अक्षय खन्ना पहिल्या पार्टमध्ये, तर दुसऱ्या पार्टमध्ये खरा 'धुरंधर' कोण असेल? 2026 मध्ये रोमांच आणखी वाढणार!

आदित्य धर यांच्या 'धुरंधर' सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवले आहे आणि सध्या या सिनेमाचं नाव सर्वत्र चर्चेत आहे. 3 तासांचा हा सिनेमा इतका प्रभावी आणि रोमांचक ठरला आहे की, प्रेक्षक सिनेमाच्या शेवटी असे म्हणतात, 'अरे, इतका लवकर संपला?' खरा प्रश्न असा आहे की, हा सिनेमा 7 तास चालला असता, तरी प्रेक्षक आपली खुर्ची सोडून उठले नसते! 'धुरंधर'ने सिनेमाप्रेमींवर असा जबरदस्त ठसा सोडला आहे की, सध्या फक्त या सिनेमाचं वारेमाप कौतुक होत आहे.
'धुरंधर' सिनेमाच्या यशामागे एक महत्त्वाचा कारण म्हणजे त्याचे कथानक, ज्यात सस्पेन्स, अॅक्शन, आणि सखोल पात्रांची मांडणी आहे. सुरुवातीला, हे फिल्म एक सामान्य मसाला सिनेमाप्रमाणेच दिसत असले तरी, त्याचे कथानक आणि पात्रांची जटिलता त्याला एक वेगळी ओळख देते. पहिल्या भागाने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे आणि त्याने १४ दिवसांच्या आत 640 कोटींहून अधिक गल्ला जमा केला आहे, ज्यामुळे तो 2025 मधील तिसरा सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर ठरला आहे.
त्यातही, रणवीर सिंगच्या प्रमुख भूमिकेने सिनेमाला एक वेगळी उंची दिली आहे. रणवीर सिंगने 'धुरंधर'मध्ये एक अॅक्शन-पॅक्ड रोल साकारला आहे, जो प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड करतो. पण, या सिनेमाचा खरा छुपा रुस्तम ठरला आहे तो म्हणजे अक्षय खन्ना. त्याच्या 'रहमान डकैत'च्या भूमिकेने प्रेक्षकांना जणू एका वेगळ्या जगात घातलं आहे. त्याच्या भूमिकेतील गडबड आणि गूढता ही सिनेमाच्या खासियत ठरली आहे. अक्षय खन्नाचा अभिनय आणि त्याच्या भूमिकेतील पद्धतशीर रचनामुळे त्याने 'धुरंधर'मध्ये वेगळा ठसा सोडला आहे.
आता, सगळ्यात मोठा चर्चेचा विषय आहे 'धुरंधर : पार्ट 2'! पहिल्या भागात रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांची जुगलबंदी प्रेक्षकांनी चांगलीच अनुभवली, पण दुसऱ्या भागात दृश्यांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. दुसऱ्या भागात आर. माधवन 'धुरंधर' म्हणून उभा राहणार आहे. पहिल्या भागात माधवनची भूमिका थोडी कमी होती, परंतु दुसऱ्या भागात त्याची भूमिका मोठी असणार आहे. तो रणवीर सिंगचा 'गुरू' म्हणून समोर येणार आहे आणि त्याच्याकडून रणवीरला जासूसी आणि लढाईचे धडे मिळणार आहेत. या सिनेमात त्याच्या भूमिकेला आणखी थरारक बनवण्यासाठी माधवनने जबरदस्त तयारी केली आहे.
आर. माधवनने सिनेमाबद्दल बोलताना सांगितलं, "माझा खरा खेळ तर दुसऱ्या भागात सुरू होईल. आदित्य धर यांनी ज्या पद्धतीने हा सिनेमा रचला आहे, त्याने मला थक्क केलं. मणिरत्नम आणि राजकुमार हिराणी यांसारख्या दिग्गजांनंतर आता आदित्यसोबत काम करणे हे माझ्यासाठी खूप भाग्याचं आहे." माधवनने त्याच्या भूमिकेची शंभर टक्के तयारी केली असून, तो 'धुरंधर'च्या दुसऱ्या भागात प्रेक्षकांना एक नवीन आणि थरारक अनुभव देईल.
'धुरंधर' केवळ एक मसाला सिनेमाचं उदाहरण नाही, तो वास्तविक जीवनातील घटनांवर आधारित आहे. या सिनेमात पाकिस्तानमधील कराचीच्या 'लयारी' भागात भारताच्या RAW एजंट्सने दहशतवादी नेटवर्क मोडण्याच्या थरारक मिशनचे दर्शन घडवण्यात आलं आहे. या सिनेमातले प्रत्येक संवाद, प्रत्येक एक्शन सीन आणि प्रत्येक पात्राच्या भूमिकेची गूढता, प्रेक्षकांना त्या काळातल्या घडामोडींचा अनुभव देण्यासाठी एक जबरदस्त प्रयत्न आहे.
दुसऱ्या भागात ही जिओपॉलिटिकल लढाई आणखी तीव्र होणार असून, पहिल्या भागातील अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे प्रेक्षकांना मार्च 2026 मध्ये मिळतील. आदित्य धर यांची दिग्दर्शन शैली आणि कथानकाची गुंतागुंतीची रचना, सिनेमाला आणखी एक उत्तम पद्धतीने पुढे घेऊन जात आहे.
'धुरंधर पार्ट 2' 19 मार्च 2026 रोजी प्रदर्शित होईल, आणि त्याची पहिल्या भागासोबत तुलना केली असता, अजून मोठे ट्विस्ट आणि थरार प्रेक्षकांना अपेक्षित आहेत. 'धुरंधर'च्या या दोन भागांमुळे 2026 मध्ये मोठा सिनेमा थ्रिलर अनुभवायला मिळणार आहे, ज्यामध्ये जिओपॉलिटिकल चळवळी, लढाईचे धडे, आणि शौर्याचे अनोखे सीन प्रेक्षकांना दृष्यदृष्ट्या वेध घेतील.