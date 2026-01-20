English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • Akshay Kumar Car Accident: अक्षय कुमारच्या कारचा मोठा अपघात, पोलीस अधिकारी नांगरे पाटील पोचले घटनास्थळी !

शूटिंग आटोपून परतीच्या मार्गावर असताना अभिनेता अक्षय कुमारच्या ताफ्याला मुंबईतील जुहू गांधीग्राम रोडवर अपघात झाला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 20, 2026, 07:31 AM IST
मुंबईतील जुहू गांधीग्राम रोडवर रात्री सुमारे 9:30 वाजता अभिनेता अक्षय कुमारच्या ताफ्यातील वाहनाचा भीषण अपघात घडला. अभिनेता अक्षय कुमार शूटिंग संपवून परत येत होते आणि ते आपल्या मर्सिडीज कारमध्ये बसलेले होते. त्यांच्या समोर त्यांच्या सुरक्षारक्षकांची इनोव्हा एमपीव्ही गाडी चालवत होती. अचानक ही इनोव्हा गाडी एका रिक्षाला जोरदार धडकली. धडके इतके जबरदस्त होते की इनोव्हा पलटी झाली, तर रिक्षाचं छत पूर्णपणे उद्धवस्त झालं. अपघातानंतर रिक्षाचालक जखमी झाला, आणि तातडीने त्याला नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

अक्षय कुमारने केले मदतीचे पाऊल

अपघातानंतर अभिनेता अक्षय कुमार स्वतः रिक्षाचालकाला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी मदत करत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे अपघातस्थळी उपस्थितांना समाधान मिळाले असून, अक्षयच्या जबाबदारीची प्रशंसा सोशल मीडियावर होत आहे.

पोलीस आणि अग्निशमन दलाची तातडीची कार्यवाही

घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नांगरे पाटील घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच, पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी अपघातग्रस्त रिक्षाचालकाला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यास मदत केली.

अपघाताचे नुकसान

या अपघातात सुरक्षारक्षकांच्या इनोव्हा गाडीला आणि रिक्षाला गंभीर नुकसान झाले आहे. रिक्षाचं छत पूर्णपणे उद्धवस्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. अपघातामुळे रिक्षा आणि इनोव्हा दोन्ही गाड्यांचे सामानही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे नोंदवले गेले आहे.

घटना मुंबईतील जुहू गांधीग्राम रोडवर

जुहू गांधीग्राम रोड ही मुंबईतील एक व्यस्त रस्ता असून, येथे वाहन अपघात घडणे दुर्लक्षित होऊ शकत नाही. रस्त्यावरील वाहतूक आणि सुरक्षा या अपघाताच्या कारणांमध्ये विचारात घेतल्या जात आहेत.

सामाजिक आणि चाहत्यांची प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर या अपघातानंतर अक्षय कुमारच्या जबाबदारीची आणि तातडीच्या मदतीची प्रशंसा केली जात आहे. चाहत्यांनी अक्षय कुमारच्या या कृतीला मान दिला आहे आणि रिक्षाचालकाच्या त्वरीत प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

akshay kumarakshay kumar car accidentakshay kumar with wife twinkle khannaAkshay Kumar daughter Nitaraakshay kumar son aarav dinner

