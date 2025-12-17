'धुरंधर'च्या यशानंतर अक्षय खन्ना पुन्हा लाइमलाइटपासून दूर, अलिबागच्या बंगल्यातला VIDEO आला समोर!

Dhurandhar Movie: धुरंधरच्या घवघवीत यशानंतर, अक्षय खन्ना लाइमलाइटपासून दूर त्याचे खासगी आयुष्य एन्जॉय करत आहे. तो अलिबागमधील त्याच्या बंगल्यात राहत असून अलीकडेच त्याच्या अलिबाग बंगल्यातील होम हवानाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. अभिनेत्याने इतर कोणत्याही प्रसिद्धी किंवा झगमगाटीपासून लांब जाऊन त्याच्या राहत्या घरी गृह शांती हवन केले आहे. या वेळी त्याच्या घरी पुजेसाठी आलेल्या पंडितांनी खास कॅप्शन लिहून व्हिडीओ शेअर केला आहे.
पंडित शिवम महत्रे यांनी हवन आणि पुजेचे फोटो शेअर केले आणि लिहिले, "मला अक्षय खन्नाच्या घरी ही पारंपारिक आणि भक्तीपूर्ण पूजा करण्याचं सौभाग्य मिळालं. त्यांचे शांत वर्तन, साधेपणा आणि सकारात्मक उर्जेने हा अनुभव खास बनवला."
पुढे त्यांनी अक्षय खन्नाच्या अभिनयाचे कौतुक केले. त्यांनी लिहिले, "अक्षय खन्ना हा अभिनयातील उत्तम कामगिरीची व्याख्या आहे. छावामधील त्यांच्या दमदार आणि प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. आता, धुरंधरमधील त्यांच्या उत्कट अभिनयाने मने जिंकली आहेत. 'दृश्यम 2' आणि 'सेक्शन 375' मधील त्यांचे उत्कृष्ट काम त्यांच्या विचारशील पात्रांची निवड दाखवते आणि त्यांच्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या मानात त्यांना एक विशेष आणि आदरणीय स्थान मिळवून दिले आहे."
'धुरंधर'या धमाकेदार चित्रपटात अक्षय खन्नाने कुख्यात गुंडं रेहमान डकैतची भूमिका साकारली आहे. या भूमिकेमुळे त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली असून याची सर्व स्तरावर चर्चा होत आहे. भाजपच्या स्मृती इराणी यांनी अक्षय खन्नाला ऑस्कर देण्याची सूचनाही केली.
धुरंधर चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याचे दिग्दर्शन आदित्य धर यांनी केले आहे. रणवीर सिंगने यात मुख्य भूमिका साकारली. अक्षय खन्ना यांच्यासोबत संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि रणवीर सिंग यांच्यासोबत सारा अर्जुन यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई केली आहे आणि विक्रमी कमाई केली आहे. या चित्रपटाने जगभरात अंदाजे 500 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. चित्रपटातील गाणीदेखील खूप चर्चेत आहे.
FAQ
1. धुरंधरच्या यशानंतर अक्षये खन्ना काय करत आहेत?
ते अलिबागमधील बंगल्यात शांततेत राहत असून, अलीकडेच वास्तु शांती हवन केले.
2. अलिबाग बंगल्यातील हवनाचा व्हिडीओ कोणी शेअर केला?
पंडित शिवम महत्रे यांनी इंस्टाग्रामवर शेअर केला, ज्यात त्यांनी अक्षये खन्नाच्या साधेपणा आणि अभिनयाचे कौतुक केले.
3. स्मृती इराणींनी अक्षये खन्नाबद्दल काय म्हटले?
त्यांच्या अभिनयाला ऑस्कर देण्याबाबत सांगितले.