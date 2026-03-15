भररस्तायावर रणबीरनं आलियाला 'सॉरी' म्हणायला लावलं; कारणही तसलंच, पहा Throwback Video

Alia Bhatt Old Viral Video: आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर हे त्यांच्या रिलेशनशीपमुळे बरेचसे चर्चेत होते. आजही त्यांच्या प्रेमकथेचा उल्लेख अनेकदा केला जातो आणि लोक त्यांचे जुने व्हिडिओ आणि फोटो देखील उत्सुकतेने पाहत आहेत. आता आलिया आणि रणबीरचा आणखी एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये दोघे एकत्र दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये रणबीर आलियवर एखाद्या गोष्टीसाठी रागवतो आणि नंतर माफी मागायला लावतो. यामध्ये तो स्वतःची नाही तर तिसऱ्या कोणालाच 'सॉरी बोल' असं आलियाला म्हणतो.
सिनेसृष्टीत आघाडीवर असलेली अभिनेत्री आलिया भट आज तिचा 33 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने तिच्या आयुष्यातील अत्यंत खास आणि कधीधीही न ऐकलेल्य गोष्टी जाणून घ्या.
या व्हिडिओमधील तीन पात्रे म्हणजे रणबीर, आलिया आणि एक सायकलवाला आहेत. रस्त्यावर एक माणूस सायकलवर चहा विकत असतो. रणबीर आणि आलिया त्याच्याकडून चहा घेतात आणि पितात, पण आलिया वापरलेला कप सायकलवर ठेवते. हे पाहून रणबीर तिला थांबवतो आणि काही समजावल्यानंतर आलियाला माफी मागण्यास सांगतो. परिस्थिती समजून घेऊन आलिया आपली चूक मान्य करते आणि माफी मागते.
हा रंजक मात्र शिकवणूक देणारा व्हिडीओ ब्रह्मास्त्रच्या शूटिंगदरम्यानचा असावा कारण त्याच वेळी दोघे खूप भेटायचे.
हे ही वाचा: बॅक टू बॅक 4 हिट चित्रपट देणारी बोल्ड अभिनेत्री अचानक कुठे गायब झाली? सलमान- आमिरसोबतही केलंय काम
ब्रह्मास्त्रच्या शूटिंग दरम्यान आलिया आणि रणबीरमधील प्रेमही फुलले. लग्नानंतर आलियाने खुलासा केला की जेव्हा ते चित्रपटाशी संबंधित एका खास कार्यशाळेसाठी जात होते, तेव्हा तिला रणबीरने फ्लाइटमध्ये तिच्या शेजारी बसावे अशी इच्छा होती आणि नेमके तेच घडले. इथेच तिला रणबीरच्या प्रेमात पडले. हळूहळू शूटिंग दरम्यान त्यांची जवळीक वाढली. 2018 मध्ये सोनम कपूरच्या लग्नात रणबीर आणि आलिया एकत्र आले तेव्हा त्यांचे प्रेम उघडकीस आले आणि लवकरच हे स्पष्ट झाले की ते दोघेही एकमेकांना डेट करत आहेत. सगळीकडे त्यांच्या लग्नाच्या चर्चाही रंगल्या. आज हे दोघे सुखी वैवाहिक आयुष्य जगत आहेत. त्यांना 'राहा' नवाची एक गोड मुलगी आहे.