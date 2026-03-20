अक्षय कुमारचा मुंबईकरांना इशारा; वाढत्या प्रदूषणासोबत नोरा–संजय दत्तच्या गाण्यावर केलं भाष्य

रणवीर सिंगच्या धुरंधर मालिकेचा दुसरा भाग, 'धुरंधर 2 : द रिव्हेंज', 10 मार्चला जगभरातील थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. रिलीज होण्याआधीच चित्रपटाने प्री-रिलीज कमाईत विक्रम मोडला होता आणि रिलीज झाल्यानंतरही इतिहास रचला आहे. या चित्रपटाची कथा, दिग्दर्शन आणि अभिनय यामुळे प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्साह निर्माण झाला आहे.
18 मार्चला झालेल्या प्रीव्ह्यू शोमधून देशभरातील बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 43 कोटी रुपयांची कमाई झाली, जी 2024 च्या 'स्त्री 2'च्या 10 कोटींच्या रेकॉर्डपेक्षा 4 पट जास्त आहे. प्रीव्ह्यूच्या या यशामुळे चित्रपटाने शून्यापासून नव्हे, तर 43 कोटींपासूनच कमाई सुरु केली आणि पहिल्याच दिवशी 100 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. प्री-रिलीजच्या या यशाने चित्रपटाच्या प्रचाराला मोठा चालना दिली आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली.
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, देशात चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 103 कोटींची कमाई केली. यामध्ये पेड प्रीव्ह्यूची कमाई जोडल्यास ही आकडेवारी 146 कोटींपर्यंत पोहोचते. यामुळे 'धुरंधर 2' हा पहिल्या दिवशी 100 कोटींच्या मर्यादेपार गेला आणि बॉक्स ऑफिसवर त्सुनामी निर्माण केली. ही कमाई या वर्षातील सर्वाधिक आणि पहिल्याच दिवशी असा इतिहास बनवणारा बॉलीवूड चित्रपट ठरला आहे.
आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट फक्त विक्रम मोडत नाही, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी यशाचा नवीन मानदंडही तयार करतो. चाहत्यांच्या उत्साह आणि पेड प्रीव्ह्यूमुळे 'धुरंधर 2' केवळ बॉक्स ऑफिसवर वादळच निर्माण करत नाही, तर बॉलीवूडच्या इतिहासातही आपले नाव नोंदवते.
चित्रपटात रणवीर सिंगच्या अभिनयाची आणि इतर कलाकारांच्या कामगिरीची प्रेक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रशंसा केली आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांचा उत्साह पाहता येतो, जिथे ट्रेंडिंग हॅशटॅग्स आणि फॅन्सच्या रिअॅक्शन्समुळे चित्रपटाची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे. प्रेक्षकांचा विश्वास आणि पेड प्रीव्ह्यूच्या यशामुळे 'धुरंधर 2' केवळ एक चित्रपट नाही, तर बॉक्स ऑफिसवर एक घटना बनून उभा राहिला आहे.
धुरंधर मालिकेचा दुसरा भाग बॉलीवूडमध्ये यशाची नवी उंची गाठतो आहे. प्रेक्षकांचा उत्साह, पेड प्रीव्ह्यूमुळे मिळालेली प्रसिद्धी आणि रणवीर सिंगसह संपूर्ण टीमच्या मेहनतीमुळे 'धुरंधर 2 : द रिव्हेंज' बॉक्स ऑफिसवर त्सुनामी निर्माण करण्यात यशस्वी झाला आहे. यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी यशाचा नवीन मानक निर्माण झाला आहे, जो भविष्यातील चित्रपटांसाठी प्रेरणास्त्रोत ठरेल.