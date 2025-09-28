English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अक्षय कुमारचा ‘जॉली एलएलबी 3’ने बॉक्स ऑफिसवर केला धमाका, 9 दिवसांच्या कमाईने केला नवा विक्रम…

अक्षय कुमार आणि अरशद वारसीची ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त गाजत आहे. हा कोर्टरूम ड्रामा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडत असून विक्रमी यशाकडे वाटचाल करत आहे.        

Intern | Updated: Sep 28, 2025, 06:03 PM IST
अक्षय कुमारचा ‘जॉली एलएलबी 3’ने बॉक्स ऑफिसवर केला धमाका, 9 दिवसांच्या कमाईने केला नवा विक्रम…

अक्षय कुमार आणि अरशद वारसीची बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. रिलीज होताच या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज एंट्री घेतली. पहिल्या भागातील जॉली (अरशद वारसी) आणि दुसऱ्या भागातील जॉली (अक्षय कुमार) या दोन्ही पात्रांची पुनर्भेट या सिनेमात घडली असून, यामुळेच चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद अधिक दुणावला आहे. कोर्टरूमवर आधारित विनोदी-नाट्यमय कथा मांडणाऱ्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यात मोठं यश मिळवलं आहे. दरम्यान, इमरान हाश्मी आणि पवन कल्याण यांच्या ‘दे कॉल हिम ओजी’ या चित्रपटानेही त्याच काळात रिलीज होऊन चांगली चर्चा मिळवली होती. मात्र, तरीही ‘जॉली एलएलबी 3’ ने बॉक्स ऑफिसवर आपलं वर्चस्व सिद्ध करत मजबूत पकड ठेवली आहे. सकनीलकच्या बॉक्स ऑफिस रिपोर्टनुसार, या चित्रपटाने दुसऱ्या शनिवारीच तब्बल 6.25 कोटींचा गल्ला जमवला. त्यामुळे चित्रपटाची एकूण कमाई 84 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रविवारीही चित्रपटाची कमाईत चांगली वाढ अपेक्षित असून, हा सिनेमा लवकरच १०० कोटींच्या सुपरहिट क्लबमध्ये दाखल होईल.

Add Zee News as a Preferred Source

महत्त्वाचं म्हणजे, ‘जॉली एलएलबी ३’ ने अक्षय कुमारच्या लोकप्रिय चित्रपटांपैकी ‘पॅडमॅन’ आणि ‘ओ माय गॉड’ यांच्या 81 कोटींच्या बॉक्स ऑफिस गल्ल्यालाही मागे टाकलं आहे. त्यामुळे ‘जॉली एलएलबी 3’ हा चित्रपट केवळ चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला नाही, तर अक्षय कुमारच्या यशस्वी करिअरमध्ये आणखी एक मोठं पान जोडत आहे.

FAQ

‘जॉली एलएलबी 3’ कधी प्रदर्शित झाला?

हा चित्रपट 19 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला.

चित्रपटात मुख्य भूमिका कोणाच्या आहेत?

चित्रपटात अक्षय कुमार आणि अरशद वारसी हे दोघेही जॉलीच्या भूमिकेत एकत्र दिसतात.

‘जॉली एलएलबी 3’ ची आतापर्यंतची कमाई किती झाली आहे?

या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आतापर्यंत अंदाजे ८४ कोटी रुपयांची कमाई केली असून, लवकरच तो 100 कोटींच्या क्लबमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे.

About the Author
Tags:
#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews100 crores at box officeJolly LLB 3

इतर बातम्या

'जॉली एलएलबी 3'ला टक्कर देणारा 250 कोटींचा चित्रप...

मनोरंजन