/370 रुपयांच्या बिर्याणी वादानंतर प्रणीत मोरेचा आणखी एक Video चर्चेत; वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या गप्पांनी वेधलं लक्ष

Pranit More Comedian Jokes About Cricketer Vaibhav Suryavanshi: स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे सध्या 370 रुपयांच्या बिर्याणीवरून झालेल्या वादामुळे चर्चेत आहेत. हा वाद अद्याप शांत झालेला नसतानाच त्याचा आणखी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. विशेष म्हणजे या व्हिडीओमध्ये युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी देखील उपस्थित असल्याचे दिसून येते. व्हिडीओमध्ये प्रणीत मोरे आपल्या खास विनोदी शैलीत वैभव सूर्यवंशीसोबत झालेल्या संवादाचा एक किस्सा सांगताना दिसला. यावेळी त्याने काही पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंवर हलक्याफुलक्या शब्दांत टोले लगावले असून, त्यावर प्रेक्षकांमध्ये एकच हशा पिकतो. वैभव सूर्यवंशी देखील या विनोदांचा मनमुराद आनंद घेताना दिसला.
कार्यक्रमादरम्यान प्रणीत मोरे याने सांगितले की, वैभव सूर्यवंशी याने त्याला सोशल मीडियावर फॉलो केले होते आणि वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी शोला उपस्थित राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. याच संदर्भात विनोद करताना प्रणीत म्हणाले, “तू पाकिस्तानी खेळाडूंची चांगलीच क्लास घेतोस, पण माझी घेऊ नकोस!” या वक्तव्यानंतर सभागृहात उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये हशा पिकला.
संवादादरम्यान प्रणीत मोरे याने वैभव सूर्यवंशीच्या अंडर-19 क्रिकेटमधील कामगिरीचाही गौरव केला. त्याने सांगितले की, वैभवने अवघ्या 80 चेंडूंमध्ये 175 धावांची खेळी केली होती. त्यावर विनोदाची जोड देत त्यांनी म्हटलं, “इंग्लंडच्या गोलंदाजांवर एका बिहारी खेळाडूने भारी पडल्याचं पाहायला मिळालं.”
व्हिडीओमध्ये पुढे वैभव सूर्यवंशीच्या कॉम्प्लान जाहिरातीचाही उल्लेख करण्यात आला. प्रणीत मोरे याने मिश्किलपणे म्हटले की, आता अनेक युवा क्रिकेटपटूंना चांगली कामगिरी करण्यासाठी कॉम्प्लान पिणं गरजेचं वाटू लागेल. याच धाग्याला पुढे नेत त्याने बाबर आझमचा उल्लेख करत, “कॉम्प्लानमुळे उंची वाढली असेल, पण स्ट्राइक रेट नाही,” अशी टिप्पणी केली. यावरही उपस्थितांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला.
अलीकडेच प्रणीत मोरे याच्या एका शोमधील क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या क्लिपमध्ये एका प्रेक्षकाने त्याच्या डेटिंग अनुभवाबाबत बोलताना महिलांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्या व्यक्तीसह प्रणीत मोरे याच्यावरही टीकेची झोड उठली. वाद वाढल्यानंतर प्रणीत मोरे याने सार्वजनिकरीत्या माफी मागितली. त्याने मान्य केले की, त्या क्षणी संबंधित प्रेक्षकाची टिप्पणी तात्काळ थांबवायला हवी होती. तसेच, वादग्रस्त व्हिडीओ त्याने त्याच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवला असल्याचेही स्पष्ट केले.