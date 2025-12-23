English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Chhaava Cast Fees: ‘छावा’ चित्रपटात अक्षय खन्नाला विकी कौशल आणि रश्मिका मंदान्नापेक्षा खूपच कमी मानधन; किती कमी ते जाणून घ्या

Chhaava Cast Fees: ‘छावा’ चित्रपटातील कास्ट आणि त्यांचे मानधन: विकी कौशल, रश्मिका मंदान्ना, अक्षय खन्ना यांसह इतर कलाकारांनी किती कमावले, जाणून घ्या.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 23, 2025, 01:29 PM IST
14  फेब्रुवारी 2025  रोजी थिएटर्समध्ये रिलीज झालेल्या ‘छावा’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. चित्रपटाने पहिल्या दिवसाचं 31  कोटींचं सर्वाधिक ओपनिंग नोंदवलं, ज्यामुळे हा वर्षातील सर्वात मोठा ओपनिंग करणारा चित्रपट बनला आहे. याआधी अक्षय कुमार आणि वीर पहारिया यांचा ‘स्काय फोर्स’ चित्रपट 15.30 कोटींच्या ओपनिंगसह याबाबत आघाडीवर होता. ‘छावा’ने फक्त याचं नाही, तर ‘गली बॉय’च्या 19.40 कोटींच्या ओपनिंगचा विक्रमही मोडत व्हॅलेंटाईन डेवर सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरवला आहे.

प्रेक्षकांनी विकी कौशल, रश्मिका मंदान्ना आणि अक्षय खन्ना यांच्या भूमिकांवर प्रेम व्यक्त केलं आहे. विकीने छत्रपती संभाजी महाराज, रश्मिकाने महाराणी येसूबाई भोसले आणि अक्षयने औरंगझेब या ऐतिहासिक पात्रांना जीवंत केले. चित्रपटातील या तीन मुख्य कलाकारांनी आपल्या करिअरमधील सर्वोत्तम कामगिरी दिली असल्याचे समीक्षक आणि चाहत्यांनी मान्य केले आहे.

‘छावा’ कास्टच्या मानधनाची माहिती

विकी कौशल - विकी कौशलला छत्रपती संभाजी महाराजच्या भूमिकेसाठी 10 कोटी मानधन मिळाले. कोइमॉईच्या अहवालानुसार, हे चित्रपटाच्या एकूण बजेटच्या सुमारे सात टक्के आहे. विकीला त्याच्या मागील चित्रपट ‘बॅड न्यूज’ साठीही त्याच इतकं मानधन मिळालं होतं, तर ‘युरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ साठी त्याला १२ कोटी मिळाल्या होत्या. विकी कौशलच्या अभिनयाची ही किंमत त्याच्या लोकप्रियतेचं आणि चित्रपटाच्या आकर्षणाचं प्रतिक आहे.

रश्मिका मंदान्ना - महाराणी येसूबाई भोसलेच्या भूमिकेसाठी रश्मिका मंदान्नाला 4 कोटी मानधन मिळाले. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील रश्मिकाचा बॉलिवूडमध्ये हळूहळू वाढत चाललेला स्टारडम यावर स्पष्ट दिसतो.

अक्षय खन्ना - मुख्य खलनायक औरंगझेबच्या भूमिकेसाठी अक्षय खन्नाला फक्त 2.5 कोटी मानधन मिळाले, जे विकी कौशलच्या 10 कोटींच्या पगाराच्या तुलनेत पाच पट कमी आहे. हे ऐकून अनेक चाहत्यांना आश्चर्य वाटले आहे. अक्षय खन्नाला मागील चित्रपट ‘दृश्यम २’ साठी २ कोटी मिळाल्या होत्या, त्यामुळे थोडासा वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. काही चाहत्यांना हे मानधन रश्मिकाच्या पगारापेक्षा कमी असल्याची माहिती समजून घेणं कठीण जात आहे.

इतर कलाकारांचे मानधन

हंबीरराव मोहितेच्या भूमिकेसाठी आशुतोष राणा – 80  लाख
राजमाता सोयराबाई भोसलेच्या भूमिकेसाठी दिव्या दत्ता – 45  लाख

चित्रपटाचे प्रदर्शन सुरू झाल्यानंतर प्रेक्षक आणि चाहत्यांनी विकी कौशलच्या दमदार अभिनयाचं कौतुक केलं आहे, तर रश्मिका आणि अक्षयच्या भूमिकाही रसिकांच्या मनावर छाप सोडत आहेत. बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाची कमाई धडधडीत सुरू आहे, आणि तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की ‘छावा’ हा चित्रपट वर्षाच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये समाविष्ट होईल.
चित्रपटातील कलाकारांच्या जबरदस्त अभिनय, भव्य सेट्स, ऐतिहासिक दृश्‍यं आणि भव्य युद्धचित्रणामुळे ‘छावा’ने प्रेक्षकांना सिनेमागृहात ओढलं आहे. विकी कौशल, रश्मिका मंदान्ना आणि अक्षय खन्ना यांनी आपली पात्रे इतकी नैसर्गिकरीत्या सादर केली की, प्रेक्षक त्यांच्याबरोबर भावनिकरीत्या जोडले गेले आहेत.

