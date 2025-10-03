English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दीपिका पादुकोणनंतर साऊथच्या मोठ्या चित्रपटातून आलिया भट्टचा पत्ता कट, आता या अभिनेत्रीला मिळणार चित्रपट?

Alia Bhatt Out South Film: दीपिका पादुकोणनंतर आता साऊथच्या मोठ्या चित्रपटातून आलिया भट्टचा पत्ता कट. 4000 कोटींचे बजेट असणाऱ्या चित्रपटातील अभिनेत्रीला मिळू शकतो हा चित्रपट.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 3, 2025, 06:21 PM IST
Alia Bhatt Out South Film: बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणच्या व्यावसायिक निर्णयांवर काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ‘स्पिरिट’ आणि ‘कल्कि 2’ चित्रपटांमधून बाहेर पडल्यानंतर दक्षिण भारतीय दिग्दर्शक दीपिका पादुकोणच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर शंका उपस्थित करायला लागले आहेत. दीपिका पादुकोणच्या या निर्णयामुळे इंडस्ट्रीमध्ये नवीन चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

लोक अजून विसरलेले नाहीत तोपर्यंतच आलिया भट्टही एका मोठ्या दक्षिण भारतीय चित्रपटातून बाहेर पडली आहे. या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये आश्चर्य आणि कौतुक दोन्ही मिश्रित भावना निर्माण झाल्या. हा चित्रपट आता त्या अभिनेत्रीच्या हातात गेला आहे, जी सध्या 4000 कोटींच्या ‘रामायण’ चित्रपटावर काम करत आहे.

माहितीनुसार, मागील नोव्हेंबरमध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट चित्रपट निर्माता नाग अश्विनच्या एका अनाम महिला-केंद्रित (वुमन-लेड) चित्रपटात मुख्य भूमिकेसाठी चर्चेत होती. मात्र, परिस्थिती बदलण्यासाठी 11 महिने फार मोठा काळ ठरला. दीपिका पादुकोण मोठ्या चित्रपटातून बाहेर पडल्यानंतर नाग अश्विन, ज्यांच्या ‘कल्कि 2’ चित्रपटाची कास्टिंग सुरु आहे. यांनी या महिला-केंद्रित चित्रपटावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा विचार केला आहे.

साई पल्लवी ‘कल्कि 2’ मध्ये काम करणार? 

अलीकडच्या अहवालानुसार, निर्मात्यांनी आलिया भट्टच्या जागी आता अभिनेत्री साई पल्लवीला या चित्रपटात घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे की आलिया भट्टने मैडॉक फिल्म्सच्या ‘चामुंडा’ चित्रपटासाठी मार्च 2026 पर्यंत आपल्या तारखा बुक केल्या आहेत. नाग अश्विन यांनी लांब वेळापासून या एक्शन-ड्रामा चित्रपटासाठी साई पल्लवीला प्राधान्य दिले आहे आणि आता पुन्हा तिच्याशी चर्चा सुरु केली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साई पल्लवीच्या सर्व तारखा सध्या नितेश तिवारीच्या ‘रामायण’ चित्रपटासाठी बुक आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, साई पल्लवी ‘रामायण’च्या दोन्ही भागांचे शूटिंग पूर्ण केल्यानंतरच नाग अश्विनच्या चित्रपटासाठी आपली उपलब्धता देऊ शकते. अंदाजे 2026 च्या मध्यापर्यंत ती ‘रामायण’चा दुसरा भाग पूर्ण करेल. जर तारीख जुळल्या तर ती ‘कल्कि 2’ वर जाण्याआधी ती नाग अश्विनच्या महिला-केंद्रित चित्रपटात काम करू शकेल.

FAQ

दीपिका पादुकोणने ‘स्पिरिट’ आणि ‘कल्कि २’ सोडण्याचे कारण काय?

दीपिका पादुकोणने ‘स्पिरिट’ (प्रभाससोबत) आणि ‘कल्कि २८९८ एडी’ (अमिताभ बच्चन, प्रभाससोबत) सोडले, कारण तिच्या तारखा जुळल्या नाहीत. या निर्णयांमुळे दक्षिण दिग्दर्शकांमध्ये तिच्या व्यावसायिक पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.

दीपिका पादुकोणच्या निर्णयांचा इंडस्ट्रीवर परिणाम कसा?

दीपिकाच्या बाहेर पडल्याने ‘कल्कि २’ ची कास्टिंग प्रभावित झाली. दिग्दर्शक नाग अश्विन यांना नवीन अभिनेत्री शोधावी लागली. हे दक्षिण-बॉलिवूड कोलॅबोरेशनमधील तारखा जुळवण्याच्या समस्या दर्शवते.

आलिया भट्ट नाग अश्विनच्या महिला-केंद्रित चित्रपटातून बाहेर कशी पडली?

नोव्हेंबर २०२४ पासून आलिया नाग अश्विनच्या अनाम महिला-केंद्रित (वुमन-लेड) चित्रपटासाठी चर्चेत होती. ११ महिन्यांनंतर ती बाहेर पडली, कारण तिच्या तारखा मैडॉक फिल्म्सच्या ‘चामुंडा’ (मार्च २०२६) साठी बुक झाल्या आहेत.

