो प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. शेवटच्या आठवड्यामध्ये या रिॲलिटी शोमध्ये आता टॉप सात फायनलिस्ट जेतेपदासाठी स्पर्धा करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या या शोच्या एपिसोडमध्ये स्पर्धांनी स्वत:बद्दलचे अनेक भावनिक कबुलीजबाब नोंदवले. याच एपिसोडमध्ये दुहेरी एलिमिनेशन पाहायला मिळाले. एलिमिनेट झालेल्यांमध्ये रिॲलिटी टीव्ही स्टार आणि मॉडेल आकांक्षा चौधरीचाही समावेश आहे. सौंदर्य स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी काय काय करावं लागलं याबद्दल सांगताना आकांक्षाने 'कास्टिंग काउच'च्या कटू अनुभवाबद्दल शोमध्ये खुलासा केला. तिने सांगितलेला किस्सा ऐकून शोमधील स्पर्धक आणि सूत्रसंचालकांनाही धक्का बसल्याचं दिसून आलं.
शेवटच्या आठवड्याआधीच 'लॉक अप'मधून एलिमिनेट होण्यापूर्वी आकांक्षाने स्वत:बद्दलचं एक गुपित उघड केले. “मी एका सौंदर्य स्पर्धेत भाग घेणार होते. यासाठी मला काही महागडे कपडे खरेदी करणे, ट्रेनिंगची फी भरण्यासाठी इत्यादींसाठी सुमारे 1 ते 2 लाख रुपयांची गरज होती. आमच्याकडे तेवढे पैसे नव्हते. माझ्या पालकांना हे सारे परवडणारे नव्हते. एक खूप प्रभावशाली व्यक्ती माझ्या ओळखीत आहे. मी तिचा संपूर्ण तपशील देऊ इच्छित नाही कारण ते एक मोठे नाव आहे. मी त्यांना अनेक वर्षांपासून ओळखते कारण ते पूर्वी आमच्या सौंदर्य स्पर्धांमध्ये परीक्षक म्हणून आले होते. मी त्यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला. त्यांनी यापूर्वी सौंदर्य स्पर्धांमध्ये अनेक लोकांना आर्थिक मदत केली होती, म्हणून मी त्यांना विचारले की ते दोन महिन्यांसाठी मला मदत करू शकतील का?” असं आकांक्षा घटनाक्रम नमूद करताना म्हणाली.
"माझ्याकडे अभियांत्रिकीची पदवी आणि उत्तम संवाद कौशल्य होतं, त्यामुळे मीने कर्ज फेडण्यासाठी काम करण्याची तयारी दर्शवली," असंही आकांक्षा म्हणाली. तिच्या दाव्यानुसार, "तो माणूस मदत करायला लगेच तयार झाला. मात्र या होकारामागील त्याचे हेतू वेगळेच होते." तिने सांगितले की, "त्याने मला त्याच्या घरी बोलावले होते. खरं तर मी त्या ठिकाणी जाण्याची ही पहिली वेळ नव्हती, कारण यापूर्वी मी माझ्या मार्गदर्शकांसोबत तेथील कार्यक्रमांना उपस्थित राहिली होती." मात्र आकांक्षा त्या व्यक्तीला भेटायला गेली तेव्हा तो तिच्याजवळ आला आणि त्याने तिला मिठी मारली.
आकांक्षाने पुढील धक्कादायक घटनाक्रम आणि त्या व्यक्तीने दिलेली हादरवून टाकणारी ऑफर शोमधील सर्वांसमोर सांगितली. “त्याने मला फक्त मिठी मारली नाही. त्याने मला पकडले. त्यानंतर, तो माझ्या अंगावरुन त्याचे हात काढतच नव्हता. तो बराच वयस्कर होता, म्हणून मी त्याला दूर ढकलले. मग तो खाली बसला आणि मला म्हणाला, ‘एक वर्ष झालं; तू अखेर मोठी झाली आहेस हे पाहून बरं वाटलं. एक वर्षापूर्वी, जेव्हा तू आली होतीस, तेव्हा मी पाहिलं होतं की तुझी विचारसरणी किती मागासलेली होती. जर तू तेव्हा माझ्यासोबत राहायला तयार झाली असतीस, तर आज तू प्रोजेक्ट्समध्ये काम करत असतीस. सध्या तुला कोणी काम देत नाहीये, म्हणून आता तू आली आहेस, तर मी तुला एवढे पैसे देतोय. पण त्या बदल्यात, तुला माझ्यासोबत सेक्स करावा लागेल," असं त्या व्यक्तीने म्हटल्याचं आकांक्षाने सांगितलं. त्याने सेक्ससंदर्भात संपूर्ण वेळापत्रक आखून ठेवले होते, असंही आकांक्षा म्हणाली. "एका महिन्यात, मी त्याच्यासोबत 5 ते 6 वेळा सेक्स करावा अशी त्याची अपेक्षा होती,” असं आकांक्षाने सांगितलं.
आकांक्षाने त्या माणसाला तिथेच सांगितले की, "जर मला तुझे हेतू माहित असते तर मी तुला भेटायला आले नसते. आकांक्षाने त्याचा प्रस्ताव नाकारला. मात्र त्याने आकांक्षाचा नकार योग्य पद्धथीने घेतला नाही आणि तिच्या या नकारावरच तो प्रश्न विचारु लागला. "तो मला म्हणाला, “‘मला वाटलं होतं की एका वर्षानंतर तुझा विचार बदलेल. पण तू अजूनही जुन्या विचारसरणीत अडकली आहेस. दोन वर्षांनी तुला याचा पश्चात्ताप होईल. या इंडस्ट्रीत त्याशिवाय काहीच काम होत नाही, कारण तू कोणीच नाहीस," असं आकांक्षा म्हणाली. "मग सहा महिन्यांनंतर, मी एका खूप मोठ्या शोमध्ये होते. एका वर्षानंतर, मी सर्वात मोठ्या मंचांपैकी एकावर उभी आहे,” असं भावूक झालेली आकांक्षा म्हणाली.
फराह खान आणि रितेश देशमुख यांनी आकांक्षा स्वतःच्या हक्कांसाठी उभी राहिल्याबद्दल तिचं कौतुक केलं. आकांक्षाच्या या निर्णयामुळे इतर महिलांना अशाच अनुभवांविरुद्ध बोलण्याचे धैर्य मिळू शकते, असंही फराह आणि रितेश म्हणाले. “ती व्यक्ती कोणीही असो, मला आशा आहे की तो हा शो पाहत असेल आणि त्याला हे कळायला हवं की हे सर्व नाकारल्यानंतरही, एखादी व्यक्ती कठोर परिश्रमाने इतक्या मोठ्या व्यासपीठावर पोहोचू शकते. तू जुन्या विचारांची नाहीस. आम्हाला तुझा अभिमान आहे,” असंही रितेश आणि फराहने आकांक्षाला सांगितलं.