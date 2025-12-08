English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अक्षय खन्नाच खरा 'धुरंधर'; काही सेकंदांच्या व्हिडीओत रणवीरवरही भारी पडतोय पन्नाशीतला हा अभिनेता

Akshaye Khanna Dhurandhar Viral Video: अभिनेता रणवीर सिंग याचा 'धुरंधर' हा चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, प्रदर्शनाच्या दिवसापासूनच या चित्रपटानं दमदार कमाईस सुरुवात केली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 8, 2025, 10:41 AM IST
Akshaye Khanna Dhurandhar Viral Video: सिनेजगतामध्ये 90 च्या दशकामधील मध्यवर्ती भूमिकांमध्ये दिसणारे कलाकार आता उतारवयात आहेत. काहींनी पन्नाशी ओलांडली आहे, तर काहींनी वयाच्या साठीचा टप्पासुद्धा ओलांडला आहे. थोडक्यात सध्या सिनेजगतावर नव्या जोमाच्या कलाकारांचा पगडा असणं अपेक्षित असलं तरीही हे पन्नाशी अन् साठीत असणारे अभिनेतेच आतासुद्धा रुपेरी पडदा गाजवत आहेत. याचं उत्तम उदाहरण ठरत आहे तो म्हणजे अभिनेता अक्षय खन्ना. 

'छावा' या चित्रपटातील अप्रतिम सादरीकरणानंतर आता अक्षय खन्ना 'धुरंधर' या चित्रपटातून झळकला असून, या चित्रपटात मध्यवर्ती भूमिकेत (Ranveer Singh) रणवीर सिंग झळकला असला तरीही 3 दिवसात 100 कोटींचा गल्ला जमवणाऱ्या या चित्रपटाचा प्रेक्षकांच्या मनातील 'हिरो' ठरत आहे तो म्हणजे वयाच्या पन्नाशीच्या टप्प्यावर असणारा अभिनेता अक्षय खन्ना. 

आदित्य धर (Aditya Dhar) दिग्दर्शित हेरगिरीवर मूळ कथानक आधारलेल्या या थरारपटात रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, सारा अली खान अशी स्टारकास्ट असूनही खरी लोकप्रियता मिळत आहे ती म्हणजे अभिनेता अक्षय खन्नाला. सेन्सॉर बोर्डानं प्रारंभी या चित्रपटाला 'A' प्रमाणपत्र दिलं, काही दृश्यांमध्ये बदलही सुचवला. चित्रपटात रणवीरला 'हमजा अली मजहरी' या गुप्तहेराची भूमिका मिळाली असून त्यानं ती ताकदीनं निभावली आहे. पण, त्याहूनही नजर रोखून धरत आहे तो म्हणजे 'रहमान डकैत' साकारणारा अभिनेता अक्षय खन्ना. 

रहमान डकैत साकारणारा अक्षय... 

'रहमान डकैत' साकारण्यासाठी या अभिनेत्यानं भूमिकेत जीव ओतला असून, पडद्यावर उभं राहिलेलं पात्र पाहताना याची प्रचिती येत आहे. सोशल मीडियावर सध्या याच चित्रपटातील काही दृश्य व्हायरल होत असून, त्यामध्ये अक्षय खन्नाच्या Entryचा व्हिडीओ पाहायला मिळत आहे. या व्हिडीओमध्ये अक्षय खन्ना काळ्या रंगाच्या पेहरावात दिसत असून,  ‘शेर ए बलूच’ स्टाईलनं अरबी नृत्याप्रमाणं थिरकताना दिसत आहे. व्हिडीओमध्ये रणवीरही दिसत असला तरीसुद्धा नजर खिळतेय ती म्हणजे जणू काही Reverse Aging सुरू असणाऱ्या अक्षय खन्नावर.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

थोडक्यात अक्षयपुढं रणवीरची जादूसुद्धा फिकी पडत आहे आणि हे बहुतांश समीक्षकांसहर प्रेक्षकांचंसुद्धा मत. काही उत्साही चाहत्यांनी तर, हा अभिनेता ऑस्करच घेऊन जाणार असं म्हणत त्याच्या अभिनयाला दाद दिली आहे. त्यामुळं एक साधा व्हिडीओच लाखो व्ह्यूज मिळवत असताना अक्षय खन्नासाठी हा चित्रपट एकदा सिनेमागृहांमध्ये पाहा असंच अनेक Review (Dhurandhar Movie Review) म्हणत आहेत. 

