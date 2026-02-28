English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सुंदराचा लग्नाचा निर्णय आणि ‘असा मुलगा नको’; काय म्हणाली अक्षया नाईक?

'सुंदरा'चा लग्नाचा निर्णय आणि ‘असा मुलगा नको’; काय म्हणाली अक्षया नाईक?

Akshay Naik's decision about getting married : अक्षया नाईकचा लग्नावर खुलासा; तिच्या विवाहाबाबत काय म्हणाली?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 28, 2026, 09:10 AM IST
'सुंदरा'चा लग्नाचा निर्णय आणि ‘असा मुलगा नको’; काय म्हणाली अक्षया नाईक?

‘सुंदरा मनामध्ये भरली’ मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री अक्षया नाईक सध्या चर्चेत आहे. प्रेक्षकांच्या मनात ती येसुबाईच्या भूमिकेमुळे ठसलेली असून, तिचा अभिनय कौतुकास्पद ठरला आहे. याशिवाय तिला इमरान हाशमीसोबतच्या ‘तस्करी’ वेबसीरिजमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यामुळे ती हिंदी मनोरंजन इंडस्ट्रीमध्येही परिचित झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षयाने नुकतंच ‘ग्रेटर कलेश’ या हिंदी सिनेमातही काम केले आहे. या प्रकल्पामुळे तिचा अभिनय अनुभव वाढला असून, हिंदी प्रेक्षकांमध्येही तिचा परिचय निर्माण झाला आहे. अभिनेत्री दिसायला अत्यंत क्युट असली तरी तिला अनेकदा वजनामुळे बॉडी शेमिंगचा सामना करावा लागतो, आणि तिच्या लूकवर सोशल मीडियावर मतभेद सुरू राहतात.

ताज्या मुलाखतीत अक्षयाने तिच्या लग्नाच्या इच्छेबाबत आणि मुलग्याविषयीच्या अपेक्षांबाबत खुलासा केला. ती म्हणाली, 'माझी लग्न करायची इच्छा खूप आहे, पण अजून योग्य मुलगा भेटला नाही. मी फार ठरवलेलं नाही की तो इंडस्ट्रीतला असावा. मुख्य गोष्ट ही आहे की तो कलेवर प्रेम करणारा असावा. जर तो म्हणाला की नाटक आवडतच नाही, सिनेमा बघतच नाही, असा मुलगा नको. प्रेक्षक असावा ही माझी माफक अपेक्षा आहे. कलेविषयी संवेदना असणारा मुलगा हवा.'

ती पुढे म्हणाली, 'मुलगा मुंबईचाच हवा. मला मुंबई सोडून जायचं नाही कारण माझं काम इथेच आहे. नाहीतर मी एकवेळ गोव्याला जाऊन स्थायिक होईन. काहीही न झाल्यास, माझं शेवटचं ध्येय आहे की मला इटालियन मुलगा हवा. मला इटालियन मुलं आवडतात, ते खूप हँडसम दिसतात. त्यामुळे तिकडचा मुलगा चालेल.'

अक्षया नाईकच्या या खुलास्यानंतर सोशल मीडियावर प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. चाहत्यांनी तिच्या अपेक्षांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी तिच्या कलेविषयीच्या संवेदनशीलतेचे कौतुक केले, तर काहींनी तिच्या भविष्याच्या विवाहाबाबत उत्सुकता व्यक्त केली.

अभिनेत्रीच्या करिअरबाबतही प्रेक्षकांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी तिच्या अभिनयावर प्रशंसा केली आहे आणि काहींनी तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सची माहिती मागितली आहे. अक्षया तिच्या करिअरमध्ये सातत्याने वेगळी भूमिका निभावत आहे, आणि ती आगामी काळातही मराठी तसेच हिंदी मनोरंजन क्षेत्रात लक्षवेधी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

शेवटी, प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याबाबत चर्चेचा चांगला उत्साह आहे. सोशल मीडियावर तिच्या पोस्ट्स आणि मुलाखतींना जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे, आणि प्रेक्षक तिच्या पुढील वाटचालीस उत्सुकतेने पाहत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
akshaya naikmarathi tv actresssundara manamadhye bharaliTaskari web seriesGreater Kalesh movie

इतर बातम्या

डोंबिवलीत विचित्र सायबर गुन्हा! अचानक विद्यार्थिनीच्या बँक...

ठाणे