बायकोला वाचवण्यासाठी अल्लू अर्जुन अक्षरश जोडले हात !

चाहत्यांमधील प्रचंड उत्साह आणि त्यांच्या आवडत्या कलाकाराला पाहण्यासाठी होणारी गर्दी ही बऱ्याचदा कलाकारांसाठी एक मोठा चांगला अनुभव असतो. परंतु, याच गर्दीमुळे अनेक वेळा कलाकारांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही महिन्यांपूर्वी अभिनेत्री निधी अग्रवाल आणि समांथा प्रभू यांच्याबद्दल असाच एक प्रकार घडला होता. दोघींच्या भोवती इतकी गर्दी झाली होती की त्यांना बाहेर पडणे अशक्य झाले होते. या गर्दीतून त्यांना कॅमेरा क्रू आणि सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले.
त्यानंतर, आता अभिनेता अल्लू अर्जुनची गर्दीमध्ये अडकलेली स्थिती चर्चेत आली आहे. अल्लू अर्जुन आणि त्याची पत्नी स्नेहा रेड्डी हे हैदराबादमधील प्रसिद्ध कॅफे निलोफरमध्ये गेले होते, आणि त्यांना पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी गर्दी केली. गर्दीमुळे, नुसते अल्लू अर्जुनच नाही तर त्याची पत्नी स्नेहा देखील या धक्काबुक्कीच्या आणि राक्षसी गर्दीचा शिकार झाली.
Allu Arjun had a hard time at Niloufer Cafe.
When @alluarjun and Sneha Reddy went to the cafe in Hitech City, fans surrounded them for selfies. The crowd was so big that the couple struggled to leave and get into their car.#AlluArjun #Hyderabad #News pic.twitter.com/2z1PuKS9aI
— MKJ (@1nonly_MKJ) January 5, 2026
व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा यांना गर्दीतून बाहेर पडताना स्पष्टपणे दिसले. यावेळी, अल्लू अर्जुन त्याच्या पत्नीचा हात पकडून गर्दीमधून मार्ग काढत होता. त्यानंतर, अल्लू अर्जुन आपल्या चाहत्यांना रस्ता मोकळा करण्याची विनंती करत, त्याच्या पत्नीला सुरक्षितपणे कारमध्ये बसवण्यासाठी प्रयत्न करत होता. व्हिडिओमध्ये त्याला पाहता येतं की, अल्लू अर्जुन चाहत्यांना रस्ता सोडून मागे हटण्याची विनंती करत आहे.
वहानाच्या सुरक्षेसाठी कॅफे कर्मचारी देखील मदतीला आले होते. त्यांनी फोर्सचा उपयोग करून गर्दीला बाजूला करायला मदत केली, त्यामुळे स्नेहा आणि अल्लू अर्जुनांना काही प्रमाणात सुरक्षितता मिळाली. परंतु, तरीही, गर्दीचा एक मोठा भाग त्यांची गाडी पिळून घेण्याचा प्रयत्न करत होता. काही चाहत्यांनी गाडीच्या मागे धाव घेतली आणि फोटो काढण्याचा प्रयत्न करत होते, हे देखील व्हिडिओमध्ये दिसून आले.
अल्लू अर्जुनने पुन्हा एकदा रस्ता मोकळा करण्यासाठी त्याच्या चाहत्यांना आग्रह केला. त्याच्या पत्नीला सुरक्षितपणे गाडीत बसवले गेल्यानंतर, अल्लू अर्जुनने सर्व चाहत्यांचा निरोप घेतला आणि ते दोघे गाडीमध्ये बसून निघून गेले.
यापूर्वी, 'पुष्पा' च्या प्रीमियरच्या वेळी देखील, अल्लू अर्जुनच्या भोवती गर्दी केली गेली होती. त्या वेळी एक महिला चेंगराचेंगरीत मृत्यू पावली होती, आणि या प्रकरणामुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्या घटनेनंतर अल्लू अर्जुनला तात्काळ जेलमध्ये ताब्यात घेतले गेले होते, कारण गर्दीचे नियंत्रण ठेवण्यात अयशस्वी होणाऱ्या घटनांचा तो एक भाग ठरला होता.
यादरम्यान, 'पुष्पा 2' च्या प्रीमियरनंतर एका महत्त्वपूर्ण घटनेने आणखी एक धक्का दिला होता, आणि अल्लू अर्जुनच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये बऱ्याच सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली होती. तथापि, आजही त्याच्या चाहत्यांमध्ये त्याच्या प्रेमात वेगाने वाढ होत आहे.
आता, अल्लू अर्जुनच्या चाहत्यांना त्याच्या आवाजाने आणि अभिनयाने जो कनेक्शन मिळालं आहे, ते आजही कायम आहे. त्याच्या लोकप्रियतेचा ठसा आता भारतापुरता नाही, तर जागतिक स्तरावर सुद्धा पडलेला आहे. तथापि, असे प्रकरण आणि गर्दींच्या कारणांमुळे कलाकारांची सुरक्षा ही एक महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला आहे.