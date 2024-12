दुसऱ्याच दिवशी 'पुष्पा 2'ने रचला इतिहास, मोडले सर्व रेकॉर्ड, केली 'इतकी' कमाई

Pushpa 2 Box Office Collection Day 2: अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना आणि फहाद फासिल यांचा 'पुष्पा 2' चित्रपट 5 डिसेंबरला प्रदर्शित झाला. 'पुष्पा 2' हा चित्रपट 2024 मधील बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चाहते या चित्रपटाची वाट पाहत होते. या चित्रपटाने दुसऱ्याच दिवशी बॉलिवूडमधील अनेक सुपरहिट चित्रपटांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. या चित्रपटाने दोन दिवसांमध्ये 400 कोटींचा आकडा गाठला आहे.

दरम्यान, 'पुष्पा 2' चित्रपटाने रिलीजपूर्वीच मोठ्या प्रमाणात कमाई केली होती. या चित्रपटाने अॅडव्हान्स बुकिंगमधून प्रचंड कमाई केली. तर 'पुष्पा 2' चित्रपटाने दुसऱ्याच दिवशी इतकी कमाई करून नवा इतिहास रचला आहे.

'पुष्पा 2' ने दुसऱ्याच दिवशी गाठला 400 कोटींचा आकडा

ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला यांच्या मते, 'पुष्पा 2' चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशीही बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी जगभरात 282.91 कोटी रुपयांची कमाई केली. तर दुसऱ्या दिवशी 134.63 कोटी रुपयांची कमाई केली. 'पुष्पा 2' चित्रपटाने अवघ्या दोन दिवसांमध्ये 417.54 कोटींची कमाई केली. जो फिल्म इंडस्ट्रीमधील एक मोठा विक्रम आहे. 'पुष्पा 2' ने ज्युनियर एनटीआर आणि राम चरणच्या 'RRR' तसेच शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाचे रेकॉर्ड तोडले आहेत. राम चरणच्या 'RRR'या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 223 कोटींची कमाई केली होती.

After an historic opening, #Pushpa2 holds extremely well on the second day.

Allu Arjun starrer goes past ₹400 cr mark in just 2 days.

WW Box Office

Day 1… pic.twitter.com/tdX4aHcBgp

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) December 7, 2024