अक्षया नाईक इमरान हाश्मीच्या ‘तस्करी’मध्ये झळकणार !

टीव्ही मालिकेत ‘सुंदरा मनामध्ये भरली’ मधील सुंदराची भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री अक्षया नाईक लवकरच एका मोठ्या बॉलिवूड प्रोजेक्टमध्ये दिसणार आहे. वर्षाच्या अखेरीस तिने चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेत्री अभिनेता इमरान हाश्मीच्या आगामी वेबसीरिज ‘तस्करी : द स्मगलर्स’ मध्ये झळकणार आहे. ही अक्षया आणि इमरान हाश्मी यांच्यासाठी एकत्र काम करण्याची पहिली संधी ठरणार आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढली आहे.
अलीकडेच नेटफ्लिक्सवर रिलीज होणाऱ्या या वेबसीरिजमध्ये इमरान हाश्मीसोबतच अमृता खानविलकर दिसणार असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर आता अक्षया नाईकदेखील या प्रोजेक्टमध्ये सामील झाली आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांसाठी हा प्रोजेक्ट आणखी आकर्षक ठरला आहे.
या सीरिजमध्ये काम करण्याच्या अनुभवाबद्दल अक्षया नाईकने सांगितले, 'इमरान हाश्मी सरांसारख्या बॉलिवूडच्या मोठ्या स्टारसोबत काम करणे ही भावना खूप खास होती. आमचे अगदी 2-3 सीन होते, पण ते करताना थोडे दडपण आले आणि तेवढंच छानही वाटलं. ही माझी पहिली वेबसीरिज आहे आणि सहकलाकार म्हणून इमरान हाश्मी सरांसोबत काम करायला मिळणं माझ्यासाठी खूप मोठी सुवर्ण संधी आहे.' तिच्या या अनुभवातून प्रेक्षकांना तिच्या भावनिक आणि व्यावसायिक तयारीचा एक अंदाज मिळतो.
सोशल मीडियावर अक्षयाने इमरान हाश्मीसोबतचा फोटो शेअर करत लिहिले, “सध्या मला खूप काही बोलायचे आहे, शेअर करायचे आहे, व्यक्त व्हायचे आहे आणि आनंदाने ओरडून सांगायचे आहे! पण सध्या तरी, मी त्या प्रत्येकाची ऋणी आहे ज्यांनी माझ्या या प्रवासात मला साथ दिली आणि जे मला १४ जानेवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर ‘तस्करी : द स्मगलर्स वेब’ मध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत! माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.” अक्षया नाईकच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाची लाट उठली आहे.
वर्कफ्रंटकडे पाहिले तर, ‘सुंदरा मनामध्ये भरली’ मालिकेद्वारे अक्षया नाईक घराघरात पोहचली असून तिचे अनेक चाहते आहेत. याशिवाय तिने हिंदीतील लोकप्रिय मालिकेत ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ मध्येही भूमिका साकारली आहे आणि इतर काही प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले आहे. तिच्या अभिनयाची विविधता आणि भूमिकांमध्ये पडताळणी पाहता, तिच्या डिजिटल आणि बॉलिवूड प्रवासाकडे प्रेक्षक उत्सुकतेने पाहत आहेत.
‘तस्करी : द स्मगलर्स’ ही वेबसीरिज नवी कथा, थरारक अॅक्शन आणि रोमहर्षक संवादांसह नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. अक्षया नाईक आणि इमरान हाश्मीच्या जोडीमुळे ही वेबसीरिज प्रेक्षकांसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे. टीव्ही मालिका क्षेत्रातून बॉलिवूड आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण करणाऱ्या अभिनेत्रीला तिच्या कामगिरीबद्दल मोठ्या अपेक्षा आहेत. अक्षया नाईकच्या चाहत्यांसाठी हा वर्षाचा महत्वाचा क्षण आहे, कारण त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्रीचा बॉलिवूड आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण पाहायला मिळणार आहे. चाहत्यांनी सोशल मीडियावरदेखील तिच्या पोस्टवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून, तिच्या पुढील प्रवासासाठी उत्सुकता व्यक्त केली आहे.
एकंदरीत, ‘सुंदरा मनामध्ये भरली’मधील टीव्ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवल्यानंतर, आता अक्षया नाईक बॉलिवूड आणि डिजिटल क्षेत्रातही आपले ठसवणारी अभिनेत्री ठरणार आहे. तिचा ‘तस्करी : द स्मगलर्स’मधील अभिनय अनुभव आणि इमरान हाश्मी सोबत काम करण्याचा अनुभव तिला पुढील प्रोजेक्ट्समध्ये नक्कीच मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.