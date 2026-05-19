/आलिया-शर्वरी ‘इंडियाज गॉट लॅटेंट 2’मध्ये! उपस्थिती नेटकऱ्यांना खटकली, सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

India's got latent season 2 Alia Bhatt : समय रैनाचा लोकप्रिय शो इंडियाज गॉट लॅटेंटचा नवा सिझन लवकरच येणार आहे, त्याने त्याच्या युट्यूब व्हिडिओमध्ये दुसऱ्या सिझनची घोषणा केली होती. आता या सिझनची शूटींग देखील सुरु झाली आहे, या शूटींगदरम्यानचा एक फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. त्याने त्याच्या वादग्रस्त कॉमेडीमुळे लहान वयामध्ये जगभरामध्ये प्रसिद्ध मिळवली आहे. मागील वर्षात समय रैना हा त्याच्या लोकप्रिय शो 'इंडियाज गॉट लॅटेंट' मुळे चर्चेत पाहायला मिळाला होता. हा शो भारतातच नाही जगभरामध्ये पाहिला जायचा, या शोमध्ये अनेक सोशल मिडिया स्टार त्याचबरोबर बॅालिवूडचे कलाकार देखील सामील झाले होते. आता लवकर 'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2' चा नवा सिझन येणार आहे अशी घोषणा समय रैनाने केली होती. आता शोच्या दुसऱ्या सिझनच्या शूटींगची सुरुवात करण्यात आली आहे, या शूटींगदरम्यानचा एक फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2' चे शूटींग सुरु झाल्यानंतर आता यामधील एक फोटो लीक झाला आहे, यामध्ये नव्या सिझनमधील नवे गेस्ट पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. 'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2' च्या शूटींगमध्ये बॅालिवूडच्या अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ या आगामी सिझनमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. सोशल मिडियावर आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांचा एक फोटो सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, यामध्ये समय रैनासोबत आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, समयचा जवळचा मित्र बलराज घई आणि आशिष सोलंकी हे देखील दिसत आहेत.
A leaked photo from the shoot of IndiasGotLatent featuring Alpha co-stars AliaBhatt & Sharvari has led to speculations about them being the first guests of Season 2.#Celebs pic.twitter.com/M1zsGSglGk— Filmfare (@filmfare) May 19, 2026
'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2' चा हा फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकरी सोशल मिडियावर त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. अनेकांच्या सोशल मिडियावर या फोटोवर मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, इंडियाज गॉट लॅटेंट हा शो लवकरच आता प्रमोशनचा शो बनणार आहे. तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, इंडियाज गॉट लॅटेंटची खरी मजा काढून त्याला एक प्रमोशन शो बनवण्यात आला आहे. यापेक्षा खराब अजून काही शोबद्दल झाले तर मग कोणालाही चकीत वाटायला नको असे देखील एका नेटकऱ्याने लिहीले आहे.
सोशल मिडियावर अनेक आलियाच्या चाहत्यांच्या त्याचबरोबर अनेक नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. आता आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ या समय रैनाच्या एवढ्या मोठ्या वादानंतर शोमध्ये का आल्या. तर आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांचा आगामी सिनेमा 'अल्फा' या सिनेमाच्या प्रमोशनासाठी शोमध्ये सामील झाल्या असाव्या असे सांगितले जात आहे. हा एक गुप्तहेर थ्रिलर सिनेमा असणार आहे, याची घोषणा 2024 मध्ये करण्यात आली होती. या सिनेमामध्ये दोन्ही अभिनेत्री एकत्र काम करताना दिसणार आहेत. या सिनेमामध्ये अनिल कपूर आणि बॅाबी देओल यांच्यादेखील महत्वाच्या भूमिका आहेत.