English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • 3 Idiots चित्रपटाचा सीक्वल येणार? आर माधवन आणि आमिर खानने दिली महत्वाची माहिती

3 Idiots चित्रपटाचा सीक्वल येणार? आर माधवन आणि आमिर खानने दिली महत्वाची माहिती

3 Idiots Sequel : 3 Idiots चित्रपटाच्या सीक्वलबाबत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. याबाबत आमिर खान आणि आर माधवन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 31, 2025, 02:51 PM IST
3 Idiots चित्रपटाचा सीक्वल येणार? आर माधवन आणि आमिर खानने दिली महत्वाची माहिती
Photo Credit - Social Media

3 Idiots Sequel : 2009 चा सर्वात सुपरहिट चित्रपट 3 Idiots च्या सीक्वलबाबत मोठी चर्चा मागिलकही दिवसांपासून रंगली आहे. अनेक रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला की राजकुमार हिरानी या सीक्वलवर काम करतायत. तर काहींचं म्हणणं आहे की या चित्रपटातील आधीचे कलाकार आमिर खान, आर माधवन आणि शरमन जोशी पुनरागमन करण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र आता 3 Idiots चित्रपटाच्या सीक्वलच्या शक्यतांबाबत आमिर खान आणि आर माधवन यांनी चर्चांना पूर्णविराम दिलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

आर माधवन सीक्वलबाबत काय म्हणाला? 

बॉलीवुड हंगामासाठी आर माधवन याची मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीत माधवन म्हणाला की, '3 इडियट्सचा सिक्वेल बनवणं चांगलं वाटतं. पण ते थोडं विचित्र सुद्धा वाटतं. आम्ही तिघेही, आमिर खान, शर्मन जोशी आणि मी, आता बरेच म्हातारे झालो आहोत. सिक्वेलमध्ये आम्ही कुठे जाणार? आता आमचं आयुष्य कसं असेल हे एक चांगली आयडिया आहे. पण चांगल्या सिक्वेलसाठी ते योग्य नाहीये. मला पुन्हा राजू हिरानींसोबत काम करायला आवडेल. पण पुन्हा 3 इडियट्स? मला वाटतं ते मूर्खपणाचं ठरेल'.

आमिर खान 3 Idiots च्या सीक्वलबाबत काय म्हणाला? 

आमिर खानने म्हटले की, त्याला 3 Idiots चा सीक्वल करायला आवडेल पण अद्याप कोणी याबाबत त्याच्याशी संपर्क साधलेला नाही. आमिर म्हणाला की, 'तो चित्रपट बनवताना आम्हाला खूप मजा आली! माझे पात्र, रँचो, हे माझे नेहमीचे आवडते पात्र आहे. लोक अजूनही रँचोबद्दल बोलतात. तर, हो, मला त्याचा सिक्वेल करायला आवडेल. पण कोणीही माझ्याशी संपर्क साधला नाही'.

हेही वाचा : ...तरच मी लग्न करणार' 'सैराट'मधील आर्चीला खऱ्या आयुष्यात 'असा' जोडीदार हवा

 

3 Idiots ने कमावले 400 कोटी : 

3 Idiots हा जगभरात 400 कोटी रुपयांची कमाई करणारा पहिला भारतीय चित्रपट होता आणि परदेशात बॉक्स ऑफिस कामगिरीसाठी एक नवीन बेंचमार्क स्थापित केला. हा चित्रपट बराच काळ भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट राहिला. गेल्या काही वर्षांत, टीव्ही आणि ओटीटी स्ट्रीमिंगवर वारंवार प्रसारित झाल्यामुळे 3 Idiots च्या चाहत्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. या चित्रपटात बोमन इराणी, करीना कपूर, ओमी वैद्य आणि मोना सिंग यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
3 Idiots Sequelbollywoodmarathi newsamir khanR MADHVAN

इतर बातम्या

‘एवढे नगरसेवक निवडून आणू की उत्तर भारतीय महापौर बसेल’, भाजप...

महाराष्ट्र बातम्या