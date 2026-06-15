'बलात्कारानंतर पीडितेचा...', विनोदाच्या नावाखाली आणखी एक किळसवाणं विधान; IIT कॉमेडियन सापडला वादात

Comedian Madhur Virli Rape Joke Backlash: स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोदरम्यान करण्यात आलेल्या '370 की बिर्याणी' विधानावरुन रान उठलेलं असतानाच आता आणखी एक स्टॅण्डअप कॉमेडियन वादात सापडला आहे. मधूर विर्ली असं या स्टॅण्डअप कॉमेडियनचं नाव असून 2024 साली लव्ह अँड लेटेक्स या आपल्या शोमध्ये मधूरने केलेलं विधान सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या विधानावरुन आता मधूरविरोधात टिकेची झोड उठली आहे. तातडीने मधूरविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी अनेकांनी केली आहे. मात्र आता या विधानावरुन स्वत: मधूरने प्रतिक्रिया नोंदवली असून माफी मागितली आहे.
व्हायरल क्लिपमध्ये मधूर बलात्काराच्या प्रकरणांवर भाष्य करताना दिसत आहे. 10 बलात्कार प्रकरणांपैकी एका प्रकरणात बलात्कारानंतर खून होतो, असं म्हणत मधूरने वादग्रस्त विधान केलं होतं. बलात्कारानंतर पीडितेचा खून करण्याचा विचार करण्यापूर्वी गुन्हेगार काय विचार करत असेल, यावरही मधुरने भाष्य केले होते. “कृपया विनोदाच्या नावाखाली या मूर्खपणाच्या, किळसवाण्या गोष्टी थांबवा,” असं एकाने ही क्लिप पोस्ट करत टोला लगावला होता. एका युझरने व्हिडिओवर प्रतिक्रिया नोंदवताना, "प्रणितनंतर आता मधुर विर्लीचा व्हिडीओ समोर येतोय. त्याने बलात्कार पीडितांविरुद्ध इतकी असंवेदनशील विधानं केली आहेत. लोक हल्ली 'डार्क कॉमेडी'च्या नावाखाली काहीही मूर्खपणाचे बोलत आहेत. अशा लोकांविरोधात कठोर कारवाईची गरज आहे," म्हटलं आहे.
एका कमेंटमध्ये, "आजकाल लोक आणि समाज कुठे चालला आहे? कोणी इतके असंवेदनशील कसे असू शकते? कदाचित एखाद्या पुरुषाला बलात्कार किंवा लैंगिक छळाची भीती, वेदना आणि मानसिक आघात पूर्णपणे समजू शकत नसेल. कोणताही माणूस अशा गोष्टी कशा बोलू शकतो हे मला समजत नाही," असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसऱ्या एका युझरने म्हटले, "हे लोक कॉमेडीच्या नावाखाली काहीही बरळत सुटलेत," असा टोला लगावला आहे. तिसऱ्या एका युझरने, "अत्यंत किळसवाणे विचार..... ही कॉमेडीसुद्धा नाही," म्हणत टीका केली आहे.
आपल्या युट्यूब चॅनेलवर मधूरने माफी मागणारी पोस्ट केली आहे. "माझ्या एका व्हिडीओसंदर्भात माफी मागण्यासाठी ही पोस्ट करत आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मी एका कार्यक्रमात दिलेल्या परफॉर्मन्सदरम्यानची ही क्लिप आहे. खरं तर स्टेजवर हे बोलून गेल्यानंतर मला तातडीने यामध्ये मी काहीतरी चुकीचं बोललो हे जाणवलं आणि मी तो व्हिडीओ काढून टाकला होता. आता ही व्हिडीओ क्लिप पुन्हा व्हायरल झाली आहे," असं मधूरने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "माझा विश्वास आहे की विनोदामध्ये विचारांसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची ताकद असते. विनोद अवघड विषयांना सहज हाताळू शकतो. पण काही विशिष्ट विषयांसाठी संवेदनशीलता, संदर्भ आणि विचारपूर्वक विवेकबुद्धीची गरज असते. जेव्हा एखादा प्रयत्न कमी पडतो, तेव्हा ते मान्य करणे, माफी मागणे आणि अधिक चांगले काम करणे, हाच एकमेव प्रामाणिक मार्ग असतो. माझ्यासाठी हा त्या क्षणांपैकीच एक आहे.इन्स्टाग्रामबद्दल बोलायचे झाल्यास, मी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी माझे खाते डिअॅक्टीव्हेट केले होते. मला खरोखरच झालेल्या गोष्टीचा खेद आहे,” असं मधूरने पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
मात्र मधूर विर्लीच्या माफीनंतरही त्याच्याविरुद्ध टीकेची झोड सुरुच आहे.
मधूर विर्लीने आयआयटी दिल्लीमधून इंजिनिअरिंग पदवी घेतली आहे. सुरुवातीला पारंपरिक करिअर करण्याचा विचार होता, पण नंतर कॉमेडीमध्ये पूर्ण वेळ करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. 2018 मध्ये 'इंटर आयआयटी कल्चरल मीट'मध्ये स्टँड-अप कॉमेडी स्पर्धा जिंकून या क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण करण्यास सुरुवात केली. मधूर विर्ली युट्यूबवर सक्रिय आहे. त्यांच्या मुख्य चॅनेलला साडेसात लाखांहून अधिक सबस्क्रायबर्स आहेत. तो लाईव्ह शो, विशेष पॉडकास्ट आणि स्ट्रीम्स करतो.