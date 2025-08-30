अल्लू अर्जुनच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर; वयाच्या 94 व्या वर्षी आजीचं निधन

Allu Arjun Grandmother Death: साऊथ चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता अल्लू अर्जुनच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. अभिनेता अल्लू अर्जुनच्या आजी अल्लू कनकरत्नम्मा यांचे वयाच्या 94 व्या वर्षी निधन झाले आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री 1.45 वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण अल्लू अर्जुनच्या कुटुंबासोबतच टॉलीवूडमध्येही शोककळा पसरली आहे.
गुल्टेच्या रिपोर्टनुसार, अल्लू कनकरत्नम्मा यांचे पार्थिव सकाळी 9 वाजता त्यांचा मुलगा व प्रख्यात निर्माता अल्लू अरविंद यांच्या घरी आणण्यात आले. त्यानंतर दुपारी कोकापेट येथे त्यांच्या अंत्यसंस्कार झाले. या वेळी कुटुंबीय, नातेवाईक आणि इंडस्ट्रीतील अनेक दिग्गज उपस्थित होते.
अल्लू अर्जुन मुंबईहून थेट हैदराबादला परतला आणि आपल्या आजींना अखेरचा निरोप दिला. या वेळी साऊथ सुपरस्टार चिरंजीवी देखील त्यांच्यासोबत दिसून आला. यावेळी प्रसिद्ध दिग्दर्शक त्रिविक्रम श्रीनिवास आणि निर्माता नागा वंसी यांच्यासह अनेक नामवंतांनी अल्लू अर्जुनच्या कुटुंबाला भेट देत सांत्वन व्यक्त केलं.
अमर उजालाच्या रिपोर्टनुसार, दु:खद बातमी समजताच अल्लू कनकरत्नम्मा यांचे नातू आणि सुपरस्टार राम चरण मैसूरमध्ये सुरू असलेलं त्याच्या ‘पेद्दी’ चित्रपटाचं शूटिंग तात्काळ रद्द केलं आणि तो हैदराबादकडे रवाना झाला.
अभिनेता वरुण तेज, साई दुर्गा तेज आणि वैष्णव तेज यांनीही आपल्या आजीला श्रद्धांजली वाहिली. अभिनेता नागा चैतन्य यानेही अल्लू अर्जुनच्या कुटुंबाच्या दु:खात सहभागी होत संवेदना व्यक्त केल्या.
सोशल मीडियावरही चाहत्यांनी भावनिक पोस्ट करत अल्लू अर्जुनच्या आजीला श्रद्धांजली वाहिली. एका चाहत्याने अल्लू अर्जुनच्या आजींसोबतचा जुना फोटो शेअर करत लिहिलं, 'अल्लू अर्जुनच्या पितामही अल्लू कनकरत्नम्मा यांचं निधन झालं आहे. ओम शांती. अल्लू अर्जुन अण्णा, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत'.
