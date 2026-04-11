अक्षर कुमारच्या चाहत्यांनी ओलांडल्या सीमा! अभिनेत्याला पाहण्यासाठी फॅन्स चढले एस्केलेटरच्या रेलिंगवर, Video Viral

बॉलिवूडचा सुपरस्टार अक्षय कुमार सध्या त्याच्या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला'च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. अक्षय कुमार मागील अनेक वर्षापासून त्याच्या चाहत्यांचे मनोरंजन करत आहे. अक्षय कुमारच्या कार्यक्रमातील चाहत्यांचा उन्माद धोकादायक ठरला. शुक्रवारी ग्रेटर नोएडा येथील गौर सिटी मॉलमध्ये 'भूत बंगला' चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान घडलेल्या घटनांमुळे चाहत्यांच्या सुरक्षेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अक्षय कुमार, त्याचे सहकलाकार राजपाल यादव आणि वामिका गब्बी यांच्यासोबत एका प्रमोशनल कार्यक्रमासाठी मॉलमध्ये आले होते. गर्दी झटपट नियंत्रणाबाहेर गेली. परिस्थिती चिघळली आणि त्यामुळे चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण झाली. लोकांनी आपला जीव धोक्यात घातला.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये काही चाहते अधिक चांगला देखावा पाहण्यासाठी एस्केलेटरच्या रेलिंगवर चढताना दिसत होते. तळमजल्यावरील अडथळे तुटले आणि पुढे जाण्यासाठी लोक एकमेकांना ढकलत होते. या परिस्थितीचे एका मोठ्या अपघातात रूपांतर होऊ शकले असते. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, अशा सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी योग्य सुरक्षा व्यवस्था होती का. एका मर्यादित जागेत हजारो लोकांची गर्दी आणि त्यामुळे नियंत्रणात झालेला बिघाड, हे मॉल व्यवस्थापन आणि कार्यक्रम आयोजकांच्या तयारीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वापरकर्ते संतापले. अनेकांनी याला बेजबाबदारपणा म्हटले आणि अशा कार्यक्रमांमध्ये तारे आणि त्यांच्या टीमने चाहत्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे असे म्हटले. जरी अक्षय कुमार मंचावर शांत राहिला आणि चाहत्यांशी संवाद साधत राहिला, तरी गर्दीचे अनियंत्रित वर्तन हा एक गंभीर इशारा आहे.
Ground Level Craze for AkshayKumar is Unreal BhoothBangla Hitting all the Right Notes… A Big Opening is on the Cards pic.twitter.com/2uxIsLqsli
'भूत बंगला' या चित्रपटाद्वारे अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन बऱ्याच कालावधीनंतर मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहेत. या चित्रपटात अक्षयसोबत तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल आणि राजपाल यादव हे कलाकारही आहेत. चित्रपटाचा ट्रेलर आधीच प्रदर्शित झाला असून, त्यामुळे सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी, अक्षय कुमारचा हॉरर कॉमेडी चित्रपट 'भूल भुलैया' ब्लॉकबस्टर ठरला होता आणि त्याचे सिक्वेल्स अजूनही प्रदर्शित होत आहेत. पण हा चित्रपटही तीच कामगिरी करेल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
अक्षय कुमारच्या केप ऑफ गुड फिल्म्सने एकता कपूर आणि शोभा कपूर यांच्या बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या सहकार्याने या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. 'भूत बंगला' १७ एप्रिल रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. अक्षय कुमारची स्टार पॉवर आणि प्रियदर्शनच्या दिग्दर्शनामुळे व्यापार तज्ज्ञांना या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.