Birthday Special: आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न, 28 वर्ष नवऱ्यापासून दूर, अलका यागनिक यांच्यासोबत असं काय घडलं?

Alka Yagnik Birthday: 90च्या दशकातील सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक यांचे लग्न उद्योगपती नीरज कपूर यांच्याशी झाले आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? ते गेल्या 28 वर्षांपासून एकमेकांहुन वेगळे राहतात. मात्र यामागचं कारण काय?

प्रिती वेद | Updated: Mar 20, 2026, 11:29 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Alka Yagnik: अलका याज्ञिकला भारतीय सिनेसृष्टीच्या इतिहासातील आघाडीच्या गायकांपैकी एक मानली जाते. तिने हिंदी चित्रपटांमध्ये अनेक मंत्रमुग्ध करणारी गाणी गायली आहेत. आज ही गायिका तिचा 59 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अलका याज्ञिकच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिची प्रेमकथा एखाद्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही. देशातील सर्वात लोकप्रिय नावांपैकी एक असूनही, अलका याज्ञिक आपले वैयक्तिक आयुष्य खाजगी ठेवणे पसंत करते. तरी ती गेल्या 28 वर्षांपासून पतिपासून दूर राहते आहे ही बाब चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय झाली होती.

गायिकेचे लग्न उद्योगपती नीरज कपूर यांच्याशी झाले आहे. या जोडप्याला सायेशा कपूर नावाची एक मुलगी आहे. विशेष म्हणजे, अलका आणि तिचे पती नीरज गेल्या 28 वर्षांपासून लांबच्या अंतराचे वैवाहिक जीवन जगत आहेत.

अलका याज्ञिक आणि नीरज यांची पहिली भेट कशी झाली? 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अलका याज्ञिक आणि नीरज कपूर यांची पहिली भेट ट्रेनमध्ये झाली. प्रवासादरम्यान त्यांची मैत्री झाली आणि त्यांनी संपर्कात राहण्याचे ठरवले. त्यांची क्षेत्रे पूर्णपणे भिन्न असूनही, ते भेटत राहिले आणि अखेरीस, सहा महिने डेटिंग केल्यानंतर ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. दोन वर्षांच्या नात्यानंतर, 1981 मध्ये त्यांनी लग्न केले.

आई-वडिलांच्या विरोध असतानाही केलं लग्न 

लग्ना पर्यंत पोहोचणे अल्का आणि नीरज या जोडप्यासाठी सोपे नव्हते. त्यामुळे, जेव्हा अल्का याज्ञिकने तिच्या आई-वडिलांना नीरजसोबतच्या तिच्या नात्याबद्दल सांगितले, तेव्हा त्यांनी तिला स्पष्ट नकार दिला आणि  त्याच्याशी लग्न करू दिले नाही. नीरज कपूर शिलाँगस्थित व्यावसायिक असल्यामुळे, त्यांच्या दुरच्या अंतराचे नाते त्यांच्या वैवाहिक जीवनात एक मोठी समस्या बनू शकते, असे तिच्या आई-वडिलांना वाटत होते. मात्र, नीरजने मुंबईत स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अल्काने विश्वास गमावला नाही आणि ती आत्मविश्वासी राहिली.

अलका गेल्या 28 वर्षांपासून...

लग्नानंतर नीरज मुंबईला गेला आणि त्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याला तिथे मोठे नुकसान झाले. एका जुन्या मुलाखतीत अलकाने खुलासा केला होता की, तिने स्वतः नीरजला शिलाँगला परत येऊन आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्यास सांगितले होते. लग्नानंतर चार-पाच वर्षांनी, त्यांच्या वैवाहिक जीवनात एक कठीण काळ आला होता, पण दोघांनाही जाणवले की ते एकमेकांशिवाय जगू शकत नाहीत. गेल्या 28 वर्षांपासून नीरज कपूर आणि अलका याज्ञिक यांनी लांबच्या अंतराचे नाते जपले आहे. 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

