तुम्ही संत्री कशी खाता? अक्षय कुमारच्या प्रश्नावर फडणवीसांचं उत्तर ऐकून अक्षय दंग, म्हणाला- 'मी पण ट्राय करतो'

FICCI FRAMES 2025: बॉलिवूडचा सुपरस्टार अक्षय कुमारने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खास शैलीत मुलाखत घेतली. या खास मुलाखतीत दोघांमधील संवाद इतका रंगला की श्रोतेही टाळ्या वाजवायला विसरले नाहीत.
अक्षय कुमारने मुलाखतीची सुरुवात करताना सांगितलं की, 'हा माझ्या आयुष्यातील फक्त दुसरा प्रसंग आहे. जेव्हा मी एखाद्याची मुलाखत घेतो. याआधी मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत घेण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी मी मोदीजींना विचारलं होतं की, तुम्ही आंबा कसा खाता? आणि त्यावर माझी बरीच खिल्ली उडवली गेली. पण मी सुधारणार नाही! म्हणूनच आज मी तुम्हालाही विचारतो की, तुम्हाला संत्री कसे खायला आवडते?
यावर मुख्यमंत्री फडणवीस हसत म्हणाले, 'नक्कीच! मला संत्री खूप आवडतात. तेव्हा अक्षयने पुढचा प्रश्न टाकला. 'पण तुम्ही ते संत्री कसं खाता सोलून की ज्यूस करून? त्यावर फडणवीस यांनी अगदी खास नागपूरकर अंदाजात उत्तर दिलं ते म्हणाले की, 'मी तुम्हाला एक नवीन पद्धत सांगतो. संत्री सोलायची नाही, ते दोन भाग करा. त्यावर थोडं मीठ टाका आणि मग आंब्यासारखं चोखून खा. चव दुप्पट लागते! ही मजा फक्त नागपूरकरांनाच माहिती आहे. त्यावर अक्षयने लगेच प्रतिक्रिया दिली. वा! ही पद्धत तर आजच ट्राय करणार असे तो म्हणाला.
या मुलाखतीमध्ये अक्षय कुमारने पुढचा प्रश्न विचारला की, तुम्ही एक राजकारणी आहात पण कधी एखाद्या चित्रपटातून किंवा अभिनेत्याकडून प्रेरणा घेतली आहे का? या फडणवीस यांनी मनमोकळेपणाने उत्तर दिलं, अनेक चित्रपटांनी मला प्रेरणा दिली आहे पण एक चित्रपट असा आहे ज्याने मला प्रभावितही केलं आणि थोडी अडचणीतही टाकलं. तो म्हणजे ‘नायक’. या चित्रपटात अनिल कपूर एक दिवसाचे मुख्यमंत्री बनतात आणि एका दिवसात इतकं काम करतात की लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढतात. आजही जेव्हा मी कुठे जातो तेव्हा लोक म्हणतात ‘तुम्ही नायकसारखं काम करा!
त्याचवेळी फडणवीस पुढे हसून म्हणाले की, एकदा माझी अनिल कपूर यांच्याशी भेट झाली होती. मी त्यांना थेट विचारलं ‘तुम्ही नायक का बनवलात? आता लोकांना आम्ही नालायक वाटतो! एका दिवसात इतकं सगळं काम तुम्ही कसं केलंत? त्यांनी सांगितलं की, ‘नायक’ या चित्रपटाने एक बेंचमार्क सेट केला आहे आणि त्यामुळे लोकांना प्रशासनाबद्दलच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत.
FAQ
अक्षय कुमार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा संवाद कसा रंगला?
अक्षय कुमार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील संवाद विनोदी, प्रामाणिक आणि दिलखुलास होता. राजकारण, चित्रपट आणि महाराष्ट्रावर रंजक प्रश्न आणि उत्तरांनी प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
अक्षय कुमारने मुलाखतीची सुरुवात कशी केली?
अक्षय कुमारने सांगितले, ‘हा माझ्या आयुष्यातील दुसरा प्रसंग आहे जेव्हा मी एखाद्याची मुलाखत घेतो. याआधी पंतप्रधान मोदींना मुलाखत दिली होती. त्यावेळी मी विचारले होते, ‘तुम्ही आंबा कसा खाता?’ आणि माझी खिल्ली उडवली गेली. मी सुधारणार नाही! म्हणून आज मी तुम्हाला विचारतो, संत्री कसे खायला आवडते?’
फडणवीस यांचे संत्री खाण्याबाबतचे उत्तर कसे?
फडणवीस हसत म्हणाले, ‘संत्री खूप आवडतात. नवीन पद्धत सांगतो: दोन भाग करा, थोडे मीठ टाका आणि आंब्यासारखे चोखून खा. चव दुप्पट येते! ही मजा फक्त नागपूरकरांना माहीत आहे.’ अक्षयने लगेच म्हटले, ‘आजच ट्राय करणार!’