Alia Bhatt On Raha Boyfriend: आलिया भट्ट नुकतीच एका टॉक शोमध्ये सहभागी झाली होती. त्यावेळेस तिने बाप आणि मुलाच्या नात्याबद्दल बोलताना एक विधान केलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 19, 2025, 09:19 AM IST
राहा बॉयफ्रेंडला घरी घेऊन आली तर रणबीर...; अवघ्या 3 वर्षांच्या लेकीबद्दल हे काय बोलून गेली आलिया
एका टॉक शोमध्ये बोलताना आलियाने केलं विधान

Alia Bhatt On Raha Boyfriend: अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि तिचा अभिनेता पती रणबीर सिंग हे सध्या त्यांच्या नव्या घरामुळे चर्चेत आहेत. दोघेही दिवाळीमध्ये मुलगी राहासहीत नव्या घरात राहायला जाणार आहेत. 250 कोटींच्या या घरामुळे सध्या दोघे चर्चेत असतानाच आलियाने नुकतेच एका शोमध्ये राहा तिच्या प्रियकराला घरी घेऊन आली तर रणबीरची प्रतिक्रिया कशी असेल याबद्दल भाष्य केलं आहे. सध्या हा व्हिडीओ चर्चेत असल्याचं दिसत आहे.

कुठे बोलत होती आलिया?

'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' या टॉक शोमध्ये नुकतीच आलिया आणि वरुण धवन सहभागी झाले होते. यावेळेस दोघांनी अनेक विषयांवर या अभिनेत्रींसोबत गप्पा मारल्या. दरम्यान, आलियाला लेकीबद्दल आणि तिच्या येण्याने आयुष्य कसं बदललं आहे याबद्दल विचारलं. त्यावर आलियाने, "राहा ही मिनी ऋषी कपूर आणि आलिया भट्ट या दोघांना एकत्र केल्यानंतर जेवढी एनर्जी होईल तितकी उत्साही आहे," असं सांगितलं. आलियाला भट्ट घराण्यातून कपूर घरण्यात आली आहेस असा उल्लेख करत प्रश्न विचारताना नेमका काय बदल झाला आयुष्यात असं काजोलने विचारलं. त्यावर आलियाने मी काही बॉलिवडूमधील घराणं पाहून प्रेमात पडले नव्हते. मी हा निर्णय घेताना प्रोफेशनल लाइफ बाजूला ठेवली होती असं आलियाने स्पष्ट केलं. 

रणबीरबद्दल सांगितल्यानंतर महेश भट्ट आलियाला काय म्हणाले?

मुलाखतीदरम्यान काजोलने तू तुझे वडील महेश भट्ट यांना रणबीरबद्दल सांगितलं तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया काय होती? असा सवाल विचारला. यावर आलियाने, "मी प्रेमात पडल्याचं त्यांना सांगितलं तेव्हा त्यांनी मला ते आधीच तुझ्या डोळ्यात दिसलेलं असं सांगितल्याचं" आठवण नमूद केली. "एकदा ते मला कुठे तरी पार्टी होती तिथे सोडायला आले होते तेव्हा रणबीरही तिथे होता. तेव्हा इमारतीखाली असता त्यांनी त्याला (रणबीरला) बाहेर बोलव असं सांगितलं," अशी आठवणही आलियाने सांगितली. रणबीर खाली आल्यानंतर महेश भट्ट यांच्यासमोर हात जोडून नतमस्तक होऊन उभा होता. महेश भट्ट यांनी त्याच्या डोक्यावर काही क्षण हात ठेवला आणि काहीही न बोलता ते निघून गेल्याचं आलिया म्हणाली. पुढे बोलताना आलियाने वडिलांच्या प्रतिसादाबद्दल सांगताना, "त्यांनी आम्हाला कोणताही सल्ला दिला नाही. ते फक्त एवढचं म्हणाले की तू प्रेमात पडल्याचं मी तुझ्या डोळ्यात पाहिलेलं आणि तुझं पुढचं भविष्य हे तू आनंदात असशील असं दिसतंय," अशी प्रतिक्रया नोंदवल्याचं नमूद केलं.

राहा एखाद्या मुलाला घेऊन घरी आली तर...

"हे असं काही आता होऊ शकतं असं मला वाटत नाही. रणबीर आणि राहाचं असं होणं शक्य नाही. ती कोणत्याही मुलाला (बॉयफ्रेंड म्हणून) घरी घेऊन आली तर रणबीर त्याला लाथ मारुन हाकलवून देईल," असंही आलिया पुढे म्हणाले.

आलिया आणि रणबीर यांचं लग्न 14 एप्रिल 2022 रोजी झालं. त्यानंतर सात महिन्यांमध्येच म्हणजेच 6 नोव्हेंबर रोजी राहाचा जन्म झाला.

