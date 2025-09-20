English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1000 कोटींच्या डायरेक्टरच्या चित्रपटातील अल्लू अर्जुन फर्स्ट लूक लीक, फोटो पाहून चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

AA22xA6 : एटली यांच्या आगामी 'AA22xA6' या चित्रपटात अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. अशातच त्याचा या चित्रपटातील पहिला लूक लीक झाला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 06:04 PM IST
1000 कोटींच्या डायरेक्टरच्या चित्रपटातील अल्लू अर्जुन फर्स्ट लूक लीक, फोटो पाहून चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

AA22xA6 : दक्षिणेतील सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन याच्या प्रत्येक चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. ‘पुष्पा 2’ चित्रपटाला मिळालेल्या अफाट यशानंतर आता त्याच्या पुढील प्रोजेक्टकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अल्लू अर्जुन सध्या आपला 22 वा चित्रपट ‘AA22xA6’ वर काम करत असून या चित्रपटाचे दिग्दर्शन एटली करत आहेत. एटली यांनी नुकताच शाहरुख खानच्या ‘जवान’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

या चित्रपटाच्या कथेबाबत फारशी माहिती बाहेर आलेली नसली तरी सोशल मीडियावरून अल्लू अर्जुनचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. एका व्हायरल फोटोमध्ये तो ट्रॅकसूटमध्ये, केसांचा बन बांधून दिसत आहे. हा फोटो खरंच सेटवरून लीक झाला आहे की नाही, याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही. पण हा फोटो पाहून नेटकऱ्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अनेक चाहत्यांनी निर्मात्यांना विनंती केली आहे की चित्रपटातील अल्लू अर्जुनचा अधिकृत फर्स्ट लूक लवकरात लवकर जाहीर करावा.

महत्त्वाचे म्हणजे या चित्रपटात अल्लू अर्जुन हा दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहे. सुरुवातीला या चित्रपटाबाबत अफवा होती की चित्रपट दोन हिरोंवर आधारित असणार आहे. मात्र, अलीकडेच अल्लू अर्जुनच्या टीमने हे स्पष्ट केले की अभिनेता दुहेरी भूमिकेत झळकणार आहे. त्यामुळे या प्रोजेक्टमध्ये अजून एक रोचक वळण आलं आहे.

अल्लू अर्जुन काय म्हणाला? 

न्यूज 9 ला दिलेल्या मुलाखतीत अल्लू अर्जुन म्हणाला होता की, 'होय, हा माझा 22 वा चित्रपट आहे. एटली ज्यांनी ‘जवान’ दिग्दर्शित केला त्यांच्यासोबत मी काम करत आहे. त्यांनी सांगितलेली कथा आणि त्यांची दृष्टी मला खूप आवडली. भारतीय सिनेमामध्ये आम्ही काहीतरी वेगळं आणि भव्य घेऊन यायचं ठरवलं आहे असं अल्लू अर्जुन म्हणाला होता. 

‘AA22xA6’  या चित्रपटात दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.  जून 2025 या महिन्यात दीपिका अधिकृतरीत्या या चित्रपटाची भाग बनली होती. त्या वेळी निर्मात्यांनी तिचं स्वागत करत एक खास व्हिडिओही शेअर केला होता. दीपिका आणि अल्लू अर्जुनची ही जोडी पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

FAQ

1. ‘AA22xA6’ हा चित्रपट कशाबद्दल आहे आणि कोण दिग्दर्शित करत आहे?

‘AA22xA6’ हा अल्लू अर्जुनचा २२ वा चित्रपट आहे, जो एटली (Atlee) दिग्दर्शित करत आहेत. हा साय-फाय अॅक्शन थ्रिलर आहे, जो पॅरलल युनिव्हर्स (समांतर विश्व) वर आधारित असून, भारतीय सिनेमात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवला जात आहे. चित्रपटाची कथा अजून पूर्णपणे उघड झालेली नाही, पण तो भव्य आणि वेगळा असेल, असे एटली यांनी सांगितले आहे. 

2. अल्लू अर्जुनची भूमिका काय आहे?

अल्लू अर्जुन दुहेरी किंवा ट्रिपल भूमिकेत दिसणार आहे. सुरुवातीला दुहेरी भूमिकेची अफवा होती, पण नंतरच्या रिपोर्ट्सनुसार तो तीन किंवा चार भूमिका साकारणार आहे – हिरो, व्हिलेन, आणि एक एनिमेटेड किंवा फॅमिली ट्रीशी संबंधित भूमिका. ही त्याची पहिलीच मल्टिपल रोल प्रोजेक्ट असेल. 

3. चित्रपटातील इतर कलाकार कोण आहेत?

चित्रपटात मृणाल ठाकूर, जान्हवी कपूर, रश्मिका मंदाना (व्हिलेन रोलमध्ये) आणि इतर अभिनेत्री असतील. रश्मिका अल्लू अर्जुनसोबत पुन्हा जोडली जाणार आहे, पण नकारात्मक भूमिकेत. कास्टिंगमध्ये आणखीही बदल होऊ शकतात. 

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
AA22xA6Allu ArjunAtleedeepika padukoneAllu Arjun First Look Leaked From AA22xA6

इतर बातम्या

SRL VS BAN : वडिलांवर अंत्यसंस्कार केल्यावर पठ्ठया देशासाठी...

स्पोर्ट्स