/गोविंदाचा होणार घटस्फोट? मुलासोबत सुनीता आहुजा दिसल्या फॅमिली कोर्टाबाहेर, Video Viral

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्या नात्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे. सुनीता आहुजा बुधवारी सकाळी मुलगा यशवर्धनसोबत फॅमिली कोर्टमध्ये गेल्याचं समोर आलं असून, त्यांचा कोर्टबाहेर पडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे या दोघांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना पुन्हा हवा मिळाली आहे. व्हायरल व्हिडीओमध्ये सुनीता आहुजा मुलगा यशवर्धनसोबत फॅमिली कोर्टमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. नेहमी माध्यमांशी मोकळेपणाने संवाद साधणाऱ्या सुनीता यावेळी मात्र गंभीर आणि शांत दिसल्या. त्यांनी पापाराझींशी कोणतीही चर्चा केली नाही. यावेळी यशवर्धननेही पापाराझींना फोटो न काढण्याची विनंती केल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. गाडीत बसताना सुनीता यांनी मात्र, ‘आम्ही वाढदिवस साजरा करायला आलो होतो,’ असा टोमणा मारल्याचं सांगितलं जात आहे.
गोविंदा आणि सुनीता यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत 2024 पासून विविध चर्चा सुरू आहेत. त्यावेळी सुनीता यांनी गोविंदापासून घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. नंतर समोर आलेल्या कथित न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, सुनीता यांनी 5 डिसेंबर 2024 रोजी मुंबईतील वांद्रे फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचं म्हटलं गेलं. मात्र हे प्रकरण सार्वजनिक झाल्यानंतर गोविंदाचे वकील आणि कौटुंबिक मित्र ललित बिंदल यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये घटस्फोटाचा अर्ज दाखल झाल्याचं मान्य केलं होतं. त्याच वेळी त्यांनी गोविंदा आणि सुनीता आता एकत्र असल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. सुनीता यांच्या काही वक्तव्यांचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
त्यानंतरही गोविंदाच्या वकिलांनी हे दोघे लवकरच वेगळे होणार असल्याच्या चर्चांना नकार दिला होता. सुनीता यांनीही एका मुलाखतीत गोविंदाला कधीच सोडणार नसल्याचं म्हटलं होतं.
सुनीता आणि गोविंदा काही काळ वेगवेगळ्या घरात का राहतात, याबाबतही सुनीता यांनी पूर्वी स्पष्टीकरण दिलं होतं. गोविंदाचं राजकीय आणि व्यावसायिक काम तसेच मुलगी टीना मोठी होत असताना कुटुंबाला आवश्यक असलेली खासगी जागा यामुळे वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
अलीकडे सुनीता आहुजा ‘लॉक अप: सच या सजा 2’ या शोमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी गोविंदाच्या कथित अफेअर्सबाबतही भाष्य केलं. गोविंदाच्या आयुष्यात किती अफेअर्स असतील याचा आपण विचार करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. कलाकारांच्या आयुष्यात अशा गोष्टी घडत असतात आणि प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवणं शक्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
गोविंदा आणि सुनीता यांच्यातील वादाच्या चर्चांना अलीकडे आणखी एक कारण मिळालं. गोविंदा त्यांच्या आगामी ‘रूपा’ चित्रपटातील अभिनेत्री राणी स्वर्णकारसोबत विमानतळावर दिसले होते. त्यांचे काही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याची अधिकृत पुष्टी मात्र गोविंदा किंवा राणी यांच्याकडून करण्यात आलेली नाही. मात्र, या प्रकरणावर सुनीता यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. गोविंदा आपल्यापेक्षा खूपच कमी वयाच्या मुलीसोबत फिरत असल्याचं म्हणत त्यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. राणीच्या कपड्यांवरूनही त्यांनी टोमणा मारल्याचं वृत्त आहे.
सुनीता यांच्या आरोपांनंतर गोविंदा यांनीही प्रतिक्रिया दिली होती. एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे त्यांनी सुनीता आपल्या व्यावसायिक कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला. चित्रपटसृष्टीत काम करणाऱ्या कलाकारांना त्यांच्या पार्श्वभूमी किंवा वयावरून अपमानित करू नये, असंही त्यांनी म्हटलं. कमी वयाच्या अभिनेत्रींसोबत काम करणारे अनेक ज्येष्ठ अभिनेते इंडस्ट्रीमध्ये असल्याचं सांगत त्यांनी सुनीता यांच्या वयासंदर्भातील टीकेलाही उत्तर दिलं होतं.
गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांनी 1987 मध्ये लग्न केलं. विशेष म्हणजे, या दोघांनी जवळपास दोन वर्षे आपल्या लग्नाची माहिती सार्वजनिक होऊ दिली नव्हती. त्यानंतर मुलगी टीना आहुजाच्या जन्मानंतर त्यांच्या लग्नाची अधिकृत माहिती समोर आली. गोविंदा आणि सुनीता यांना टीना आहुजा आणि यशवर्धन आहुजा अशी दोन मुलं आहेत.
सध्या सुनीता आहुजा फॅमिली कोर्टमध्ये गेल्याचा व्हिडीओ समोर आल्याने त्यांच्या वैवाहिक नात्याबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मात्र, या कोर्ट भेटीचा नेमका उद्देश किंवा दोघांचा घटस्फोट निश्चित झाला आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.