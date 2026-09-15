/83 वर्षीय अमिताभ बच्चन यांच्या रिटायरमेंटची चर्चा का रंगली? बिग बींनी स्वतःच केला खुलासा, म्हणाले...

बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या एका छोट्याशा वक्तव्याने सोशल मीडियावर आणि मनोरंजन विश्वात चर्चांना उधाण आलं. ‘उशीर झाला आहे, आता आराम करण्याची वेळ आली आहे’, असं त्यांनी लिहिल्यानंतर चाहत्यांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये त्यांच्या निवृत्तीबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले. मात्र, अमिताभ बच्चन यांनी नेहमीच्या मिश्कील शैलीत या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. आपल्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ काढला गेल्याचं स्पष्ट करत त्यांनी सांगितलं की, कामातून निवृत्ती घेण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही.
अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगवर रिटायरमेंटशी संबंधित एका बातमीचा स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यानंतर त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ स्पष्ट केला. त्यांनी लिहिलं, “जी नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं. अंग्रेजी में इसका मतलब होता है, मैं अब सोने जा रहा हूं.” बिग बींच्या या मिश्कील उत्तरामुळे निवृत्तीच्या चर्चेला वेगळंच वळण मिळालं. त्यांनी काम सोडण्याचा इशारा दिलेला नव्हता, तर केवळ झोपायला जाण्याबद्दल म्हटलं होतं, असं त्यांच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट झालं. आपल्या विधानाचं वृत्तांकन ज्या पद्धतीने झालं, त्यावरही त्यांनी खास शैलीत भाष्य केलं.
अमिताभ बच्चन यांचा जन्म ११ ऑक्टोबर १९४२ रोजी झाला. २०२५ मध्ये त्यांनी ८३वा वाढदिवस साजरा केला असून, ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ते ८४ वर्षांचे होतील. मात्र, वयाच्या या टप्प्यावरही त्यांची कामाची गती कमी झालेली नाही. चित्रपट असो किंवा छोट्या पडद्यावरील कार्यक्रम, बिग बी आजही प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना दिसतात.
अमिताभ बच्चन सध्या ‘कौन बनेगा करोड़पति’च्या १८व्या पर्वाचं सूत्रसंचालन करत आहेत. वर्ष २००० मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाने त्यांच्या कारकिर्दीत महत्त्वाचं स्थान मिळवलं आहे. कार्यक्रमातील त्यांच्या संवादफेकीची शैली, विनोदबुद्धी आणि स्पर्धकांशी साधलेला संवाद आजही प्रेक्षकांना आवडतो. आगामी भागात एका स्पर्धकाने अमिताभ बच्चन यांना पत्नी जया बच्चन यांच्याशी संबंधित मजेशीर प्रश्न विचारला. एखाद्या कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी जया बच्चन तयार होईपर्यंत त्यांना कधी वाट पाहावी लागते का, असं स्पर्धकाने विचारलं. यावर अमिताभ यांनी प्रश्नाचं कौतुक करत आपला ‘टाइम मॅनेजमेंट’चा फॉर्म्युला सांगितला. त्यांनी मिश्कीलपणे सांगितलं की, एखाद्या कार्यक्रमाला संध्याकाळी ६ वाजता पोहोचायचं असेल, तर ते जया बच्चन यांना ५ वाजताची वेळ सांगतात. त्यामुळे तयारी वेळेत सुरू होते आणि उशीर होण्याची शक्यता कमी होते. बिग बींच्या या उत्तरामुळे मंचावरही हशा पिकला.
अमिताभ बच्चन शेवटचे २०२४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘वेट्टैयान’ या चित्रपटात दिसले होते. या चित्रपटात रजनीकांत यांचीही प्रमुख भूमिका होती. दरम्यान, ‘कौन बनेगा करोड़पति’च्या १८व्या पर्वाचं प्रसारण १० ऑगस्टपासून सुरू झालं असून, हा कार्यक्रम सोमवार ते शुक्रवार रात्री ९ वाजता सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनवर पाहता येतो. त्याचे भाग सोनी लिव्हवरही उपलब्ध आहेत.
अमिताभ बच्चन यांच्या रिटायरमेंटबाबतच्या चर्चेला त्यांनी स्वतःच उत्तर दिल्याने चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. वय वाढत असलं तरी कामाबद्दलचा उत्साह कायम असल्याचं बिग बींच्या या अंदाजातून पुन्हा एकदा दिसून आलं.