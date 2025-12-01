समांथा दुसरं लग्न करतेय...आज? त्याआधीच प्रियकराच्या Ex Wife ची खोचक पोस्ट चर्चेत; 'Desparate...'

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru's wedding : दाक्षिणात्य सिनेविश्वातील अभिनेत्री अशी लोकप्रियता मिळवणाऱ्या समांथा रुथ प्रभूनं विविधभाषी प्रेक्षकांची मनंसुद्धा जिंकली. तिच्या रुपानं अनेकांनाच घायाळ केलं. व्यक्तिगत जीवनात अनेक अडथळ्यांचा सामना करून पुढे आलेल्या या अनेकांच्याच आवडीच्या अभिनेत्रीनं आता आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तिचा पूर्वाश्रमीचा पती नागा चैतन्य यानं अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला हिच्याशी लग्न केलं आणि त्यामोगामाग समांथाचं नावही राज निदीमोरुशी जोडलं गेलं. आता म्हणजे समांथा 1 डिसेंबरला या लग्नासाठी सज्ज असून हा तिच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एकिकडे सोशल मीडियावर अभिनेत्रीच्या जीवनातील या आनंदाच्या चर्चांनी चाहतेसुद्धा भारावले आहेत. तर, दुसरीकडे समांथाचा कथित प्रियकर राज निदीमोरु याच्या Ex Wife च्या सोशल मीडियानं सर्वांच्या नजरा वळवल्या.
रविवार 30 नोव्हेंबर 2025 ला राजची पूर्वाश्रमीची पत्नी श्यामली डे हिनं इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून एक स्टोरी शेअर केली. 'Desperate people do desperate things', असं तिनं या पोस्टमध्ये लिहिलं. आतुर लोकं अशीच आतुरतेची कामं करतात... असा काहीसा खोचल टोला तिनं लगावला, ज्यामध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख नव्हता. पण, तरीही सोशल मीडियावर व्हायच्या त्या चर्चा झाल्याच. समांथा आणि राजच्या लग्नाच्या चर्चांदरम्यानची ही पोस्ट त्यांच्यासाठी, किंवा फक्त राजसाठीच तिनं केली आहे असा कयास अनेक सिनेप्रेमींनी लावला.
अनेक चर्चांनुसार समांथा आणि राज निदीमोरू 1 डिसेंबर 2025 ला कोईंबतूरच्या ईशा सेंटरमध्ये लग्न करत आहेत. चर्चा कितीही रंगल्या तरीही या दोघांपैकी कोणा एकानंही लग्नाच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब केलं नाही. त्यामुळं आता समांथा खरंच लग्न करते का आणि केल्यास ती याची अधिकृत घोषणा कधी करते याकडेच चाहत्यांचं लक्ष केलं आहे.