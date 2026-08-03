'ऑल द बेस्ट' नाटकाचा प्रयोग तब्बल अर्धातास उशिराने सुरु, कलाकारांनी थेट स्टेजवर येऊन मागितली माफी, कारणही सांगितलं

All The best Natak Show Kalyan : कल्याणच्या आचार्य अत्रे नाट्यगृहात 2 ऑगस्ट रोजी रविवारी 'ऑल द बेस्ट' नाटकाचा शो पार पडला. सायंकाळी ४ वाजता हा शो सुरु होणं अपेक्षित होतं, मात्र हा शो अर्धातास उशिराने सुरु झाला. नाटक सुरु होण्यासाठी उशीर होत असल्याने प्रेक्षकवर्गाला असुविधा झाली, तर काहींनी याबाबत तक्रार सुद्धा केली. मात्र थोड्यावेळातच नाटकातील प्रमुख कलाकारांनी स्टेजवर येऊन प्रेक्षकांची माफी मागितली आणि त्यांना नेमका उशीर का झाला याचे कारण सांगितले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
कल्याण शहरातील वाहतूक कोंडीमुळे येथील नागरिकांना अनेकदा फटका बसतो, मात्र यावेळी वाहतूक कोंडीचा फटका हा केवळ कलाकारांनाच नाही तर ऑल द बेस्ट नाटकाला सुद्धा बसला. पाऊस, रविवार सुट्टीचा दिवस, रस्त्यातील खड्डे इत्यादींमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक वाढली होती. यात शहरात अनेक प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यामुळे आयोजकांनी कल्याणच्या आचार्य अत्रे नाट्यगृहात प्रयोग सुरु होण्यापूर्वी घोषणा केली की शहरातील ट्रॅफिकमुळे कलाकारांना फटका बसला असून ठरलेल्या वेळेत कलाकार नाट्यगृहात पोहोचू शकले नाहीत, त्यामुळे नाट्यप्रयोग उशिरा सुरु होत असल्याचे सांगण्यात आले.
वाहतूक कोंडीमुळे नाटक सुरु होण्यासाठी वेळ लागल्याने प्रेक्षकांनी संयम राखून काहीवेळ प्रतीक्षा केली मात्र नाट्यगृह परिसरात किंवा जवळपास कोणतेही उपहारगृह नसल्याने नाटकं सुरु होईपर्यंत प्रेक्षकांची मात्र गैरसोय झाली. यावेळी प्रेक्षकांनी नाट्यगृह प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली की कल्याणच्या आचार्य अत्रे नाट्यगृहात अनेक नाटकांचे प्रयोग होतात, कार्यक्रम होतात अशावेळी प्रेक्षकांसाठी काही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. वाहतूक कोंडीमुळे जरी नाटकाच्या प्रयोगाला उशीर झाला असला तरी नाटक हाऊसफुल होतं आणि त्याला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला.