English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अक्षय कुमारने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, विसर्जनानंतर घेतली मोठी जबाबदारी, होतंय प्रचंड कौतुक

Akshay Kumar: गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक मुंबईत प्रचंड उत्साहात पार पडत आहे. अशातच अक्षय कुमार एका गोष्टीमुळे प्रचंड चर्चेत आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 7, 2025, 11:48 AM IST
अक्षय कुमारने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, विसर्जनानंतर घेतली मोठी जबाबदारी, होतंय प्रचंड कौतुक

Akshay Kumar Beach Cleanup Video: गणेशोत्सवानंतर गणपती बाप्पाच्या विसर्जनासाठी मुंबईतील गिरगाव चौपाटी, जुहू आणि वर्सोवा बीचवर मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी हजेरी लावली होती. समुद्रात विसर्जित झालेल्या मूर्तींमुळे आणि सजावटीच्या साहित्यामुळे समुद्र किनारे प्रदूषित झाले होते. त्यामुळे शनिवारी सकाळी जुहू बीचवर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.

Add Zee News as a Preferred Source

या उपक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी आणि ‘दिव्यज फाउंडेशन’च्या संस्थापक अमृता फडणवीस, बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि राज्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सहभाग नोंदवला.

'समुद्र आणि किनारा आपली जबाबदारी'

अमृता फडणवीस यांनी स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होत पर्यावरण आणि स्वच्छतेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली. त्या म्हणाल्या, 'समुद्र आणि बीच आपली जबाबदारी आहे. आपल्यामुळेच गंदगी निर्माण होते. त्यामुळे गंदगी टाळणे आणि झाली तर ती साफ करणे हे आपले कर्तव्य आहे.' त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की समुद्र स्वच्छ आणि चमकदार असावा. त्यात कचरा आणि घाण जमा होऊ नये.

'स्वच्छता ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी'

अभिनेता अक्षय कुमारनेही स्वच्छता मोहिमेत उत्साहाने सहभाग घेतला. सोशल मीडियावर त्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आले असून त्यात तो स्वतः हाताने कचरा उचलताना आणि गोळा करताना दिसत आहे. त्याच्या बरोबर अनेक स्थानिक नागरिक आणि बीएमसी कर्मचारी देखील स्वच्छतेसाठी काम करत होते. अक्षय कुमारने सांगितले, 'स्वच्छता ही फक्त सरकार किंवा बीएमसीची जबाबदारी नाही. प्रत्येक नागरिकाने यासाठी पुढे यावे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आपल्याला हेच शिकवते की आपल्याभोवती स्वच्छता राखणे आपलेच कर्तव्य आहे.' त्याने पुढे आवाहन केले की उत्सव संपल्यानंतर समुद्र किनाऱ्यावर कचरा टाकू नये आणि घाण झाली तर ती तातडीने साफ करावी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गणपती विसर्जनानंतर समुद्र किनाऱ्यांवर प्लास्टर, फुलं, हार, सजावट आणि इतर कचऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. यामुळे समुद्री जीवांसह पर्यावरणाला हानी पोहोचते. अशा परिस्थितीत स्वच्छता अभियानांचे आयोजन अत्यंत आवश्यक ठरते. जुहू बीचवर राबवलेल्या या मोहिमेने एक सकारात्मक संदेश दिला आहे की जर प्रत्येकाने आपली जबाबदारी स्वीकारली तर समुद्र आणि किनारे पुन्हा स्वच्छ व सुंदर होऊ शकतात.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
akshay kumarAmruta FadnavisGanpati VisarjanBollywood Khiladi Akshay KumarAkshay Kumar Beach Cleanup Video

इतर बातम्या

'एवढे पैसे कुठून आले काका?' Tesla नातव्याला गिफ्ट...

मुंबई बातम्या