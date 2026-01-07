आलिया भट्टची पोस्ट चर्चेत; 2400 कोटींच्या कराराचा आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या फोटोचा केला पोस्ट ! नेमका संबंध काय?

महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलेलं असताना, अभिनेत्री आलिया भट्टने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो शेअर केल्यामुळे सोशल मीडियावर तर्क-वितर्कांना उधाण आलं. या पोस्टमागे राजकीय संकेत आहेत की एखादी मोठी बॉलिवूड घडामोड, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता.
मात्र आता या चर्चांवर पूर्णविराम मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याबाबत माहिती देत या पोस्टमागचं कारण स्पष्ट केलं असून, आलियाची ही पोस्ट कोणत्याही निवडणुकीशी संबंधित नसल्याचं समोर आलं आहे. ही पोस्ट मनोरंजन क्षेत्रातील एका ऐतिहासिक कराराशी निगडित असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
A landmark ₹2400 crore announcement of investment in Mumbai reshaping Indian Entertainment industry!
CM Devendra Fadnavis witnesses strategic partnership deal announcement between Universal Music Group and Excel Entertainment.
Veteran Lyricist, Poet and Screenwriter Javed… pic.twitter.com/HDn7StQWWB
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 5, 2026
प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाऊस एक्सेल एन्टरटेन्मेंटने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी कामगिरी केली आहे. जगातील आघाडीची म्युझिक कंपनी युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुपने (UMG) एक्सेलमध्ये 30 टक्के भागीदारी विकत घेतली, ज्यामुळे कंपनीचं मूल्यांकन तब्बल २,४०० कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे.
या कराराची अधिकृत घोषणा सोमवारी मुंबईत एका भव्य कार्यक्रमात करण्यात आली. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती, तर चित्रपट व संगीत क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.
या भागीदारीनुसार, युनिव्हर्सल म्युझिक इंडिया आता एक्सेलच्या संगीत प्रकल्पांबरोबरच चित्रपट, वेब सीरिज आणि इतर नव्या फॉरमॅट्समध्येही धोरणात्मक सहकार्य करणार आहे. यामुळे एक्सेलच्या सर्व प्रोजेक्ट्सचं संगीत जागतिक व्यासपीठावर पोहोचणार आहे. याशिवाय दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने ‘एक्सेल म्युझिक लेबल’ सुरू करण्यात येणार आहे.
या यशाचा आनंद व्यक्त करत आलिया भट्टने ही पोस्ट शेअर केली होती. तिने फरहान अख्तरचं कौतुक करत, 'तुमची वाटचाल अशीच यशस्वी राहो,' अशा शब्दांत शुभेच्छा दिल्या होत्या.
1999 मध्ये फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी स्थापन केलेल्या एक्सेल एन्टरटेन्मेंटने गेल्या 25 वर्षांत ‘दिल चाहता है’, ‘डॉन’, ‘मिर्झापूर’सारखे लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स दिले आहेत. आता या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे भारतीय कलाकारांना जागतिक मंच मिळणार असून, भारताची ‘कंटेंट इकॉनॉमी’ आणखी बळकट होणार आहे. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ गीतकार जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी यांच्यासह युनिव्हर्सल म्युझिक ग्रुपचे ॲडम ग्रॅनाइट आणि देवराज सन्याल उपस्थित होते. मनोरंजन क्षेत्रासाठी हा करार मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.