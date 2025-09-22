English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Akshay Kumar : बॉलीवूडमधील लोकप्रिय जोडी म्हणून ओळखले जाणारे अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांना प्रेक्षक नेहमीच पसंत करतात. त्यांच्या लव्ह स्टोरीबद्दल चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. अलीकडेच अक्षय कुमारने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मोठा खुलासा केला. विशेष म्हणजे, त्याने ट्विंकल खन्नासोबत लवकर लग्न का केलं यामागचं खरं कारणही स्पष्टपणे सांगितलं. त्याच्या या कबुलीनं चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे.

अक्षय कुमारचा खुलासा : ट्विंकलसोबत लवकर लग्न का केलं, सांगितलं खरं कारण

बॉलिवूडमध्ये अशी अनेक जोडपी आहेत, ज्या प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून राहतात. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत, प्रेमकथेबाबत आणि जोडप्याच्या प्रवासाबाबत प्रेक्षक नेहमीच उत्सुक असतात. अशाच जोडप्यांमध्ये येतात अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना. त्यांच्या प्रेमकथेने प्रेक्षकांना नेहमीच प्रभावित केले आहे. अलीकडेच अक्षय कुमारने एका खुल्या इंटरव्यूमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि लग्नाबाबत मोठा खुलासा केला, ज्याने चाहत्यांमध्ये चर्चेला गती दिली. अक्षयने सांगितलं की, त्याने ट्विंकलला लग्नासाठी प्रपोज केलं, मात्र त्या वेळी ट्विंकल त्यासाठी तयार नव्हती. ट्विंकलने अक्षयला सांगितलं की, 'जर माझा चित्रपट ‘मेला’ फ्लॉप झाला, तर मी तुझ्याशी लग्न करेन.' त्यावेळी सर्वांना वाटलं की मेला चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी होईल, परंतु प्रतिकूल परिस्थितीत मेला फ्लॉप ठरला. या परिस्थितीने अक्षय आणि ट्विंकलची मैत्री आणखी जवळीक साधली आणि हळूहळू प्रेमात बदलली. त्यानंतर ट्विंकलने आपला शब्द पाळत 27 जानेवारी 2001 रोजी अक्षय कुमारसोबत लग्न केलं. अक्षयने मस्करी करत सांगितलं की, 'माफ कर भाई, तुझा चित्रपट चालला नाही, पण मी तुझा आभारी आहे. तुझ्यामुळे मला ट्विंकल मिळाली.' या किस्स्याने चाहत्यांमध्ये हसू आणि प्रेमाची प्रेरणा दोन्ही निर्माण केलं. आजही अक्षय आणि ट्विंकल ही जोडपी बॉलिवूडमधील आदर्श जोडप्यांपैकी एक मानली जाते. ट्विंकलने अनेक चित्रपट केले, परंतु तिला करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्याउलट, अक्षय कुमारने बॉलिवूडमध्ये भरपूर यश मिळवलं आणि आजही तो एक प्रतिष्ठित आणि लोकप्रिय अभिनेता म्हणून ओळखला जातो. अक्षय आणि ट्विंकलची लव्ह स्टोरी प्रेक्षकांना नेहमीच प्रेरणादायी वाटते. त्यांच्या प्रेमाच्या या कहाणीमुळे बॉलिवूडमधील रोमँटिक जोडपींसाठी नवीन आदर्श तयार झाला आहे. ‘मेला’ चित्रपटाच्या फ्लॉप होण्याच्या परिस्थितीतही त्यांच्या प्रेमाने मार्ग शोधला आणि अखेर आनंदी जीवनात परिणत झालं, हा किस्सा आजही चाहत्यांसाठी खास आहे.

याशिवाय, अक्षय आणि ट्विंकलचे लग्न आणि वैयक्तिक जीवन बॉलिवूडमध्ये एक प्रेरक उदाहरण मानले जाते. या जोडप्याची जोडी, त्यांची समजूतदारपणा, प्रेमाची निष्ठा आणि आव्हानांच्या वेळी एकमेकांबरोबर राहण्याची तयारी ही अनेकांनाच प्रेरणा देते. प्रेक्षकांना त्यांच्या जीवनप्रवासात अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात कधीही परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी, खरी प्रेमकहाणी कायम टिकते. अक्षय आणि ट्विंकलची ही कथा फक्त बॉलिवूडमधील नात्याची गोष्ट नाही तर प्रेम, समर्पण आणि विश्वासाची प्रेरणा म्हणून अनेकांसाठी आजही खास आहे. त्यांच्या जीवनातून शिकण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही अडचणीतही योग्य निर्णय घेतले तर प्रेम टिकते आणि जीवनात आनंदाची अनुभूती मिळते.

अक्षय कुमारने ट्विंकलसोबत लवकर लग्न का केलं?
ट्विंकलने अक्षयला सांगितलं की, जर तिचा चित्रपट ‘मेला’ फ्लॉप झाला तर ती अक्षयसोबत लग्न करेल. मेला चित्रपट फ्लॉप झाल्यानंतर अक्षय आणि ट्विंकलची मैत्री प्रेमात बदलली आणि त्यांनी लवकर लग्न केलं.

अक्षय कुमारने कोणास आभार मानले?
अक्षयने आपल्या लग्नाबाबत खुलास करत अभिनेता आमिर खानला आभार मानले, कारण ट्विंकलचा ‘मेला’ चित्रपट फ्लॉप झाल्यामुळे त्यांना लग्नाची संधी मिळाली.

ट्विंकल खन्नाचा करिअर कसा राहिला?
ट्विंकलने अनेक चित्रपट केले, परंतु तिला करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळालं नाही, तर अक्षय कुमारने बॉलिवूडमध्ये भरपूर यश मिळवलं आणि आजही तो प्रतिष्ठित अभिनेता म्हणून ओळखला जातो.

