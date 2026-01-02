'दृश्यम 3' सोडल्यानंतर 'या' चित्रपटात दिसणार अक्षय खन्ना; शूटिंगला सुरुवात

Akshaye Khanna: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या दोन कारणांमुळे चर्चेत आहे. एकीकडे त्याचा चित्रपट ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवत असताना, दुसरीकडे ‘दृश्यम 3’ मधून अचानक बाहेर पडल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वादावर अक्षय खन्नाने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, सर्व आरोपांपासून दूर राहत त्याने आपल्या तमिळ डेब्यू चित्रपट ‘महाकाली’च्या शूटिंगला सुरुवात केली आहे. नुकतेच सेटवरील काही फोटो सोशल मीडियावर समोर आले असून ते सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
‘दृश्यम 3’ सोडल्यानंतर अक्षय खन्नाने आपलं पूर्ण लक्ष ‘महाकाली’ या तमिळ चित्रपटावर केंद्रित केलं आहे. या चित्रपटात तो असुर गुरु शुक्राचार्य यांची भूमिका साकारत आहे. 2025 मध्ये ‘महाकाली’मधील अक्षय खन्नाचा पहिला लूक समोर आला होता आणि त्या लूकने इंटरनेटवर खळबळ उडवली होती. त्याचा गंभीर, प्रभावी अवतार पाहून चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ‘महाकाली’ आणि अक्षय खन्नाच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
'महाकाली'त अक्षय खन्नासोबत 'या' अभिनेत्यांच्याही भूमिका
‘महाकाली’ या चित्रपटात अभिनेत्री भूमी शेट्टी हिने महा ही मुख्य भूमिका साकारली आहे. हा चित्रपट प्रशांत वर्मा सिनेमॅटिक युनिव्हर्स (PVCU)चा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. दिग्दर्शिका पूजा कोल्लुरु यांनी नुकतीच इंस्टाग्रामवर अक्षय खन्नासोबत सेटवरील एक सेल्फी शेअर करत शूटिंग सुरू झाल्याची माहिती दिली. त्यामुळे अक्षय खन्ना ‘महाकाली’चा भाग असल्याचं अधिकृतपणे स्पष्ट झालं आहे. ‘महाकाली’ ही टॉलीवूडमधील पहिली महिला सुपरहिरो फिल्म असल्याचंही सांगितलं जात आहे आणि ती मोठ्या स्केलवर तयार केली जात आहे.
दरम्यान, ‘दृश्यम 3’ सोडल्यावर चित्रपटसृष्टीत मोठी चर्चा रंगली आहे. चित्रपटाचे निर्माता कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, शूटिंग सुरू होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी अक्षयने चित्रपटातून माघार घेतली. इतकंच नव्हे, तर त्यांनी अक्षयला कायदेशीर नोटीसही पाठवली. एका मुलाखतीत कुमार मंगत यांनी असा दावा केला की ‘धुरंधर’च्या यशामुळे अक्षयच्या वागण्यात बदल झाला असून सेटवरील त्याची ऊर्जा ‘टॉक्सिक’ होती.
अक्षय खन्ना सध्या यशाचा शिखरावर आहे, तर दुसरीकडे वादही त्याच्या पाठोपाठ आहेत. ‘दृश्यम 3’ प्रकरणावर तो मौन बाळगत असला, तरी ‘महाकाली’च्या माध्यमातून तो नवीन वाटचाल सुरू करत आहे. आता हा तमिळ डेब्यू त्याच्या करिअरला नवी दिशा देतो का, याकडे प्रेक्षक आणि इंडस्ट्रीचं लक्ष लागून राहिलं आहे