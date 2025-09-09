English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bollywood Actor: बॉलिवूडमधील या सुपरस्टारने अभिनय क्षेत्रात येण्याआधी हॉटेलमध्ये शेफ आणि वेटर म्हणून केलं काम. फ्लाइट चुकल्याने बदललं आयुष्य. कोण आहे हा अभिनेता? 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 9, 2025, 07:29 AM IST
वेटर म्हणून काम केलं, फ्लाइट चुकल्याने बदललं आयुष्य, बनला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

Bollywood Actor:  बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील सर्वात लोकप्रिय आणि मेहनती अभिनेत्यांपैकी एक असलेले अक्षय कुमारची जीवनकहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेप्रमाणेच प्रेरणादायी आणि रोमांचक आहे. त्याच्या आयुष्यात असा एक टर्निंग पॉइंट आला की ज्याने त्याच्या नशिबाची दिशा बदलून टाकली. एका सकाळी फ्लाइट चुकल्याने त्याला त्याची पहिली मोठी भूमिका मिळाली आणि पुढे ते भारताचा सुपरस्टार बनला.

अक्षय कुमारचा जन्म 9 सप्टेंबर 1967 रोजी पंजाबमधील अमृतसर येथे झाला. त्याचे खरे नाव राजीव हरिओम भाटिया आहे. त्याचे वडील भारतीय लष्करात कार्यरत होते. काही वर्षे त्याचे कुटुंब दिल्लीत राहिले आणि नंतर मुंबईत स्थायिक झाले. येथे त्याने डॉन बॉस्को स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि पुढे खालसा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. परंतु त्याच्या मनात अभ्यासापेक्षा मार्शल आर्ट्सविषयी अधिक आकर्षण होते.

हॉटेलमध्ये शेफ आणि वेटर म्हणून केलं काम

तो आठवीत असतानाच तायक्वांदोचे प्रशिक्षण घेऊ लागला आणि नंतर बँकॉकला जाऊन मुआ थाई शिकला. त्यावेळी त्याने हॉटेलमध्ये शेफ आणि वेटर म्हणून कामही केले. बँकॉकहून परतल्यानंतर त्याने मुंबईत मार्शल आर्ट्सचे वर्ग सुरू केले. त्याच्या एका विद्यार्थ्याने जो फोटोग्राफरही होता त्याने मॉडेलिंगमध्ये जाण्याचा सल्ला त्याला दिला. 

सुरुवातीला त्याला यश मिळाले नाही. पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी त्याने 15 महिने एका फोटोग्राफरसोबत विनामूल्य काम केले. नंतर त्याला छोट्या प्रोजेक्ट्स मिळू लागले आणि अभिनयात करिअर करण्याचा विचार त्याने केला.

फ्लाइट चुकल्याने मिळाली संधी

एकदा त्याला बेंगळुरू येथे फॅशन शोसाठी बोलावले गेले. त्याला वाटले फ्लाइट संध्याकाळी आहे पण ती सकाळची निघाली आणि त्यामुळे त्याची फ्लाइट चुकली. दिवसभर तो निराश राहिला. घरी परतल्यावर आईने त्याला समजावले. 'निराश होऊ नकोस, काहीतरी चांगलं घडेल.'

त्याच दिवशी तो नटराज स्टुडिओला गेला. जिथे त्याची भेट प्रमोद चक्रवर्ती यांच्या मेकअप मॅन नरेंद्र यांच्याशी झाली. नरेंद्र यांनी त्याची छायाचित्रे पाहून प्रमोद चक्रवर्ती यांना दाखवली आणि थोड्याच वेळात त्याला 'दीदार' या चित्रपटासाठी मुख्य भूमिका ऑफर झाली. त्यावेळी त्याला चेक दिला गेला आणि घड्याळात नेमके 6 वाजले होते. तीच वेळ ज्या वेळी त्याची सकाळची फ्लाइट होती. हा योगायोग त्याच्या आयुष्यातील मोठा वळण ठरला.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

