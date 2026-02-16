अमिषा पटेलला मुरादाबादमध्ये फी घेतल्यावरही परफॉर्मन्स न केल्यामुळे अजामीनपात्र वॉरंट जारी, 27 मार्चला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश !

बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेलविरोधात मुरादाबादच्या कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या आदेशानुसार पोलिसांना अभिनेत्रीला 27 मार्च रोजी कोर्टात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वकील पंकज शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, जर 27 मार्च रोजी अमिषा पटेल कोर्टात हजर झाल्या नाहीत, तर त्यांना अटक केली जाऊ शकते. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, अमिषा पटेल यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने हे वॉरंट जारी केले आहे.
संपूर्ण प्रकरणाची मुळाशी 2017 मध्ये घडलेली एक घटना आहे. त्या वेळी, मुरादाबादमध्ये एका विवाह समारंभात अमिषा पटेलने परफॉर्म करण्यासाठी 11 लाख रुपये शुल्क घेतले होते. पवन वर्मा, जे इव्हेंट मॅनेजर आहेत, यांनी अमिषा पटेलला 11 लाख रुपये आगाऊ दिले होते. त्यानंतर 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी पवन वर्मा यांनी अमिषा पटेलला एक विवाह समारंभात चार गाण्यांवर नृत्य करण्यासाठी संपर्क केला होता. पण अमिषा पटेल त्यांना दिलेल्या शुल्कानंतरही त्या कार्यक्रमात उपस्थित होण्यासाठी मुरादाबादला पोहोचल्या नाहीत.
मुरादाबादच्या कटघर पोलीस स्टेशनमध्ये राहणारे पवन वर्मा यांनी तक्रार दाखल केली की, अमिषा पटेलने 11 लाख रुपये घेतले असतानाही समारंभात उपस्थित राहिले नाहीत. हॉटेलमध्ये त्यांच्या निवासाची आणि प्रवासाची व्यवस्था देखील करण्यात आली होती, मात्र, त्यानंतर त्या मुरादाबादला नाही आल्या. त्याआधीच त्या दिल्लीमध्ये पोहोचल्या होत्या, पण त्यांनी तिथे अतिरिक्त 2 लाख रुपये मागितले, जे इव्हेंट कंपनीने नाकारले. त्यानंतर अमिषा मुंबईला परतल्या आणि मुरादाबादमधील त्या विवाह समारंभात त्यांचा परफॉर्मन्स न झाला.
अमिषा पटेल यांच्या सहकार्यांवर देखील आरोप करण्यात आले आहेत. तक्रारीत असं सांगण्यात आलं आहे की, अमिषा पटेलच्या पर्सनल असिस्टंट्सने, सुरेश परमार आणि अहमद शरीफ, या व्यक्तींनी तिने घेतलेल्या 11 लाख रुपये शुल्क घेतले होते. याशिवाय, या प्रकरणात असेही आरोप करण्यात आले की, अमिषा पटेल या इव्हेंट मॅनेजर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना बराच वेळ गोंधळात टाकत होत्या आणि त्यांनी एकतर कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी किंवा आपल्या जबाबदारीची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक वेळ दिला नाही.
अमिषा पटेल नेहमीच आपल्या कारकिर्दीमधील मोठ्या चित्रपटांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत, पण आता तिच्या न्यायालयीन बाबींमुळे ती पुन्हा एकदा विवादास्पद ठरली आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुरादाबाद न्यायालयाने अमिषा पटेलला जामीन दिला होता. तथापि, जामिनाच्या अटींचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाने तिच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. वकील पंकज शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, कोर्टाने अमिषा पटेलला 27 मार्च रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जर ती हजर झाली नाही, तर तिला अटक केली जाऊ शकते.
या प्रकरणामुळे अमिषा पटेल पुन्हा एकदा मिडियाच्या कक्षेत आली असून तिच्या चाहत्यांमध्ये तसेच इव्हेंट उद्योगातील लोकांमध्ये तिच्या वर्तमनावर चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी तिच्या या कृत्याचा निषेध केला आहे, तर काहींनी तिच्या कारकिर्दीला आदर्श ठरवले आहे.