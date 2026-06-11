/‘आम्ही मृतदेहांच्या लिंगाच्या आकारावरुन...’; प्रणितच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचं संतापजनक विधान; Video Viral, टीकेची झोड

Amid 370 Ki Biryani Row Pranit More Sejal Pawar Video: '370 की बिर्याणी' वादामुळे चर्चेत असलेला स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील अजून एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये सेजल पवार नावाची तरुण महिला डॉक्टर मेलेल्या रुग्णांच्या गुप्तांगाबद्दल अश्लील विधानं करताना दिसत आहे. अनेकांनी आता या व्हिडीओवरुन प्रणित आणि सेजलवर टीका केली आहे. या वादानंतर सेजलने तिचं अकाऊंट प्रायव्हेट केलं आहे.
"एका महिला डॉक्टरने जेव्हा मृतदेह त्यांच्या रुग्णालयामध्ये आणले जातात तेव्हा ती आणि रुग्णालयातील तिच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत मयत व्यक्तीच्या लिंगाच्या आकारावरुन विनोद आणि थट्टा मस्करी करतात. मात्र यावरुन वादा झाला नाही. तिला नोकरीवरूनही काढून टाकण्यात आलं नाही. मुली मृत व्यक्तीबद्दलची लैंगिक आणि अश्लील विधानं करतात ते योग्य आहे का? समाज अशाप्रकारे दुजाभाव का करतो?" अशी पोस्ट एकाने केली आहे.
A female doctor said that when a dead body comes into the hospital, she and her friends joke about his dick size.— ︎ ︎venom (@venom1s) June 10, 2026
But there is no outrage over that. She won't be fired from her job.
Girls can even sexualize a dead man, but that's fine?
Why is our society so biased? pic.twitter.com/p6IefgPKFK
अन्य एकाने एक्सवर पोस्ट करताना, "मेडिकलचा विद्यार्थी म्हणून, मृतदेहावरुन विनोद करणे ही सर्वात वाईट गोष्ट आहे हे मी सांगू शकतो. मला आजही अॅनटॉमीच्या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर डॉ. बी. डी. चौरसीया यांनी लिहिलेली कविता आठवते ज्यामध्ये मला प्रेमाने आणि काळजीपूर्वक हाताळा अशी विनंती पार्थिव करताना दाखवण्यात आलं आहे," असं म्हटलं आहे.
As a medical student, mocking a cadaver is one of the worst things you can do. I still remember the poem written on the first page of Anatomy Book, by B.D. Chaurasia, where a cadaver pours his heart out and asks to be handled with love and care.— Prateekaaryan (@AaryanPrateekX) June 10, 2026
On the very first day of MBBS, we… pic.twitter.com/nRNajksGHY
"वाद वाढत असतानाच डॉ. सेजल पवारने तिचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट प्रायव्हेट केलं आहे. संपूर्ण घटनाक्रम असा आहे - प्रणित मोरेच्या स्टॅण्डअप शोमध्ये, सेजलने मस्करीमध्ये ती आणि तिचे सहकारी कशाप्रकारे पार्थिवाच्या गुप्तांगावरुन आणि गुप्तांगाच्या आकारावरुन विनोद करायचे हे सांगितले. एखाद्या पुरुष डॉक्टरने अशी विधानं केली असती तर त्यावरुन मोठा वाद झाला असता. त्याने त्याची नोकरी गमावली असती. त्याचा डॉक्टरकीचा परवाना धोक्यात आला असता. यावर तुम्हाला काय वाटतं?" असा सवाल पोस्टमधून केला आहे.
As the controversy escalated, Dr. Sejal Pawar has made her Instagram account private.— Krisha (@KrishaAsiagh) June 10, 2026
Here is the full story - On Pranit More’s stand-up show, Sejal jokingly revealed how she and her friends sometimes checked the size of male cadavers' private parts and made fun of them.
If a… pic.twitter.com/LJfgOPaUbX
सेजलचा हा व्हिडीओ पुन्हा समोर आल्यानंतर अनेकांनी तिच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. तिचा परवाना रद्द करावा असं अनेकांनी म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबत सेजलला एक प्लॅटफॉर्म हवा होता जो प्रणितच्या शोमधून मिळाला. त्यानंतर तिच्यावर कारवाई होण्याऐवजी ती इन्स्टाग्रामवरील इन्फ्युएन्सर झाली, हे फारच विचित्र आहे असं एकाने म्हटलं आहे.
प्रणित मोरेच्या स्टॅण्डअप कॉमेडी शोदरम्यान प्रेक्षकांशी संवाद साधताना गुरुग्राममधील हिमांशु जांगराने तो एका तरुणीसोबत डेट म्हणून जेवायला गेला होता असं सांगितलं. जेवणानंतर तिने त्याला मला घरी ड्रॉप कर अशी विनंती केली असता, 'मला ते ऐकून आश्चर्य वाटलं,' असं हिमांशु म्हणाला. पुढे बोलताना हिमांशुने, "तिला मी 370 रुपयाची बिर्णायी खाऊ घातली आहे तर माझ्या गुंतवणुकीचा परतावा तर मला मिळायला हवा ना? मी तिला म्हणाले, "370 रुपये खर्च केले आहेत तर ते वसूल तर करणारच" असं म्हटलं. पुढे त्याने तो तिच्यासोबत कशापद्धतीने अंगलट करु लागला हे सांगितलं. "मी तिचा टॉप वर केला लेगिन्समध्ये हात टाकला", असं विधानही हिमांशुने केलं.
हिमांशुचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. यावरुन अनेकांनी टीका केली आणि आक्षेप नोंदवला. मात्र हिमांशु जेव्हा हे सारं सांगत होता तेव्हा उपस्थितांपैकी कोणीच आक्षेप न घेता हसत, टाळ्या वाजवत त्याच्या या कथानकाला दाद दिली. सोशल मीडियावरुन टीकेची झोड उठल्यानंतर त्याने माफी मागून आपलं सोशल मिडिया अकाऊंट बंद केलं आहे. मात्र हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेलं नाही. हिमांशुला आता तो ज्या कंपनीत काम करत होता तिथूनही नोकरीवरुन निलंबित करण्यात आलं आहे. हिंमांशु हा सात्विक डिझाइन नावाच्या कंपनीसोबत काम करत होता. हिमांशुने केलेल्या विधानावरुन टीकेची धार अधिक तीव्र होत असतानाच कंपनीने मोठा निर्णय घेतला. कंपनीचे मालक विवेक विश्वकर्मा यांनी इन्स्टाग्रामवरुन हिमांशुला आम्ही नोकरीवरुन काढून टाकल्याचं जाहीर केलं.