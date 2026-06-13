/...म्हणून 10 पैकी एका लैंगिक अत्याचारानंतर हत्या होते, आणखी एका स्टँडअप कॉमेडिअनचं संतापजनक विधान; VIDEO व्हायरल

Stand UP Comedian on Rape: स्टँडअप कॉमेडिअन प्रणित मोरे सध्या वादात अडकला असल्याने सोशल मीडियावर असे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये अशा प्रकारची वादग्रस्तं विधानं करण्यात आली आहेत. स्टँडअप कॉमेडिअन मधुर विरली याने बलात्काराचा उल्लेख करत केलेल्या अशाच एका विधानाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. 2024 मध्ये त्याने 'Love & Latex' कार्यक्रमात हे विधान केलं होतं. हे विधान इतकं असंवेदनशील होतं की, नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत.
बलात्कार झाल्यानंतर पीडिता आयुष्यभर भरुन न निघणाऱ्या जखमांसह जगत असतात. असं असताना यावर एक स्टँडअप कॉमेडिअन विनोद करतो आणि त्यावर लोक हसतात. एखाद्या तरुणीचं आयुष्य बदलून टाकणारा हा आघात आहे. तरीही, आता व्हायरल होत असलेल्या एका जुन्या स्टँड-अप क्लिपमध्ये 'बलात्कारानंतर मिठी मारण्या'बद्दलच्या विनोदावर हशा पिकला, ज्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला आहे की इतक्या संवेदनशील अनुभवांना केवळ विनोदाचे विषय कसे बनवले जात आहेत.
'370 रुपयांची बिर्याणी'च्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, स्टँड-अप कॉमेडियन मधूर विरलीच्या 2024 मधील 'लव्ह अँड लेटेक्स' या शोचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो बलात्काराबद्दल टिप्पणी करताना दिसत आहे.
या व्हिडीओत मधुर अशाप्रकारे बलात्कावर बोलत आहे, ज्यामुळे संताप होईल. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हिंसा आणि मानसिक धक्का असलेल्या विषयांवर कॉमेडी करु नये असं नेटकरी सांगत आहेत.
"बलात्काराच्या 10 पैकी 9 प्रकरणात फक्त लैंगिक अत्याचार होतो आणि एकामध्ये बलात्कारानंतर हत्या होते," असं सांगताना मधुर यामागील कारण सांगतो. त्या एका प्रकरणात कदाचित पीडिता आरोपीला बलात्कारानंतर कुशीत घेण्यासाठी सांगत असेल आणि तो चाकूने भोसकत असेल असं त्याने म्हटलं.
अनेक युजर्सनी या प्रेक्षकांच्या प्रतिसादावरही टीका केली. एकाने म्हटलं आहे की, "हे काही हुशारीने केलेलं लेखन किंवा धाडसी विनोद नाहीत. हे हानिकारक आहे. जेव्हा विनोद विशिष्ट गटांना कमी लेखण्याला सामान्य मानू लागतात, तेव्हा समाजावर असा काही परिणाम होतो ज्याची आपल्याला त्या क्षणी जाणीवही होत नाही." दुसऱ्या एकाने म्हटले, "धक्कादायक बाब तो विनोद नाही, तर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद आहे – तिथे बसून हसण्याचे ते धाडस."