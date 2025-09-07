अक्षय कुमारने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, विसर्जनानंतर घेतली मोठी जबाबदारी, होतंय प्रचंड कौतुक

Akshay Kumar Beach Cleanup Video: गणेशोत्सवानंतर गणपती बाप्पाच्या विसर्जनासाठी मुंबईतील गिरगाव चौपाटी, जुहू आणि वर्सोवा बीचवर मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी हजेरी लावली होती. समुद्रात विसर्जित झालेल्या मूर्तींमुळे आणि सजावटीच्या साहित्यामुळे समुद्र किनारे प्रदूषित झाले होते. त्यामुळे शनिवारी सकाळी जुहू बीचवर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.
या उपक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी आणि ‘दिव्यज फाउंडेशन’च्या संस्थापक अमृता फडणवीस, बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि राज्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सहभाग नोंदवला.
अमृता फडणवीस यांनी स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होत पर्यावरण आणि स्वच्छतेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली. त्या म्हणाल्या, 'समुद्र आणि बीच आपली जबाबदारी आहे. आपल्यामुळेच गंदगी निर्माण होते. त्यामुळे गंदगी टाळणे आणि झाली तर ती साफ करणे हे आपले कर्तव्य आहे.' त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की समुद्र स्वच्छ आणि चमकदार असावा. त्यात कचरा आणि घाण जमा होऊ नये.
अभिनेता अक्षय कुमारनेही स्वच्छता मोहिमेत उत्साहाने सहभाग घेतला. सोशल मीडियावर त्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आले असून त्यात तो स्वतः हाताने कचरा उचलताना आणि गोळा करताना दिसत आहे. त्याच्या बरोबर अनेक स्थानिक नागरिक आणि बीएमसी कर्मचारी देखील स्वच्छतेसाठी काम करत होते. अक्षय कुमारने सांगितले, 'स्वच्छता ही फक्त सरकार किंवा बीएमसीची जबाबदारी नाही. प्रत्येक नागरिकाने यासाठी पुढे यावे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आपल्याला हेच शिकवते की आपल्याभोवती स्वच्छता राखणे आपलेच कर्तव्य आहे.' त्याने पुढे आवाहन केले की उत्सव संपल्यानंतर समुद्र किनाऱ्यावर कचरा टाकू नये आणि घाण झाली तर ती तातडीने साफ करावी.
गणपती विसर्जनानंतर समुद्र किनाऱ्यांवर प्लास्टर, फुलं, हार, सजावट आणि इतर कचऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. यामुळे समुद्री जीवांसह पर्यावरणाला हानी पोहोचते. अशा परिस्थितीत स्वच्छता अभियानांचे आयोजन अत्यंत आवश्यक ठरते. जुहू बीचवर राबवलेल्या या मोहिमेने एक सकारात्मक संदेश दिला आहे की जर प्रत्येकाने आपली जबाबदारी स्वीकारली तर समुद्र आणि किनारे पुन्हा स्वच्छ व सुंदर होऊ शकतात.