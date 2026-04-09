महाराष्ट्राची पैठणी अन् बिकिनी ब्लाऊज... आकांक्षा पुरी 'त्या' लूकमुळे ट्रोल, व्हिडीओ एकदा पाहाच

Akansha Puri Paitahni Saree and Bikini Blows : मराठमोळी पैठणी अन् त्यासोबत रिविलिंग बिकनी ब्लाऊज यामुळे 37 वर्षीय अभिनेत्री आणि बॉडी बिल्डर आकांक्षा पुरी सोशल मीडियावर ट्रोल झाली आहे. का होतेय सगळीकडे तिचीच चर्चा? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 9, 2026, 09:22 PM IST
आपल्या अभिनयामुळे आणि बोल्ड व्यक्तिमत्त्वामुळे बॉलिवूड, टीव्ही आणि भोजपुरी इंडस्ट्रीमध्ये प्रसिद्धी मिळवलेली 37 वर्षीय अभिनेत्री आकांक्षा पुरी (Akansha Puri)  पैठणी साडी आणि बिकिनी ब्लाऊजमुळे ट्रोल झाली आहे. तिच्या या पेहरावावर सोशल मीडियावरुन चांगलीच टिका होत आहे. महाराष्ट्राची परंपरा असलेली पैठणी हा महिलांचा आवडता पोशाख. पण आकांक्षाने या पोशाखाला हटके स्टाईल करत ती ट्रोल झाली आहे. 

महाराष्ट्राची परंपरा असलेली पैठणी, ब्लाऊज, साडी, नथ, दागिने आणि इतर पेहरावामुळे अधिक खुलते. पण आकांक्षा पुरीने त्या पैठणीतील सौंदर्यच संपवून टाकल्याचं लोकं म्हणत आहे. या ऑनलाइन ट्रोलिंगमागे तिने रॅम्प वॉक दरम्यान घातलेला एक बोल्ड पोशाख हे कारण आहे. ही अभिनेत्री तिच्या स्पष्टवक्त्या शैलीमुळे अनेकदा ऑनलाइन चर्चेत असते. पण यावेळी, असे दिसते की ट्रोलर्स तिला सहजासहजी सोडणार नाहीत. ऑनलाइन वाईट प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर अभिनेत्रीने स्पष्टीकरण दिले आहे.

तिच्या पोशाखामुळे ट्रोल झाली

बॉम्बे टाइम्स फॅशन वीकमध्ये डिझायनर रोहित वर्मासाठी पाहुणी कलाकार म्हणून रॅम्प वॉक केल्यावर अभिनेत्रीला ऑनलाइन ट्रोलिंगला सुरुवात झाली. या शोला बिपाशा बसूसह अनेक मोठे बॉलिवूड स्टार्स उपस्थित होते, जी शोस्टॉपर होती. मात्र, या कार्यक्रमात चर्चेचा आणि ट्रोलिंगचा केंद्रबिंदू आकांक्षा पुरीचा रिव्हिलिंग बिकिनी ब्लाउज होता. अभिनेत्रीने पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पैठणी साडी नेसली होती, जी तिने बिकिनी ब्लाउजसोबत स्टाईल केली होती. 

लोकांना आकांक्षाचा लूक आवडला नाही

तिच्या अप्रतिम फिटनेस आणि सुडौल शरीरामुळे आकांक्षा त्या लूकमध्ये एखाद्या शो-स्टॉपरसारखी दिसत होती. मात्र, तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, लोकांनी तिच्या "साडी नेसण्याच्या" स्टाईलवरून तिला ट्रोल करायला सुरुवात केली. अनेक युझर्सनी याला संस्कृतीचा अपमान म्हटले, तर काहींनी तिच्या फॅशन सेन्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जिथे कौतुक आहे, तिथे ट्रोलिंगही होणारच.

या संपूर्ण वादावर आणि ट्रोलिंगवर प्रतिक्रिया देताना आकांक्षाने अत्यंत संयमित उत्तर दिले. ती म्हणाली, "मला या लूकसाठी खूप प्रशंसा मिळत आहे. माझा विश्वास आहे की जिथे प्रशंसा असते, तिथे ट्रोलिंग होणारच. मी ट्रोलर्सकडे दुर्लक्ष करणे पसंत करते कारण माझे लक्ष सकारात्मकतेवर आहे."

डिझायनर रोहित वर्मावर विश्वास व्यक्त केला

आकांक्षाने पुढे स्पष्ट केले की हा लूक पूर्णपणे तिची स्वतःची निवड नव्हती, तर तो डिझायनरचा दृष्टिकोन होता. तिने सांगितले की ही साडी आणि ब्लाउज प्रसिद्ध डिझायनर रोहित वर्माने तिच्यासाठी डिझाइन केले होते. आकांक्षा म्हणाली, "ती रोहित वर्माची निर्मिती होती. मला त्याच्या प्रतिभेवर पूर्ण विश्वास आहे. जर त्याने मला ती साडी आणि ब्लाउज नेसायला दिले, तर त्याने ते नक्कीच विचारपूर्वक डिझाइन केले असेल. एक कलाकार म्हणून, मी त्याच्या दूरदृष्टीचा आदर केला आणि आत्मविश्वासाने ते साकारले."

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

बारामतीत सुनेत्रा पवारांविरोधात लढणारे ते 23 उमेदवार कोण?,...

महाराष्ट्र बातम्या