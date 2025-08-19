English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' अभिनेत्रीमुळे दोन सुपरस्टारमध्ये झालेलं प्रचंड भांडण, 18 वर्षे एकमेकांना बोलतं नव्हते, कोण आहे ती अभिनेत्री?

सिनेसृष्टीतील असे दोन सुपरस्टार ज्यांच्यामध्ये एका अभिनेत्रीमुळे झालेलं भांडण. 18 वर्षे एकमेकांशी बोलत नव्हते. आता कसं आहे नातं?     

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 12:28 PM IST
Allu Arjun Kissa: साऊथ सिनेमातील दोन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आणि राम चरण हे फॅन्सच्या हृदयावर राज्य करतात. दोघेही कझिन भाऊ असून त्यांच्यातील नातं अतिशय जिव्हाळ्याचं आहे. मात्र, अनेकांना माहिती नसेल की एकेकाळी या दोघांमध्ये इतकी तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती की तब्बल 18 वर्षे त्यांनी एकमेकांशी बोलणं बंद केलं होतं.

हा वादाचा किस्सा आहे 2007 मधील. त्यावेळी अभिनेता अल्लू अर्जुनचं मन अभिनेत्री नेहा शर्माकडे झुकलं होतं. त्यावेळी दोघांचं रिलेशनशिप असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. नेहा शर्मा इमरान हाश्मीबरोबर ‘क्रूक’ या चित्रपटात दिसली होती. याच काळात राम चरणने आपल्या डेब्यू फिल्म ‘चिरुथा’ मध्ये नेहा शर्मासोबत काम केलं. या कामाच्या निमित्ताने दोघांची जवळीक वाढली. हे कळताच अल्लू अर्जुन भडकला होता.

नात्यात आलेला दुरावा

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यावरून अभिनेता अल्लू अर्जुन आणि राम चरण यांच्यात तीव्र वाद झाला. वाद इतका वाढला की दोघांनी एकमेकांशी संवादच बंद केला. तब्बल 18 वर्षे दोन्ही भावांमध्ये बोलणं झालं नव्हतं. मात्र,  काळ जसजसा गेला तसतसा दोघांमधील कटुता दूर झाली. सध्या अल्लू अर्जुन आणि राम चरण एकमेकांशी उत्तम नातं ठेवतात. ते कौटुंबिक समारंभांमध्ये व पार्ट्यांमध्ये एकत्र दिसतात.

राम चरण हा साऊथचा सुपरस्टार चिरंजीवीचा मुलगा असून अल्लू अर्जुनचा चुलत भाऊ आहे. अलीकडेच तो कियारा आडवाणीसोबतच्या ‘गेम चेंजर’ मध्ये दिसला होता. तर अल्लू अर्जुनचा सुपरहिट चित्रपट ‘पुष्पा 2’ अलीकडेच प्रदर्शित झाला होता आणि त्याने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड धुमाकूळ घातला.

पुष्पा 2 चित्रपट ब्लॉकबस्टर

अल्लू अर्जुनच्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करून अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांना कमाईच्या बाबतीत मागे टाकले होते. त्यासोबत अनेक रेकॉर्ड देखील बनवले आहेत. या चित्रपटाने जगभरात 1860 कोटींची कमाई केली होती. तर भारतात या चित्रपटाने 1233.83 कोटींची कमाई केली होती. 

FAQ

अल्लू अर्जुन आणि राम चरण यांच्यातील नाते काय आहे?

अल्लू अर्जुन आणि राम चरण हे कझिन भाऊ (चुलत भाऊ) आहेत. राम चरण हा साऊथचा सुपरस्टार चिरंजीवी याचा मुलगा आहे.

अल्लू अर्जुन आणि राम चरण यांच्यात वाद का झाला होता?

2007 मध्ये अल्लू अर्जुनचे अभिनेत्री नेहा शर्मा यांच्याशी रिलेशनशिप असल्याच्या बातम्या होत्या. त्याचवेळी राम चरणने आपल्या डेब्यू फिल्म ‘चिरुथा’ मध्ये नेहा शर्मा यांच्यासोबत काम केले, ज्यामुळे त्यांची जवळीक वाढली. यावरून अल्लू अर्जुन भडकला आणि दोघांमध्ये तीव्र वाद झाला.

दोघांमधील वाद किती काळ टिकला?

अल्लू अर्जुन आणि राम चरण यांच्यातील वादामुळे त्यांनी तब्बल 18 वर्षे एकमेकांशी बोलणे बंद केले होते.

त्यांच्यातील कटुता कशी मिटली?

काळ जसजसा गेला, तसतशी त्यांच्यातील कटुता कमी झाली. आता दोघेही एकमेकांशी उत्तम नाते ठेवतात आणि कौटुंबिक समारंभ व पार्ट्यांमध्ये एकत्र दिसतात.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

