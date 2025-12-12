Dhurandhar मध्ये अक्षय खन्नाच्या एंट्रीवर वाजणाऱ्या 'त्या' गाण्याचा नेमका अर्थ काय? त्याचा उच्चार कसा करावा? वाचा प्रत्येक ओळ...

Akshaye Khanna Dhurandhar dance Video : वयाच्या 50 वर्षांच्या टप्प्यावर असतानासुद्धा अभिनेता अक्षय खन्ना त्याच्या उत्तम अभिनयाच्या माध्यमातून चाहत्यांना हैराण करताना दिसत आहे. कलाविश्वातील काही काळाच्या विश्रांतीनंतर अक्षय खन्ना रुपेरी पडद्यावर जो परता तोच त्यानं दमदार भूमिकांचा धडाका लावला. 'छावा'तीस अंगावर येणारा खलनायक साकारल्यानंतर आता पुन्हा एकदा तो 'धुरंधर' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. मुख्य म्हणजे या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नाचा काही मिनिटांचा व्हिडीओ सोशल मीडियाकल तूफान व्हायरल झाला असून, त्यात थिरकणारा अक्षय चाहत्यांच्या मनाचा ठाव घेत आहे.
'Fa9la' गाण्याची वेड लावणारी धून, त्यावर आपल्याच धुंदीत नाचणारा अक्षय खन्ना आणि एकंदर या दृश्याचं चित्रीकरण इतकं कमाल आहे, सोशल मीडियाच्या कोणत्याही माध्यमावर गेलं असता तिथं याच अभिनेत्याची झलक पाहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात भारतात अनेक सिनेरसिकांना या गाण्याची धून लक्षात असली तरीही तिचे बोल आणि त्याचा अर्थ समजलेला नाही.
Fa9la हे गाणं रॅपर फ्लिपेराची या बहरिनी गायकानं गायलं आहे. उत्तम बेसलाईन, कमाल बिट्स, अरबी रॅपिंगमुळं गाण्यात एक वेगळीच मजा येत आहे. Dhurandhar मध्ये अक्षय खन्नाची पहिली झलक दिसताच वाजणारं हे गाणं एक 'लार्जन दॅन' लाईफ अनुभव देऊन जातं.
Dhurandhar मधील या गाण्यात मजा, मस्ती, उत्साह, जल्लोष अशा भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात सांगावं तर हा एक बेधुंद जल्लोष आहे. जिथं सोबतच्या व्यक्तींना नाचण्यास, पूर्ण ताकदीनं ठेका धरण्यास प्रेरित केलं जात आहे. वारंवार गाण्यात हेच सांगण्यात आलं असून, नशिबानं हे सारं रचलं असून आपण जगलं पाहिजे असंच हे गाणं सुचवतं.
याखी दूस दूस 3इंदी खोश फासला
याखी तफूज तफूज वल्लाह खोश रकसा
3इंदी लक रकसा कविया या अल-हबीब
इस्महा सबूहा खतभा नसीब
मिद यदक जिन्क ब्ता3तिहा कफ
वा हेज जितफिक 7ईल खल्लिक शदीद
मित्रांनो, जोरात नाचा... आज माझी प्रचंड मजा करण्याची इच्छा आहे.
अरे बाजूला हो तुला ईश्वराची शपथ, चल सुंदर नाचू.
माझ्याकडे तुझ्यासाठी एक दमदार स्टेप आहे मित्रा...
तिचं नाव सबुहा आहे, नशिबानं ही स्टेप तुझ्याचसाठी बनवलीये,
हात वर कर आणि ठेका धर...
खांदे जोरात हलव, पण भक्कम राहा...
गाण्याच्या शिर्षकामध्ये 9 चा वापर का करण्यात आला याचीही रंजक माहिती लेखक अजित वडनेरकर यांनी दिली आहे. हिप हॉपच्या दुनियेतून थेट रुपेरी पडल्यावर गाजणाऱ्या या गाण्याचं खरं नाव आहे, 'फस्ला'. हे गाणं बलूच गँगस्टर रहमान डकैतच्या व्यक्तिमत्त्वावर भाष्य करतं.