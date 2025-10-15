English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमिताभ बच्चन यांची माफी ‘X’ वर; म्हणाले, 'सर्वात आधी त्या…'

सोशल मीडियावर पोस्ट करत अमिताभ बच्चन यांनी माफी व्यक्त केली.  

Intern | Updated: Oct 15, 2025, 03:40 PM IST
अमिताभ बच्चन यांची माफी ‘X’ वर; म्हणाले, 'सर्वात आधी त्या…'

Amitabh Bachchan Apologizes: बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन हे गेल्या चार दशकांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करत आहेत. चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी दीर्घकाळ ‘कौन बनेगा करोडपती’ (KBC) या लोकप्रिय क्विझ शोचे होस्टिंग करून लाखो प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. त्यांच्या चारित्र्यपूर्ण संवादशैली आणि अनुभवाने ते शोला एक वेगळाच प्रभाव देतात. अलीकडेच, ‘केबीसी ज्यूनियर’ च्या एपिसोडमध्ये गांधीनगरमधील पाचवीतील विद्यार्थी इशित भट सहभागी झाला. अमिताभ यांच्याशी संवाद करताना मुलाच्या बोलण्याच्या शैलीवर प्रेक्षकांचे भिन्न मत होते; काहींना ती आत्मविश्वासपूर्ण वाटली, तर काहींना उद्धट असल्यासारखी वाटली. सोशल मीडियावर मुलावर आणि त्याच्या पालकांवर टीका झाली. या प्रकरणामुळे अमिताभ बच्चन पुन्हा चर्चेत आले. याच पार्श्वभूमीवर, बिग बी यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून चाहत्यांना माफी मागितली. त्यांनी स्पष्ट केले की, 1 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांना लगेच उत्तर देता आले नाही, कारण त्यांचा मोबाईल अचानक काम करणे थांबवला होता. या कारणामुळे काही चाहत्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, ज्याबद्दल अमिताभ यांनी आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्टता दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ यांनी पोस्टमध्ये लिहिले 'सर्वप्रथम मी त्या सर्वांची माफी मागतो, ज्यांनी 11 ऑक्टोबरला माझ्या वाढदिवसासाठी शुभेच्छा दिल्या, पण त्यांना माझ्याकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळाला नाही. मला खेद आहे. सर्वांचे मनःपूर्वक आभार आणि प्रेम.' बिग बींच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रेम आणि पाठिंबा दर्शविला आहे. चाहत्यांच्या प्रतिक्रियांमुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या प्रेक्षकांशी असलेल्या आत्मीय नात्याची झलक दिसून आली आहे. अमिताभ बच्चन भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांनी ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘अमर अकबर अँथनी’ आणि ‘पिकू’ यांसारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांत अप्रतिम अभिनय केला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी टेलिव्हिजनवरील ‘KBC’सारख्या शोमुळेही प्रेक्षकांमध्ये अनोखी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या अनुभव आणि शैलीमुळे ते नेहमीच चाहते आणि चाहत्यांसाठी प्रेरणास्थान राहिले आहेत. बिग बींच्या या माफीच्या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण तयार झाले असून, त्यांच्या प्रेक्षकांशी असलेल्या आत्मीयतेची आणि माणुसकीची चमक पुन्हा एकदा दिसून आली आहे.

FAQ

अमिताभ बच्चनने माफी का मागितली?
अमिताभ बच्चन यांनी 1 ऑक्टोबरला त्यांच्या वाढदिवसासाठी मिळालेल्या शुभेच्छांना लगेच प्रतिसाद न देऊ शकल्याबद्दल चाहत्यांकडून माफी मागितली. त्यांचा मोबाईल अचानक काम करणे थांबवल्यामुळे प्रतिसाद देऊ शकले नाही.

अमिताभने माफीसाठी काय पोस्ट केले?
अमिताभ यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून म्हटले 'सर्वप्रथम मी त्या सर्वांची माफी मागतो, ज्यांनी 11 ऑक्टोबरला माझ्या वाढदिवसासाठी शुभेच्छा दिल्या पण त्यांना माझ्याकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळाला नाही. मला खेद आहे. सर्वांचे मनःपूर्वक आभार आणि प्रेम.'

चाहत्यांची प्रतिक्रिया काय होती?
अमिताभच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रेम व्यक्त केले आणि पाठिंबा दर्शविला. या पोस्टमुळे त्यांचा प्रेक्षकांशी असलेला आत्मीय संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.

About the Author
Tags:
#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #shahrukhkhan #salmankhan #amitabhbachchan #ranveersingh #ajaydevgn #shilpashetty #akshaykumar #amitabh bachan

इतर बातम्या

स्मृती इराणीचा दीपिकाला टोला; 8 तासांच्या शिफ्ट वादावर म्हण...

मनोरंजन