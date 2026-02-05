English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अंबरनाथची राधा पाटील: बॅक डान्सर पासून ते ‘कातिलो की कातिल’च्या लीड रोलपर्यंतचा प्रवास

अंबरनाथची राधा पाटील: बॅक डान्सर पासून ते ‘कातिलो की कातिल’च्या लीड रोलपर्यंतचा प्रवास

Radha Patil Struggle Story: बॅक डान्सर ते स्टार हिरोईन! राधा पाटिल कशी झाली ‘कातिलो की कातिल’ची मुख्य अभिनेत्री

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 5, 2026, 11:57 AM IST
अंबरनाथची राधा पाटील: बॅक डान्सर पासून ते ‘कातिलो की कातिल’च्या लीड रोलपर्यंतचा प्रवास

मुंबई: बिग बॉस मराठी 6 मधून दुसऱ्या आठवड्यात बाहेर पडलेली राधा पाटिल सध्या सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. अंबरनाथची ही प्रतिभावान डान्सर, जी स्टेजवर तिच्या डान्सने महाराष्ट्राला वेड लावली होती, बिग बॉसच्या घरात प्रेक्षकांसमोर पूर्णपणे नवीन रूपात दिसली. घरात तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टी उघड केल्या, ज्यामुळे चाहत्यांना तिच्याकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन मिळाला.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्वी फक्त स्टेज डान्सर म्हणून ओळखली जाणारी राधा, बिग बॉसच्या घरात लावणीवरील प्रेम, कठोर परिश्रम आणि माणूस म्हणून साधेपणा यांचं दर्शन घडवली. घराबाहेरही तिला ट्रोल करणारे अनेक होते; लोक तिला "कातिलो की कातिले राधा पाटिल" म्हणून संबोधत होते. मात्र राधाने नुकत्याच एका मुलाखतीत तिच्या संघर्षाची कहाणी सांगितली.

तारांगणला दिलेल्या मुलाखतीत राधा म्हणाली 'मी छोट्या अंबरनाथमधून आहे. तिथून मी सुरुवात केली. पाठीमागे कोरस, त्यानंतर लीड. खूप स्ट्रगल केलं आहे मी इथपर्यंत येण्यासाठी. जे लोक ट्रोल करतात त्यातून तुम्ही माझा स्ट्रगल समजू शकत नाही. तुम्ही घरात बसून फक्त ट्रोलच करू शकता. स्ट्रगल करा, तुम्हीही पुढे जाल.'

डान्स ग्रुपपासून बिग बॉसपर्यंत

राधा पाटिलने करिअरची सुरुवात गौतमी पाटिल आणि हिंदवी पाटिल यांच्या डान्स ग्रुपमध्ये केली होती. तिघीही एकमेकांच्या अत्यंत घट्ट मैत्रिणी होत्या आणि अनेक वेळा स्कुटीवरून शोसाठी प्रवास करत असत. पण काही कारणांमुळे हा ग्रुप फुटला आणि प्रत्येकाने स्वतःचा नवीन ग्रुप बनवून वेगळे शो करायला सुरुवात केली.

आजकाल राधा आणि गौतमी पाटिल यांच्यात जोरदार भांडणं सुरू आहेत. दोघी एकमेकांवर टोला लगावण्याची संधी कधीही सोडत नाहीत. मात्र दुसरीकडे हिंदवी पाटिल आणि राधा पाटिल यांचं नातं खूप चांगलं आहे. बिग बॉसमध्ये जाण्याआधी हिंदवीने राधाला मार्गदर्शन केले. हिंदवी आधी बिग बॉसमध्ये जाणार होती, पण सिनेमाच्या शूटींगमुळे ती जाऊ शकली नाही.

संघर्षाची कहाणी

राधा पाटिलचा प्रवास फक्त नृत्यापुरता मर्यादित नाही. तिच्या संघर्षाच्या कहाणीतून स्पष्ट होते की, लोकप्रियतेच्या मागे जाण्यासाठी किती मेहनत लागते. स्टेज डान्सपासून लीड रोलपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत तिने खूप संघर्ष केला आहे. तिच्या डान्सने महाराष्ट्राला वेड लावलं, परंतु तिच्या मेहनतीच्या मागील कहाणी अनेकांना माहित नव्हती.

राधाने सांगितलं की, 'मी ज्या प्रकारे स्ट्रगल करून इथे पोहोचलोय, ते लोक घरात बसून कधीच समजू शकत नाहीत. मला ट्रोल करणाऱ्यांनी स्वतः थोडा संघर्ष केला असता, तर ते माझ्या कामाचं महत्व समजून घेऊ शकले असते.'

बिग बॉसमधील राधा पाटिल

बिग बॉसच्या घरात राधा पाटिलने तिचा वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अनुभव प्रेक्षकांसमोर मांडला. तिच्या व्यक्तिमत्त्वातील सहनशीलता, साधेपणा आणि विनोदबुद्धी पाहून प्रेक्षक तिच्याकडे अधिक आकर्षित झाले. बिग बॉसमुळे राधाला फक्त एक डान्सर म्हणून नव्हे, तर पूर्ण कलाकार आणि व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळख मिळाली.

राधा पाटिलची ही कथा सांगते की, संघर्ष आणि चिकाटीमुळेच एखादी व्यक्ती आपले स्वप्न पूर्ण करू शकते. स्टेजपासून बिग बॉसच्या घरापर्यंतचा तिचा प्रवास अनेक युवा कलाकारांसाठी प्रेरणादायक आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Radha PatilBigg Boss Marathi 6Marathi ActressStage Dancerlead role

इतर बातम्या

लाडक्या लेकी वाऱ्यावर...राज्यातील तब्बल 1164 शाळांमध्ये साध...

महाराष्ट्र बातम्या