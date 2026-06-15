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'बलात्कारानंतर पीडितेचा...', विनोदाच्या नावाखाली आणखी एक किळसवाणं विधान; IIT कॉमेडियन सापडला वादात

Comedian Madhur Virli Rape Joke Backlash: प्रणित मोरेच्या वादग्रस्त विधानाची चर्चा सुरु असतानाच आयआयटीमधून इंजिनिअर झालेल्या एका स्टॅण्डअप कॉमेडियनच्या शोमधील वादग्रस्त विधानाचा व्हिडीओ व्हायरल झालाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 15, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:49 AM IST
'बलात्कारानंतर पीडितेचा...', विनोदाच्या नावाखाली आणखी एक किळसवाणं विधान; IIT कॉमेडियन सापडला वादात

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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