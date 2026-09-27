/सेहवागच्या शोमध्ये सिवेत तोमरची आणि शहजाद पूनावालाची मारामारी... नक्की झाले काय? पहा Video

'राईज अँड फॉल' या रिॲलिटी टीव्ही शोच्या धमाकेदार सुरुवातीनंतर, घडामोडींचा पारा लक्षणीयरीत्या चढत असल्याचे दिसत होते. जेव्हापासून या शोमधील स्पर्धकांची नावे समोर आली होती तेव्हापासून या शोची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत होती. दुसऱ्या सीझनच्या सुरुवातीलाच स्पर्धक सिवेत तोमरला बाहेर काढण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सिवेतचे आधी प्रियांका चहर चौधरीसोबत भांडण झाले आणि त्यानंतर तिचा शहजाद पूनावालासोबत वाद झाला. वृत्तानुसार, सिवेतचा सह-स्पर्धक शहजाद पूनावालासोबत जोरदार वाद झाला, ज्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. इतकेच नाही, तर सिवेतने शहजादबद्दल राजकीय आणि धार्मिक टिप्पणी केल्याचाही आरोप आहे.
निर्मात्यांनी काही निवडक स्पर्धकांची निवड केली आहे, ज्यापैकी काही राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आहेत, तर इतर सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रसिद्ध चेहरे आहेत. सध्या सेहवागचा शो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. दरम्यान, शोमधील दोन स्पर्धकांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. ही हाणामारी शहजाद पूनावाला आणि 'रोडीज' फेम सिवेत तोमर यांच्यात झाली. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सिवेत तोमर आणि शहजाद पूनावाला यांच्यात जोरदार वाद झाला होता. असेही म्हटले जात आहे की, या वादानंतर सिवेतने शहजादला मागून ढकलले, ज्यामुळे शहजादचा कुर्ता फाटला.
The promo is just Siwet— the real Rajput fighter! He doesn’t waste time in pointless debates; his words speak with confidence and leave the impact. Siwet, let’s go, man! #SiwetTomar #RiseAndFall2 #Rajput #DesiMunda #SiwetSquad #TeamSiwet pic.twitter.com/XG8irpPgjJ— Wishsense Solution (@WishsenseS1ca9) September 27, 2026