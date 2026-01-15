English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मतदान करून अक्षय कुमारची प्रतिक्रिया; 'आजचाच दिवस जेव्हा रिमोट कंट्रोल…'

Akshay Kumar on elections : लोकांना मतदानासाठी आवाहन करत अक्षय कुमार म्हणाला…  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 15, 2026, 12:25 PM IST
आज मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान सुरु झाले आहे. सकाळपासूनच नागरिकांनी मतदान केंद्रांवर मोठी गर्दी केली आहे. नेतेमंडळी, सेलिब्रिटी आणि सामान्य नागरिक सर्वजण आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी उत्साहात बाहेर पडले आहेत. राज्यभरातील या महापालिका निवडणुकांचा उत्साह पाहता, मतदान केंद्रांवर सुरुवातीपासूनच खळखळाट पाहायला मिळत आहे.

नेहमीप्रमाणे लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार यांनी सकाळी लवकर मतदान करत नागरिकांसमोर आदर्श ठेवला. बांद्रा येथील मतदान केंद्रावर त्यांनी आपलं मत नोंदवलं. मतदानानंतर बाहेर येताच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि मतदानाचं महत्त्व अधोरेखित केलं.

एएनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत अक्षय कुमार म्हणाले, 'आज महानगरपालिकेचं मतदान आहे. मुंबईकर म्हणून मी सुद्धा मत दिलं आहे. आजचाच दिवस आहे, जेव्हा रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात असतो. त्यामुळे मी सर्व मुंबईकरांना सांगतो की मतदान करा. आपण नेहमी पाणी नाही, वीज नाही, रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे, कचरा साचतो अशा तक्रारी करत असतो. त्यामुळे शक्य तितक्या प्रत्येक व्यक्तीने मतदान करावं आणि योग्य उमेदवार निवडून द्यावा. मुंबईकरांचा खरा हिरो व्हायचं असेल तर डायलॉगबाजीपेक्षा बाहेर पडून मतदान करणं महत्त्वाचं आहे.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मतदानानंतर एक खास प्रसंग घडला. अक्षय कुमारजवळ एक तरुणी आली आणि ‘बाबांवर मोठं कर्ज आहे’ असं सांगत तिने काही कागद दाखवले. यावर अक्षयने तिला शांतपणे ऐकून घेत 'तुझा नंबर देऊन ठेव' असं सांगितलं. त्यानंतर ती तरुणी अक्षयच्या पाया पडताना दिसली. हा संपूर्ण प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला असून सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नागरिकांमध्ये हा प्रसंग पाहून अक्षय कुमारचं कौतुक करण्यात येत आहे.

अक्षय कुमारसोबत त्याची पत्नी ट्विंकल खन्ना यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला. याशिवाय, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर, अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनीही मतदान केंद्रांवर पोहोचून मतदान केलं. त्यांच्या उपस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत सकारात्मक संदेश पोहचला आहे आणि मतदानासाठी प्रेरणा मिळत असल्याचं दिसत आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा परिणाम अनेक शहरांमध्ये महत्त्वाचा ठरणार आहे, त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक आहे. सेलिब्रिटी आणि नेत्यांचा सक्रिय सहभाग नागरिकांना जागरूक करीत असून, मतदानाची गरज आणि जबाबदारी लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

