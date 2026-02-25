सेटवर स्पॉटबॉय आणि अभिनेत्यांना वेगळ जेवण?; Akshay Kumar ने घेतला स्टॅंड; गोविंद नामदेव यांनी केला खुलासा

बॉलिवूडमध्ये कलाकारांच्या मानधनापासून ते वागणुकीपर्यंत अनेक स्तरांवर भेदभाव होत असल्याच्या चर्चांबाबत आता ज्येष्ठ अभिनेते गोविंद नामदेव यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी सेटवरील जेवणाच्या बाबतीत पाळल्या जाणाऱ्या 'फूड हायब्रिड' पद्धतीबाबत सविस्तर माहिती दिली. ही पद्धत म्हणजे काही विशिष्ट कलाकारांसाठी उच्च दर्जाचे जेवण, तर इतरांसाठी कमी दर्जाचे जेवण दिले जाणे, ज्यामुळे सेटवर काम करणाऱ्यांमध्ये मानसिक अस्वस्थता निर्माण होत असे.
नामदेव यांनी ‘द लल्लनटॉप’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, 'पूर्वी फिल्म सेटवर जेवणाच्या बाबतीत खूप वाईट पद्धत होती. सिनेमातील मुख्य नायकांसाठी पंचपक्वान्नांचे ताट असायचे, दुय्यम भूमिका करणाऱ्या कलाकारांना थोडा कमी दर्जा आणि ज्युनियर आर्टिस्टना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळायचे. एकाच सेटवर काम करूनही हे पाहून मनाला खूप वेदना व्हायच्या. काही वेळा कलाकारांमध्ये मानसिक तणाव निर्माण होतो आणि कामावरही त्याचा परिणाम होई.'
पूर्वीच्या या भेदभावाच्या पद्धतीत बदल आणण्याचे श्रेय गोविंद नामदेव यांनी अभिनेता Akshay Kumar (अक्षय कुमार) यांना दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, पुढे अक्षय कुमारच्या सेटवर ही प्रथा पूर्णपणे बंद करण्यात आली. अक्षयचा नियम असा आहे की सेटवर जो कोणी काम करत आहे, मग तो मुख्य अभिनेता असो, स्पॉटबॉय असो किंवा ज्युनियर आर्टिस्ट, सर्वांना समान दर्जाचे जेवण मिळेल.
अक्षय स्वतःही त्या रांगेत उभा राहून जेवण घेतो आणि सर्वांसोबत बसून खातो. या कृतीमुळे सेटवर काम करणाऱ्या इतर कलाकारांमध्ये सन्मानाची भावना निर्माण झाली आहे. गोविंद नामदेव यांच्या मते, जेव्हा सुपरस्टार स्वतः सर्वांसोबत बसून जेवतो, तेव्हा इतर कर्मचाऱ्यांना मानसिक आधार मिळतो आणि कामात अधिक उत्साह येतो.
या बदलामुळे फक्त जेवणाचा दर्जाच नव्हे, तर सेटवरील कामाची संपूर्ण संस्कृती सुधारली आहे. सेटवर समानतेची भावना निर्माण झाल्याने कलाकारांमध्ये एक प्रकारची टीम भावना निर्माण झाली आहे. अक्षयने केवळ शिस्तच नाही, तर सेटवर समानतेची आणि आदराची पद्धत स्थापन केली आहे.
गोविंद नामदेव यांनी असेही म्हटले की, अक्षयच्या या निर्णयामुळे आता इतर दिग्दर्शक आणि निर्मातेही सेटवरील वागणुकीबाबत जागरूक झाले आहेत. कलाकार आणि कर्मचारी यांच्यात एक आदरयुक्त वातावरण निर्माण होणे हे संपूर्ण इंडस्ट्रीसाठी सकारात्मक ठरले आहे.
भलेच ही घटना जुना काळ दर्शवते, तरी अक्षय कुमारसारख्या सुपरस्टारच्या कृतीमुळे बॉलिवूडमध्ये कामाच्या वातावरणात सुधारणा झाली आहे. सेटवरील समानता आणि आदर यामुळे आता कलाकार कामावर अधिक निष्ठेने आणि उत्साहाने उभे राहतात.