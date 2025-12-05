250 कोटींच्या ‘कृष्णराज’ बंगल्यात आलिया–रणबीरचा गृहप्रवेश, ‘त्या’ एका फोटोने नेटकरी भावूक

Alia bhatt and ranbir kapoor new home : बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेलं कपल रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांनी अखेर त्यांच्या स्वप्नातील नव्या बंगल्यात गृहप्रवेश केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या बंगल्याचे बांधकाम सुरू होतं. अखेर या बंगल्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या दाम्पत्याने बंगल्यातील गृहप्रवेश पूजेचे खास फोटो पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर शेअर केले आणि काही क्षणांतच ते व्हायरल झाले.
या नव्या आलिशान बंगल्याचे नाव ‘कृष्णराज’ असून हे नाव रणबीर कपूरचे आजोबा दिवंगत अभिनेते राज कपूर आणि आजी कृष्णा कपूर यांच्या नावांवरून देण्यात आलं आहे. कपूर कुटुंबासाठी हे घर म्हणजे भावनिक वारसा आहे. या नवीन बंगल्याची किंमत तब्बल 250 कोटी रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचे हे घर सहा मजली असून आकर्षक इंटिरिअर आणि लक्झरी डिझाइनमुळे ते खूपच सुंदर दिसते.
गृहप्रवेशाच्या दिवशी रणबीर आणि आलियाने एकत्र पूजा केली. या पूजेदरम्यानचे फोटो आलियाने इन्स्टाग्रामवर शेअर केले असून त्यात तिच्या आणि नीतू कपूर यांच्यातील सासू–सुनांचं खास नातं दिसत आहे. एका फोटोत नीतू कपूर आपल्या सुनेला प्रेमाने मिठी मारताना दिसत आहे. त्या फोटोच्या मागे भिंतीवर दिवंगत ऋषी कपूर यांचे चित्र असल्याने क्षण अधिकच भावनिक झाल्याचं दिसत आहे.
आलियाने शेअर केलेल्या आणखी एका फोटोत रणबीर कपूर त्याच्या वडिलांच्या फोटोसमोर उभा राहून भावूक झालेला दिसतो आहे. नव्या आयुष्याच्या नव्या घरात ऋषी कपूर यांची आठवण रणबीरने यावेळी अधिकच जपली आहे.
रणबीर–आलिया यांनी त्यांची लेक राहा कपूरचे फोटो सोशल मीडियावर न शेअर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नव्या घराच्या फोटोंमध्ये फक्त छोटीशी झलक चाहत्यांना पाहायला मिळाली. कोणत्याही फोटोमध्ये तिचा चेहरा उघड केला गेलेला नाही. या नव्या बंगल्यात दाम्पत्याने राहाचा वाढदिवससुद्धा खास पद्धतीने साजरा केला होता.
कपूर कुटुंबाचा हा नवा सहा मजली बंगला राहाच्या नावावर नोंदवला असल्याची चर्चा सुरू आहे. तथापि, याबाबत अद्याप कपूर कुटुंबाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
