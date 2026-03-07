एका बॉलिवूड अभिनेत्रीमुळे अल्लू अर्जुन आणि रामचरण यांच्यात वाद? 18 वर्षांचा अबोला चर्चेत

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठे सुपरस्टार म्हणजे Allu Arjun आणि Ram Charan. आपल्या दमदार अभिनय, स्टाईल आणि अॅक्शनमुळे या दोघांनीही प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं आहे. साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये या दोन्ही कलाकारांची प्रचंड लोकप्रियता असून त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटाची चाहत्यांना उत्सुकता असते. मात्र काही वर्षांपूर्वी या दोघांमध्ये झालेल्या वादाची चर्चा आजही अनेकदा समोर येते. विशेष म्हणजे या वादामागे एका बॉलिवूड अभिनेत्रीचं नाव जोडले गेलं होतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2007 साली या दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली होती. हा वाद इतका वाढला की दोघांमध्ये जवळपास 18 वर्षे अबोला राहिल्याचं म्हटलं जातं. त्या काळात दोघेही एकमेकांशी संवाद साधत नसल्याची चर्चा चाहत्यांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये रंगली होती. या वादामागे अभिनेत्री Neha Sharma कारणीभूत असल्याचं अनेक रिपोर्ट्समध्ये सांगितलं जातं.
नेहा शर्माने बॉलिवूडमध्ये Crook (2010 film) या चित्रपटातून विशेष ओळख मिळवली. या सिनेमात ती Emraan Hashmi सोबत झळकली होती. त्या काळात नेहा आणि अल्लू अर्जुन एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. मात्र त्यानंतर नेहाने रामचरणसोबत Chirutha (2007 film) या चित्रपटात काम केलं. ‘चिरुथा’च्या शूटिंगदरम्यान नेहा शर्मा आणि रामचरण यांच्यात चांगली मैत्री निर्माण झाली आणि दोघांमध्ये जवळीक वाढल्याचंही बोललं गेलं. ही बाब अल्लू अर्जुनच्या कानावर गेल्यानंतर नेहावरून अल्लू अर्जुन आणि रामचरण यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर दोघांमध्ये मोठा वाद झाल्याची चर्चा त्या काळात रंगली होती.
या घटनेनंतर दोघांमध्ये दुरावा वाढला आणि त्यांनी एकमेकांशी बोलणं बंद केल्याचंही सांगितलं जातं. जवळपास 18 वर्षे दोघेही सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये फारसे एकत्र दिसत नसल्याची चर्चा होती. मात्र काळानुसार या दोघांमधील मतभेद हळूहळू मिटल्याचं दिसून येत आहे. सध्या अनेक पार्टी, कौटुंबिक कार्यक्रम आणि फिल्म इंडस्ट्रीतील इव्हेंट्समध्ये अल्लू अर्जुन आणि रामचरण एकत्र दिसतात. त्यामुळे आता दोघांमधील जुने वाद मागे पडल्याचं मानलं जात आहे.
विशेष म्हणजे रामचरण हा दाक्षिणात्य सुपरस्टार Chiranjeevi यांचा मुलगा आहे. तर अल्लू अर्जुन हा प्रसिद्ध निर्माता Allu Aravind यांचा मुलगा आहे. कुटुंबीय नातेसंबंधांमुळे अल्लू अर्जुन आणि रामचरण हे नात्याने चुलत भाऊ आहेत. त्यामुळे या दोन्ही सुपरस्टार्समधील मैत्री आणि नातं चाहत्यांसाठी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत असतं.
आजच्या घडीला दोघेही आपापल्या करिअरमध्ये प्रचंड यशस्वी ठरले आहेत. त्यांच्या चित्रपटांना जागतिक स्तरावरही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या दोन्ही सुपरस्टार्सची जोडी आणि त्यांचं नातं चाहत्यांसाठी कायमच खास राहणार आहे.