English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dhurandhar मध्ये अक्षय खन्नाच्या एंट्रीवर वाजणाऱ्या 'त्या' गाण्याचा नेमका अर्थ काय? त्याचा उच्चार कसा करावा? वाचा प्रत्येक ओळ...

Akshaye Khanna Dhurandhar dance Video : अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या सोशल मीडिया गाजवत असून निमित्त ठरत आहे तो म्हणजे त्याचं 'धुरंधर' या चित्रपटातील काम. त्याहूनही त्याचा उत्तम Dance...   

सायली पाटील | Updated: Dec 12, 2025, 11:38 AM IST
Akshaye Khanna Dhurandhar dance Video what is the meaning of fa9la song

Akshaye Khanna Dhurandhar dance Video : वयाच्या 50 वर्षांच्या टप्प्यावर असतानासुद्धा अभिनेता अक्षय खन्ना त्याच्या उत्तम अभिनयाच्या माध्यमातून चाहत्यांना हैराण करताना दिसत आहे. कलाविश्वातील काही काळाच्या विश्रांतीनंतर अक्षय खन्ना रुपेरी पडद्यावर जो परता तोच त्यानं दमदार भूमिकांचा धडाका लावला. 'छावा'तीस अंगावर येणारा खलनायक साकारल्यानंतर आता पुन्हा एकदा तो 'धुरंधर' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. मुख्य म्हणजे या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नाचा काही मिनिटांचा व्हिडीओ सोशल मीडियाकल तूफान व्हायरल झाला असून, त्यात थिरकणारा अक्षय चाहत्यांच्या मनाचा ठाव घेत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'Fa9la' गाण्याची वेड लावणारी धून, त्यावर आपल्याच धुंदीत नाचणारा अक्षय खन्ना आणि एकंदर या दृश्याचं चित्रीकरण इतकं कमाल आहे, सोशल मीडियाच्या कोणत्याही माध्यमावर गेलं असता तिथं याच अभिनेत्याची झलक पाहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात भारतात अनेक सिनेरसिकांना या गाण्याची धून लक्षात असली तरीही तिचे बोल आणि त्याचा अर्थ समजलेला नाही. 

कोणी गायलंय हे गाणं? 

Fa9la हे गाणं रॅपर फ्लिपेराची या बहरिनी गायकानं गायलं आहे. उत्तम बेसलाईन, कमाल बिट्स, अरबी रॅपिंगमुळं गाण्यात एक वेगळीच मजा येत आहे. Dhurandhar मध्ये अक्षय खन्नाची पहिली झलक दिसताच वाजणारं हे गाणं एक 'लार्जन दॅन' लाईफ अनुभव देऊन जातं.

गाण्याचा अर्थही तितकाच खास... माहितीये? 

Dhurandhar मधील या गाण्यात मजा, मस्ती, उत्साह, जल्लोष अशा भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात सांगावं तर हा एक बेधुंद जल्लोष आहे. जिथं सोबतच्या व्यक्तींना नाचण्यास, पूर्ण ताकदीनं ठेका धरण्यास प्रेरित केलं जात आहे. वारंवार गाण्यात हेच सांगण्यात आलं असून, नशिबानं हे सारं रचलं असून आपण जगलं पाहिजे असंच हे गाणं सुचवतं. 

गाण्याच्या प्रत्यक्ष ओळी... 

याखी दूस दूस 3इंदी खोश फासला
याखी तफूज तफूज वल्लाह खोश रकसा
3इंदी लक रकसा कविया या अल-हबीब
इस्महा सबूहा खतभा नसीब
मिद यदक जिन्क ब्ता3तिहा कफ
वा हेज जितफिक 7ईल खल्लिक शदीद

वरील ओळींचा अर्थ काय? 

मित्रांनो, जोरात नाचा... आज माझी प्रचंड मजा करण्याची इच्छा आहे. 
अरे बाजूला हो तुला ईश्वराची शपथ, चल सुंदर नाचू. 
माझ्याकडे तुझ्यासाठी एक दमदार स्टेप आहे मित्रा... 
तिचं नाव सबुहा आहे, नशिबानं ही स्टेप तुझ्याचसाठी बनवलीये, 
हात वर कर आणि ठेका धर... 
खांदे जोरात हलव, पण भक्कम राहा... 

FA9LA चा अर्थ काय? समजून घ्या...

गाण्याच्या शिर्षकामध्ये 9 चा वापर का करण्यात आला याचीही रंजक माहिती लेखक अजित वडनेरकर यांनी दिली आहे. हिप हॉपच्या दुनियेतून थेट रुपेरी पडल्यावर गाजणाऱ्या या गाण्याचं खरं नाव आहे, 'फस्ला'. हे गाणं बलूच गँगस्टर रहमान डकैतच्या व्यक्तिमत्त्वावर भाष्य करतं.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
DhurandharAkshaye KhannaAkshay Khanna danceAkshaye Khanna Dhurandhar DanceFa9la

इतर बातम्या

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन, मो...

महाराष्ट्र बातम्या