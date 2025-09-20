1000 कोटींच्या डायरेक्टरच्या चित्रपटातील अल्लू अर्जुन फर्स्ट लूक लीक, फोटो पाहून चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

AA22xA6 : दक्षिणेतील सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन याच्या प्रत्येक चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. ‘पुष्पा 2’ चित्रपटाला मिळालेल्या अफाट यशानंतर आता त्याच्या पुढील प्रोजेक्टकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अल्लू अर्जुन सध्या आपला 22 वा चित्रपट ‘AA22xA6’ वर काम करत असून या चित्रपटाचे दिग्दर्शन एटली करत आहेत. एटली यांनी नुकताच शाहरुख खानच्या ‘जवान’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते.
या चित्रपटाच्या कथेबाबत फारशी माहिती बाहेर आलेली नसली तरी सोशल मीडियावरून अल्लू अर्जुनचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. एका व्हायरल फोटोमध्ये तो ट्रॅकसूटमध्ये, केसांचा बन बांधून दिसत आहे. हा फोटो खरंच सेटवरून लीक झाला आहे की नाही, याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही. पण हा फोटो पाहून नेटकऱ्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अनेक चाहत्यांनी निर्मात्यांना विनंती केली आहे की चित्रपटातील अल्लू अर्जुनचा अधिकृत फर्स्ट लूक लवकरात लवकर जाहीर करावा.
महत्त्वाचे म्हणजे या चित्रपटात अल्लू अर्जुन हा दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहे. सुरुवातीला या चित्रपटाबाबत अफवा होती की चित्रपट दोन हिरोंवर आधारित असणार आहे. मात्र, अलीकडेच अल्लू अर्जुनच्या टीमने हे स्पष्ट केले की अभिनेता दुहेरी भूमिकेत झळकणार आहे. त्यामुळे या प्रोजेक्टमध्ये अजून एक रोचक वळण आलं आहे.
न्यूज 9 ला दिलेल्या मुलाखतीत अल्लू अर्जुन म्हणाला होता की, 'होय, हा माझा 22 वा चित्रपट आहे. एटली ज्यांनी ‘जवान’ दिग्दर्शित केला त्यांच्यासोबत मी काम करत आहे. त्यांनी सांगितलेली कथा आणि त्यांची दृष्टी मला खूप आवडली. भारतीय सिनेमामध्ये आम्ही काहीतरी वेगळं आणि भव्य घेऊन यायचं ठरवलं आहे असं अल्लू अर्जुन म्हणाला होता.
‘AA22xA6’ या चित्रपटात दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. जून 2025 या महिन्यात दीपिका अधिकृतरीत्या या चित्रपटाची भाग बनली होती. त्या वेळी निर्मात्यांनी तिचं स्वागत करत एक खास व्हिडिओही शेअर केला होता. दीपिका आणि अल्लू अर्जुनची ही जोडी पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.
FAQ
1. ‘AA22xA6’ हा चित्रपट कशाबद्दल आहे आणि कोण दिग्दर्शित करत आहे?
‘AA22xA6’ हा अल्लू अर्जुनचा २२ वा चित्रपट आहे, जो एटली (Atlee) दिग्दर्शित करत आहेत. हा साय-फाय अॅक्शन थ्रिलर आहे, जो पॅरलल युनिव्हर्स (समांतर विश्व) वर आधारित असून, भारतीय सिनेमात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवला जात आहे. चित्रपटाची कथा अजून पूर्णपणे उघड झालेली नाही, पण तो भव्य आणि वेगळा असेल, असे एटली यांनी सांगितले आहे.
2. अल्लू अर्जुनची भूमिका काय आहे?
अल्लू अर्जुन दुहेरी किंवा ट्रिपल भूमिकेत दिसणार आहे. सुरुवातीला दुहेरी भूमिकेची अफवा होती, पण नंतरच्या रिपोर्ट्सनुसार तो तीन किंवा चार भूमिका साकारणार आहे – हिरो, व्हिलेन, आणि एक एनिमेटेड किंवा फॅमिली ट्रीशी संबंधित भूमिका. ही त्याची पहिलीच मल्टिपल रोल प्रोजेक्ट असेल.
3. चित्रपटातील इतर कलाकार कोण आहेत?
चित्रपटात मृणाल ठाकूर, जान्हवी कपूर, रश्मिका मंदाना (व्हिलेन रोलमध्ये) आणि इतर अभिनेत्री असतील. रश्मिका अल्लू अर्जुनसोबत पुन्हा जोडली जाणार आहे, पण नकारात्मक भूमिकेत. कास्टिंगमध्ये आणखीही बदल होऊ शकतात.