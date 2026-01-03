अक्षय खन्नामुळे या अभिनेत्याचं मोठं नुकसान, स्वतःच केला वैयक्तिक आयुष्याचा खुलासा

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आदित्य धरच्या नव्या चित्रपट ‘धुरंधर’च्या रिलीजनंतर त्याचे नाव सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसवरील यशाबरोबरच, अक्षय खन्नाच्या अभिनयावर चाहत्यांकडूनही भरभरून कौतुक होत आहे. त्याच्या सहकाऱ्यांनीही त्याच्या कामगिरीचे खुलेपणाने स्तुती केली आहे, ज्यामुळे तो बॉलिवूडमधील चर्चेचा विषय ठरला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीने अक्षय खन्नाबद्दल एक मजेशीर पण लक्षवेधक किस्सा उघड केला. नवाजुद्दीनने सांगितले की अक्षय खन्नामुळे त्याला वैयक्तिक जीवनातही फटका बसला. नवाजुद्दीनच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वर्षांपूर्वी जोडीदार शोधताना त्याला अनेक वेळा रिजेक्शनला सामोरे जावे लागले. आणि त्यामागचे सर्वात मोठे कारण होते अक्षय खन्ना.
नवाजुद्दीन म्हणाले, 'मी सर्व मुलींना विचारायचो, ‘तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा मुलगा आवडतो?’ आणि खरे सांगायचे तर त्या सर्व मुली अक्षय खन्नाच्या फॅन होत्या. मी कितीही प्रयत्न केला, तरी मला नकार मिळायचा.' या किस्स्यामुळे मुलाखतीच्या ठिकाणी हसू आणि हलकं हलकं कौतुकाचे वातावरण निर्माण झाले.
नवाजुद्दीन पुढे म्हणाला, 'मी त्यांना विचारायचो, ‘त्याच्याकडे असे काय खास आहे?’ काहींना त्याचे हसू खूप आवडायचे, काहींना त्याचे डोळे. महिलांवर त्याची विचित्र जादू होती आणि त्याची प्रचंड फॅन फॉलोइंग होती. हे पाहून मी नेहमी आश्चर्यचकित होतो.'
या दरम्यान अक्षय खन्ना हसत म्हणाला, 'माझी?' यावर नवाजुद्दीन लगेच हसत म्हणाला, “हो, आजही महिलांना अक्षय आवडतो. फक्त तो फार कमी चित्रपट करतो. फॅन्ससाठी तो अधिक काम करायला हवा.'
नवाजुद्दीनने अजून पुढे सांगितले की, 'सर्व फॅन्स आणि लोकांची इच्छा आहे की अक्षय खन्नाने पुन्हा जास्त चित्रपट करावेत. तो फार कमी दिसतो, निवडक प्रोजेक्ट्स करतो, पण त्याचे काम नेहमीच विशेष आणि प्रभावी असते.'
या मुलाखतीत अक्षय खन्नाचा शांत आणि संयमी अंदाज दिसला, तर नवाजुद्दीनचे खुलासे प्रेक्षकांसाठी मनोरंजक ठरले. बॉलिवूडमध्ये अक्षयची लोकप्रियता, त्याची खास शैली, आणि त्याची फॅन फॉलोइंग किती प्रचंड आहे हे या किस्स्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
चित्रपटाच्या यशाबरोबरच, अक्षय खन्नाची प्रतिष्ठा आणि लोकांवर असलेला प्रभाव आजही तितकाच मजबूत आहे, आणि त्याच्या निवडक प्रोजेक्ट्समुळे चाहत्यांच्या अपेक्षा दिवसेंदिवस वाढत आहेत.