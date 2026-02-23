English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अमिताभ बच्चन यांनी ‘जलसा’वरील चाहत्यांना भेटण्याची परंपरा मोडली; चाहत्यांमध्ये चिंता

Amitabh Bacchan : 1982 पासून अमिताभ बच्चन दर रविवारी मुंबईतील 'जलसा' बंगल्याबाहेर चाहत्यांना भेटतात.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 23, 2026, 02:26 PM IST
बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि त्यांच्या चाहत्यांमधील नाते अतुट आहे. दर रविवारी मुंबईतील त्यांच्या ‘जलसा’ निवासस्थानाबाहेर हजारो चाहत्यांना भेटण्याची ही परंपरा गेल्या अनेक दशकांपासून चालू आहे. या भेटीमुळे चाहत्यांना अमिताभ बच्चनला थेट पाहण्याची आणि त्यांच्यासोबत काही क्षण घालवण्याची संधी मिळते. मात्र, 22 फेब्रुवारी रोजी ही परंपरा अचानक खंडित झाली आणि जलसाच्या गेटवर उपस्थित चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा पाहायला मिळाली.

अमिताभ बच्चन यांनी स्वतः सोशल मीडियावर या बदलाचे कारण स्पष्ट केले आहे. बिग बी फक्त इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवरच नव्हे, तर ‘टम्बलर’ (Tumblr) या ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवरही खूप सक्रिय आहेत. आपल्या ताज्या पोस्टमध्ये त्यांनी चाहत्यांना भेटू न शकल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आणि सध्या त्यांच्या कामाच्या ओझ्यामुळे ही वेळ मिळू शकली नाही, असे सांगितले. त्यांनी लिहिले, 'कामाचा उत्साह जोरात सुरू आहे, पण दिवस संपल्यावर थोडा ब्रेक घेणे गरजेचे आहे. या रविवारी मी ‘जलसा’च्या गेटवर येऊ शकणार नाही, याचं मला मनापासून दुःख आहे. प्रवासासाठी ऊर्जा साठवून ठेवा, आपण लवकरच भेटू. तोपर्यंत विचारांच्या आणि कल्पनांच्या शांततेत राहा.'

बिग बींच्या या पोस्टवरून स्पष्ट होते की, ते सध्या त्यांच्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये व्यग्र आहेत. सततच्या शुटिंग आणि कामाच्या वेळापत्रकामुळे त्यांना या रविवारी चाहत्यांना भेटण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र, त्यांच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांना आश्वासन मिळाले की, लवकरच त्यांनी पुन्हा भेट देणार आहेत.

अमिताभ बच्चन यांची दर रविवारी मुंबईतील ‘जलसा’ बंगल्याबाहेर भेटण्याची परंपरा 1982 पासून सुरू झाली. ‘कुली’ चित्रपटाच्या सेटवर झालेल्या गंभीर दुखापतीनंतर सप्टेंबर 1982 मध्ये ते हॉस्पिटलमधून घरी परतले होते. चाहत्यांचे प्रेम पाहून आणि त्यांची मने जिंकताना त्यांनी ही परंपरा सुरू केली. दर रविवारी अमिताभ बच्चन अनवाणी पायाने जलसाच्या बाहेर येतात, हात उंचावून चाहत्यांच्या प्रेमाचा स्वीकार करतात आणि अनेकदा चाहत्यांसोबत संवाद साधतात.

या भेटींचे फोटो आणि क्षण अमिताभ सोशल मीडियावर शेअर करत राहतात, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट निर्माण होते. या भेटींचा अनुभव फक्त चाहत्यांसाठीच नव्हे तर अभिनेता स्वतःसाठीही एक भावनिक आणि हृदयस्पर्शी अनुभव असतो. २२ फेब्रुवारीचा रविवार या परंपरेसाठी अपवाद ठरला, तरी बिग बींनी ‘लवकरच भेटू’ असे आश्वासन दिल्यामुळे चाहत्यांना पुढच्या रविवारीची आतुरता लागली आहे.

अशा प्रकारे, अमिताभ बच्चन आणि त्यांच्या चाहत्यांमधील हे नाते केवळ अभिनेत्याच्या लोकप्रियतेपुरते मर्यादित नसून, हे प्रेम आणि स्नेहाचे प्रतीक बनले आहे. चाहत्यांसाठी ‘जलसा’ ही फक्त निवासस्थानाची जागा नाही, तर एक भावनिक ठिकाण आहे जिथे ते आपल्या सुपरस्टारला थेट पाहू शकतात आणि त्याच्याशी संवाद साधू शकतात.

