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370 रुपयांच्या बिर्याणी वादानंतर प्रणीत मोरेचा आणखी एक Video चर्चेत; वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या गप्पांनी वेधलं लक्ष

Pranit More: 370 रुपयांच्या बिर्याणीवरून निर्माण झालेला वाद अजून शमलाही नाही, तोच प्रणीत मोरे यांचा एक नवीन व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यावेळी प्रणितने ज्यात त्यांनी युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीबद्दल हे भाष्य केले आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 12, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:08 AM IST
370 रुपयांच्या बिर्याणी वादानंतर प्रणीत मोरेचा आणखी एक Video चर्चेत; वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या गप्पांनी वेधलं लक्ष

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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