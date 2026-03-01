English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • भूतासोबत अक्षय कुमारचा मजेशीर व्हिडीओ Viral! येतोय ‘भूत बंगला’ लवकरच भेटीला

भूतासोबत अक्षय कुमारचा मजेशीर व्हिडीओ Viral! येतोय ‘भूत बंगला’ लवकरच भेटीला

Akshay Kumar's hilarious video : अक्षय कुमारचा भूतासोबतचा मजेशीर व्हिडिओ ‘भूत बंगला’ चित्रपटाचा प्रमो आहे. प्रियदर्शनसोबत 14 वर्षांनंतर अक्षयची जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी सिनेमाघरात प्रदर्शित होईल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 1, 2026, 02:10 PM IST
बॉलिवूडचा सुपरस्टार अक्षय कुमार सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. सिरशिवाय भूतासोबतच्या मजेशीर व्हिडिओमध्ये अक्षय कुमार एका सरकटे प्रेतासोबत टहलताना दिसतात. गंभीर अंदाजात तो प्रेताला विचारतो, “भूत खरंच असतात का?” प्रेताचे उत्तर पाहुण्यांना हसवते, कारण तो विनोदी अंदाजात सांगतो की, त्याला स्वतःही माहिती नाही. प्रेत हसत सांगतो की, त्याचे वडील म्हणाले की त्याची आई भूत आहे, तर आई म्हणते वडील भूत आहेत, आणि अखेर सर्वांना अफवा सांगून गोष्ट टाळतो. या मजेशीर संभाषणामुळे प्रेक्षकांना धाकाही वाटतो आणि हसूही येते.

हा व्हिडिओ अक्षय कुमारच्या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला’चा प्रमो आहे. चित्रपटात भयानक वातावरणासोबत कॉमेडीचा तडका पाहायला मिळणार आहे. मेकर्सनी प्रमोशनसाठी अत्यंत क्रिएटिव्ह आणि वेगळा मार्ग निवडला आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेत मोठी वाढ झाली आहे. अक्षयची सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग आणि सस्पेन्सची जुगलबंदी चित्रपटाच्या टोनची झलक देतात.

चित्रपटाचा पहिला गाणं ‘राम जी आके भला करेंगे’ आधीच रिलीज झाला असून, 55 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. सोशल मीडियावर या गाण्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 वर्षांनंतर अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन पुन्हा एकत्र आले आहेत. ‘हेरा फेरी’, 'भूल भुलैया’ यांसारख्या कॉमेडी चित्रपटांनंतर ही जोडी पुन्हा प्रेक्षकांना हसवण्यास सज्ज आहे. यामुळे चाहत्यांच्या अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत आणि चित्रपटाविषयी चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे.

चित्रपटाचे प्रोड्यूसर बालाजी मोशन पिक्चर्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स आहेत. चित्रपटात अक्षय कुमारसोबत वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत. फिल्मची रिलीज तारीख 10 एप्रिल 2026 निश्चित करण्यात आली असून, सिनेमाघरात मोठ्या धमाक्याने हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. भयानक कॉमेडी, सस्पेन्स आणि अक्षयची हास्यविनोदाची शैली एकत्र पाहायला मिळणार असल्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिखरावर पोहोचली आहे.

या प्रमो व्हिडिओने सोशल मीडियावर प्रेक्षकांची कल्पनाशक्ती वाढवली असून, ‘भूत बंगला’ चित्रपटाच्या यशाची सुरुवात प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेतून दिसून येत आहे.

